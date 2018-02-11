Утрата
13:28. 11 февраля 2018 Просмотров - 237 3 коммент. Опубликовал: jackomb
Зима, февраль, десятое число.
На землю снег ложится белым одеялом,
А на душе тоскливо и темно,
Сегодня утром мамочки не стало.
Как сильно постарел отец,
Не красит боль утрат лицо мужчины,
Он потемнел, как стылый холодец,
Так резко обозначились морщины.
Нет мамы, я не верю, не могу
Понять утрату сердцем и душою,
Я эту боль в себе самом замкну
Лети родная, я всегда с тобою!
Не судите строго коллеги, это от всей души.
С уважением jackomb
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Сочувствую, держись!
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Соболезную…
рано или поздно все переживают такую невосполнимую утрату…крепитесь…
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Соболезную!!