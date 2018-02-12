Последнее предупреждение для всех. Валентин Катасонов
19:21. 12 февраля 2018 Просмотров - 362 Один комментарий Опубликовал: brahman
Кого накроет вторая волна финансового кризиса
Доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов комментирует рекордный обвал всех основных фондовых индексов произошедший на этой неделе.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Умнейший мужик! Всегда стараюсь читать, смотреть или слушать его материалы.Если он говорит, то знает о чём, и если он говорит, то это серьёзно.