Почему мне противно на это смотреть?
Посмотрите на это счастливое шествие. Счастье бьёт из этих лиц снопами яркого света. Мир, дружба, жвачка! Ура! Мы здесь!
И селфи, селфи, селфи…
Такое впечатление, что они ради этих селфи стремились сюда приехать.
И на всю жизнь запомнить.
Как шёл под белым флагом, который несла кореянка. В серых, мышиного цвета куртках. Без надписей, без символа, без страны. Просто туристы.
Страна? Какая страна? Как опозорили? Кто? Да ну на фиг. При чём здесь это?
А на фиг им страна? Они только себя любят. Ради себя стремились, ради себя приехали. Вырвались!
Позор страны они лично олицетворяют? А им-то что? Селфи — вот я иду на открытии Олимпиады!
Им мочись в глаза — им всё роса с полей. Они подставят под струю счастливые лица и будут фоткать себя, фоткать, фоткать…
Они мне напоминают счастливую колонну военнопленных.
Хотя мы давно к этому подготовлены.
Александр Халдей
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Источник: rusvesna.su
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Мы к этому шли долго. Сначала провозгласи национальный принцип деления страны. Потом, после разгрома фашизма установили соц. режим в Западной Европе. И все это держалось на страхе и штыках. Сегодня мы живем на развалинах некогда великой империи. Поэтому и отношение к нам соответственное. У нас нет ни производства, ни экономики, ни законов. И когда мы начинаем раздувать шеки, нас щелкают по носу. Не больно, но обидно.
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Ну не совсем так. Есть у нас и производство (пусть и небольшое, т.к. нет рынков сбыта), и экономика (да, олигархическо-сырьевая, но есть), и законы (вопрос только в беспристрастности суда и единстве судебной и процессуальной практики для всех категорий лиц).
А кого, собственно, “щёлкнули по носу” с этой Олимпиадой? Вот лично я считаю, что большой спорт – это большой цирк. И моя национальная гордость никак не страдает от того, что каким-то персонажам не дают сказать, что они из России, на каком-то шоу. Такие правила в этом ЧУЖОМ шоу. Я не смотрю Олимпиаду. Но иногда смотрю, как играют детские дворовые команды. Мне это интереснее. Россия пустила своих спортсменов-артистов на это шоу, чтобы не расстраивать их и дать заработать денег. Тем более, что абонемент уже был куплен. И что? Никак не ассоциирую их с Россией. Тем более, что большинство из этих спортсменов давно живут и тренируются далеко за пределами РФ, вспоминая о гражданстве только перед соревнованиями. И это всё за мой счёт, за счёт моих налогов и пенсий наших граждан. Так что “щёлкнули по носу” только люмпенов, которые гордились “достижениями родины”, не имея своих личных. Но и люмпенам на пользу. Их картина мира станет более отчётливой.
Далее. А что Вы понимаете под “раздуванием щёк”? Относительно независимую от конкретных лиц внешнюю политику? Ну так это – неизбежность. Эти враждебные РФ лица скоро уходят со сцены, и те, кто более прозорлив, это понимают. Что не так, в чём “раздувание щёк”?
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Ещё хуже обсирать место где ты живешь. Но что можно требовать от обиженного Михаила, ведь это особая каста – обиженных.
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Есть категория людей, которым не нравится там, где они есть. У меня есть один хороший знакомый, который жил за бугром и все там ему не нравилось: люди эгоисты, бабы страшные, полицейские тупые, жратва пластмассовая. Приехал сюда: люди тупые, бабы… легкого поведения, полиция не работает, жратва плохая. Уехал обратно. И опять началось: люди, бабы, полицейские, жратва… Теперь еще беженцы добавились )))
Да, собственно говоря, и не один знакомый такой есть
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Наверное, хорошие танцоры…
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Просто всегда недовольные своей жизнью люди. Это такая форма проявления депрессивных состояний.
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“Они мне напоминают счастливую колонну военнопленных.2 – и мне тоже. Мне тоже….
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“Они мне напоминают счастливую колонну военнопленных.” – и мне тоже. Мне тоже….
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Не поленилась разглядеть на увеличении – они реально все счастливы!!!
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Ну, хоть кто-то рад этой олимпиаде.
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Спортивная турпоездка “бездомных бомжей” за наш с вами счет!! Конечно будут радоваться.
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Почем Родину продали?
В инете одна статья есть, там молодой человек пишет про олимпиады по физике и математики. Вот там всё безплатно идет только бумажку дают, а здесь предатели за деньгами поехали, а из них героев делают.
Вот так в нашем мире что почём и кто “герой”.
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Странно спортсмены предатели, а чиновники, которые допустили такой позор герои получается? У нас нет Олимпиады, но есть министерство и олимпийский комитет. Даже если бы ни один спортсмен не поехал бы туда, то свора чиновников от спорта была бы там на халяву с командировочными. И припрут оттуда по несколько комплектов форм разных стран, а теперь и мышиного цвета тоже. Это должно было решение власти ехать или не ехать. Чиновник ни когда не примет решение в ущерб себе.
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Про чиновников в сми молчок, это унас каста неприкасаемых, только в Индии это низшая каста, а у нас главенствующая, хоть и делают показательные суды, вот только комитеты не трогают, интересно а какой гражданство в этих комитетах?
А спортсмены и артисты одни из самых обеспеченных людей, и то, что из них ореол героев делают это позор русскому народу.
Моё мнение.
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Казалось бы спортсмены и артисты едят хлеб из рук простых рабочих и крестьян, да как и чиновники, президент. Но они возомнили себя хозяинами тех, кто их кормит. Конечно, сейчас их кормят не наши рабочие и крестьяне, а германские и американские и через возомнивших себя хозяевами над пролетариатом буржуазию. Тем и печальнее судьба простого народа русского, который и рад бы кормить и поить своих хозяев, но его игнорируют и истребляют, заменяют более трудолюбивым и неприхотливым народом из южных стран СНГ. Русский народ! Да сколько мы будем терпеть это? Давайте сами начнём поить и кормить! Кто делает, тот и побеждает!
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А иностранные болельщики поддерживают русских спортсменов. Поют песни Бузовой, покупают матрёшки и балалайки.
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протестовать надо было когда горбатый ВД распустил. терь живёте в огрызке ВД. а апломбу как у победителей. победила армия Сталина. а вы кто… потомки вы. а не победители.