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Почему мне противно на это смотреть?

06:00. 12 февраля 2018 Просмотров - 647 17 коммент. Опубликовал:
Почему мне противно на это смотреть? | Русская весна

Посмотрите на это счастливое шествие. Счастье бьёт из этих лиц снопами яркого света. Мир, дружба, жвачка! Ура! Мы здесь! 

И селфи, селфи, селфи… 

Такое впечатление, что они ради этих селфи стремились сюда приехать. 

И на всю жизнь запомнить. 

Как шёл под белым флагом, который несла кореянка. В серых, мышиного цвета куртках. Без надписей, без символа, без страны. Просто туристы. 

Страна? Какая страна? Как опозорили? Кто? Да ну на фиг. При чём здесь это? 

А на фиг им страна? Они только себя любят. Ради себя стремились, ради себя приехали. Вырвались!

Позор страны они лично олицетворяют? А им-то что? Селфи — вот я иду на открытии Олимпиады! 

Им мочись в глаза — им всё роса с полей. Они подставят под струю счастливые лица и будут фоткать себя, фоткать, фоткать… 

Они мне напоминают счастливую колонну военнопленных. 

Хотя мы давно к этому подготовлены.

Александр Халдей

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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17 коммент.»

  • 2908 230
    Михаил 12 февраля 2018 в 12:26 Ссылка Пометить
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    Мы к этому шли долго. Сначала провозгласи национальный принцип деления страны. Потом, после разгрома фашизма установили соц. режим в Западной Европе. И все это держалось на страхе и штыках. Сегодня мы живем на развалинах некогда великой империи. Поэтому и отношение к нам соответственное. У нас нет ни производства, ни экономики, ни законов. И когда мы начинаем раздувать шеки, нас щелкают по носу. Не больно, но обидно.

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    • 6071 3226
      Omnia Михаил 12 февраля 2018 в 16:09 Ссылка Пометить
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      Ну не совсем так. Есть у нас и производство (пусть и небольшое, т.к. нет рынков сбыта), и экономика (да, олигархическо-сырьевая, но есть), и законы (вопрос только в беспристрастности суда и единстве судебной и процессуальной практики для всех категорий лиц).
      А кого, собственно, “щёлкнули по носу” с этой Олимпиадой? Вот лично я считаю, что большой спорт – это большой цирк. И моя национальная гордость никак не страдает от того, что каким-то персонажам не дают сказать, что они из России, на каком-то шоу. Такие правила в этом ЧУЖОМ шоу. Я не смотрю Олимпиаду. Но иногда смотрю, как играют детские дворовые команды. Мне это интереснее. Россия пустила своих спортсменов-артистов на это шоу, чтобы не расстраивать их и дать заработать денег. Тем более, что абонемент уже был куплен. И что? Никак не ассоциирую их с Россией. Тем более, что большинство из этих спортсменов давно живут и тренируются далеко за пределами РФ, вспоминая о гражданстве только перед соревнованиями. И это всё за мой счёт, за счёт моих налогов и пенсий наших граждан. Так что “щёлкнули по носу” только люмпенов, которые гордились “достижениями родины”, не имея своих личных. Но и люмпенам на пользу. Их картина мира станет более отчётливой.
      Далее. А что Вы понимаете под “раздуванием щёк”? Относительно независимую от конкретных лиц внешнюю политику? Ну так это – неизбежность. Эти враждебные РФ лица скоро уходят со сцены, и те, кто более прозорлив, это понимают. Что не так, в чём “раздувание щёк”?

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  • 41 5
    Вячеслав 12 февраля 2018 в 13:01 Ссылка Пометить
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    Ещё хуже обсирать место где ты живешь. Но что можно требовать от обиженного Михаила, ведь это особая каста – обиженных.

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      Валерий Вячеслав 12 февраля 2018 в 13:26 Ссылка Пометить
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      Есть категория людей, которым не нравится там, где они есть. У меня есть один хороший знакомый, который жил за бугром и все там ему не нравилось: люди эгоисты, бабы страшные, полицейские тупые, жратва пластмассовая. Приехал сюда: люди тупые, бабы… легкого поведения, полиция не работает, жратва плохая. Уехал обратно. И опять началось: люди, бабы, полицейские, жратва… Теперь еще беженцы добавились )))
      Да, собственно говоря, и не один знакомый такой есть

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    Валерий 12 февраля 2018 в 13:02 Ссылка Пометить
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    “Они мне напоминают счастливую колонну военнопленных.2 – и мне тоже. Мне тоже….

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    Валерий 12 февраля 2018 в 13:02 Ссылка Пометить
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    “Они мне напоминают счастливую колонну военнопленных.” – и мне тоже. Мне тоже….

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  • 2780 2262
    Pol Roger 12 февраля 2018 в 13:11 Ссылка Пометить
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    Спортивная турпоездка “бездомных бомжей” за наш с вами счет!! Конечно будут радоваться.

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  • 3060 2261
    любопытный 12 февраля 2018 в 14:03 Ссылка Пометить
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    Почем Родину продали?
    В инете одна статья есть, там молодой человек пишет про олимпиады по физике и математики. Вот там всё безплатно идет только бумажку дают, а здесь предатели за деньгами поехали, а из них героев делают.
    Вот так в нашем мире что почём и кто “герой”.

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  • 4531 3685
    александр 12 февраля 2018 в 14:27 Ссылка Пометить
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    Странно спортсмены предатели, а чиновники, которые допустили такой позор герои получается? У нас нет Олимпиады, но есть министерство и олимпийский комитет. Даже если бы ни один спортсмен не поехал бы туда, то свора чиновников от спорта была бы там на халяву с командировочными. И припрут оттуда по несколько комплектов форм разных стран, а теперь и мышиного цвета тоже. Это должно было решение власти ехать или не ехать. Чиновник ни когда не примет решение в ущерб себе.

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      любопытный александр 12 февраля 2018 в 15:08 Ссылка Пометить
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      Про чиновников в сми молчок, это унас каста неприкасаемых, только в Индии это низшая каста, а у нас главенствующая, хоть и делают показательные суды, вот только комитеты не трогают, интересно а какой гражданство в этих комитетах?
      А спортсмены и артисты одни из самых обеспеченных людей, и то, что из них ореол героев делают это позор русскому народу.
      Моё мнение.

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      • 539 -83
        VaSya любопытный 12 февраля 2018 в 15:42 Ссылка Пометить
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        Казалось бы спортсмены и артисты едят хлеб из рук простых рабочих и крестьян, да как и чиновники, президент. Но они возомнили себя хозяинами тех, кто их кормит. Конечно, сейчас их кормят не наши рабочие и крестьяне, а германские и американские и через возомнивших себя хозяевами над пролетариатом буржуазию. Тем и печальнее судьба простого народа русского, который и рад бы кормить и поить своих хозяев, но его игнорируют и истребляют, заменяют более трудолюбивым и неприхотливым народом из южных стран СНГ. Русский народ! Да сколько мы будем терпеть это? Давайте сами начнём поить и кормить! Кто делает, тот и побеждает!

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    VaSya 12 февраля 2018 в 14:43 Ссылка Пометить
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    А иностранные болельщики поддерживают русских спортсменов. Поют песни Бузовой, покупают матрёшки и балалайки.

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    Ликвидатор 12 февраля 2018 в 14:44 Ссылка Пометить
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    протестовать надо было когда горбатый ВД распустил. терь живёте в огрызке ВД. а апломбу как у победителей. победила армия Сталина. а вы кто… потомки вы. а не победители.

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