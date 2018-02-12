Главная » Мировоззрение, Экономика

Последнее предупреждение для всех. Валентин Катасонов

19:21. 12 февраля 2018 Просмотров - 362 Один комментарий Опубликовал:

Кого накроет вторая волна финансового кризиса

Доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов комментирует рекордный обвал всех основных фондовых индексов произошедший на этой неделе.

==========================================================================

Рекомендуем:

Книги Валентина Катасонова в магазине «Концептуал»

==========================================================================

Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Глава 14. ЕГО ШАХ И МАТ СИСТЕМЕ!!! Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
... и оставленные матери –Валентине Петровне, его сестре ...своей книге. Первое предупреждение Николай получил от Системы...другое становился бедствием для последнего. Как быть? Для того, чтобы...закачаны» «Оздоровительные сеансы» для всех людей, которым это было ...
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
...важных пассажиров послужил конкретным предупреждением. Одним из этих...победа многое-многое значит для всех нас. Мы искренне...бывшего губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвеенко – Сергей. ...экстремистской направленности. В последнее время это направление ...
Украина, Белоруссия и Россия – эхо матричных войн
...несмотря на действовавшее штормовое предупреждение по силе ветра и...-доступную для освоения информацию, алгоритмику в понятной для всех упаковке....лица земли, я верну Валентину домой. Что скажешь?». .... ГП предлагает устроить последний и окончательный холокост, ...
Геофизическое оружие
...Севастьянов, Виктор Черепков, Валентин Зоркальцев, Алексей Митрофанов и.... Проанализировав статистику за последние десятилетие, этому можно...потенциальную опасность для всей планеты и для всех её жизненных...и дальнего обнаружения и предупреждения, системы ПРО и ...
Почему дату 7 ноября вытравили из памяти народа. (ч.II)
...женщиной. Да и сама Валентина Николаевна в старости была ... в Ленинград, так это предупреждение о том, что никому ...ленинских и сталинских.Для справки. Во время последней переписи населения в ...18:27мск.Бетонно-железный аргумент для всех тех, кто говорит, что ...
Новости Украины и Новороссии 23 декабря 2017
... Киеву Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала решение США....ru Последнее европейское предупреждение: ЕС задумался об отмене безвиза для Украины Европейские...», — отметил Гривач. «Плюсы» для всех При этом директор Фонда энергетического...

Один комментарий»

  • 1417 945
    росич 12 февраля 2018 в 20:01 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Умнейший мужик! Всегда стараюсь читать, смотреть или слушать его материалы.Если он говорит, то знает о чём, и если он говорит, то это серьёзно.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>