Зима, февраль, десятое число.

На землю снег ложится белым одеялом,

А на душе тоскливо и темно,

Сегодня утром мамочки не стало.

Как сильно постарел отец,

Не красит боль утрат лицо мужчины,

Он потемнел, как стылый холодец,

Так резко обозначились морщины.

Нет мамы, я не верю, не могу

Понять утрату сердцем и душою,

Я эту боль в себе самом замкну

Лети родная, я всегда с тобою!

Не судите строго коллеги, это от всей души.

С уважением jackomb