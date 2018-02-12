Почему мне противно на это смотреть?

Посмотрите на это счастливое шествие. Счастье бьёт из этих лиц снопами яркого света. Мир, дружба, жвачка! Ура! Мы здесь!

И селфи, селфи, селфи…

Такое впечатление, что они ради этих селфи стремились сюда приехать.

И на всю жизнь запомнить.

Как шёл под белым флагом, который несла кореянка. В серых, мышиного цвета куртках. Без надписей, без символа, без страны. Просто туристы.

Страна? Какая страна? Как опозорили? Кто? Да ну на фиг. При чём здесь это?

А на фиг им страна? Они только себя любят. Ради себя стремились, ради себя приехали. Вырвались!

Позор страны они лично олицетворяют? А им-то что? Селфи — вот я иду на открытии Олимпиады!

Им мочись в глаза — им всё роса с полей. Они подставят под струю счастливые лица и будут фоткать себя, фоткать, фоткать…

Они мне напоминают счастливую колонну военнопленных.

Хотя мы давно к этому подготовлены.

Александр Халдей

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