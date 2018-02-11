Главная » Литература, Родителям и детям, Творчество

Утрата

13:28. 11 февраля 2018 Просмотров - 237 3 коммент. Опубликовал:

poster_p-47142.jpg

Зима, февраль, десятое число.

 На землю снег ложится белым одеялом,

 А на душе тоскливо и темно,

 Сегодня утром мамочки не стало.

 

Как сильно постарел отец,

Не красит боль утрат лицо мужчины,

Он потемнел, как стылый холодец,

Так резко обозначились морщины.

 

Нет мамы, я не верю, не могу

Понять утрату сердцем и душою,

Я эту боль в себе самом замкну

Лети родная, я всегда с тобою!

Не судите строго коллеги, это от всей души.

С уважением jackomb

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Русский "Холокост", или когда "наши западные партнеры" утратили моральное право?
Москва заявила, что Евросоюз утратил моральное право выступать в качестве ... я ждал эти слова - "Евросоюз утратил моральное право"!... Ибо они - предтеча... западные партнеры" отнюдь не вчера утратили какие-либо моральные права хоть...
Почему человечество утратило древние знания?
... Сергей Салль считает, что мы утратили огромный пласт истории, которая дала...
Новости Украины и Новороссии 11 февраля 2018
... года, в том числе и утратившие паспорт — после процедуры установления личности... суда, в том числе и утратившие паспорт — после процедуры установления личности...
РАЗМЫШЛЕНИЯ НА БЕГУ…
... массового бунта сознания по причине утраты прежнего управляемо-повинного состояния, выросла...
Будущему Президенту России: сформулируйте цель
... с ними, сколько почти полностью утратили кадровый и научный потенциал – самый...
Нужен ли контроль в МО РФ
.... № 373 с формулировкой «…ввиду утраты первоначальных тактико-технических характеристик, приведших...обеспечением сохранности военного имущества выявлено утрат и других нарушений с ... сохранности военного имущества выявлено утрат и других нарушений с ...

3 коммент.»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>