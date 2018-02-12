Последнее предупреждение для всех. Валентин Катасонов

Концептуал СМИ Кого накроет вторая волна финансового кризиса

Доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов комментирует рекордный обвал всех основных фондовых индексов произошедший на этой неделе.



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