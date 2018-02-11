РАЗМЫШЛЕНИЯ НА БЕГУ…

О ВЕЧНОМ И ЗЕМНОМ – ПРОГРАММАХ «СВЕТЛ»

«Есть информация, за которую

платят миллионы, а есть

миллионы информации,

которые не стоят ничего»

Ускоряющийся бег искусственного придуманного человечеством понятия «время» или увеличение такта событийного времени в связи с начавшимся в 2011 году возвращением Земли к движению по начертанному при её создании восьмиэтапному пути развития, всё более остро ощущается живущими в виде нехватки оного времени «для удовлетворения» всех ещё неудовлетворённых потребностей, в большинстве своём смещённых в материальную сторону.

И как в борьбе с зелёным змием чаще всего побеждает именно этот неприглядный, так и в погоне «за» победит … паразитическая система, которая собственно и задала этот вектор, ущербность следования которому зачастую приходит с последними вздохами бегунов. И продолжает активно сопротивляться любым попыткам избавиться от неё, наступая на самые «больные» человеческие мозоли, например, а у соседа крыша выше и лимузин круче, чтобы отвернуть всех и каждого от той задачи РАЗВИТИЯ, с которой ДОБРОВОЛЬНО пришли на эту землю наши предки, ПОЛНОСТЬЮ ОТДАВАЯ ОТЧЁТ В ОПАСНОСТИ ЭТОГО ШАГА, «с избытком» подтверждённой летописью человечества, которую ему ещё только предстоит узнать, особенно в части последних 18000 лет интервенции. Правда, зачастую не сама, а через своё самое одиозное воплощение – государство, в основе которого – силовое поддержание страха перед ним. По мере «рассогласования» желания, возможностей и диктуемой «сверху» ненужности старого, оно – «родное» – перешло к крайним формам защиты своего искусственно занятого положения «над обществом», в основном благодаря непониманию власти придержащих происходящего, направления вектора движения и естественного нежелания «спускаться на грешную землю». При этом, учитывая текущее состояние госмашины принуждения и «палочность» принципов её существования, необходимо сразу оговориться, что выдвигаться колоннами или поодиночке на баррикады совсем не надо…

Абстрагируясь от текущей политической ситуации и происходящих событий, легко заметить, что главным инструментом откровенного идущего и уже неприкрытого в силу «ва-банковости» ситуации ГЕНОЦИДА НАРОДА, похоже, выбрано сужение финансово-экономических рамок существования его большинства, переноса на население государственных «забот» о нём самом (а, заодно, и «забот» о финансовом благополучии «элиты» и её новых поколений), затягивание налоговой удавки на «шее» людей, в том числе безуспешно пытающихся найти индивидуально-трудовой выход из ситуации, «отвлекающих» людей от главной задачи – СВОЕГО РАЗВИТИЯ. Разделенная на «вотчины» страна не успевает «адаптироваться» к властным нововведениям, поскольку проявление «аппетитов» отдельных «кормушко-владельцев» не «синхронизировано» между собой и не имеет никаких лимитов: таковы вчерашние правила «игры» – «за всё уплОчено». Да что там разделённая на отдельные «ООО» страна, весь мир – «сборище» частных междусобойчиков, поэтому удивляться глупости локально проявляемых «как хочу, так и ворочу» не стоит: не нравится компашка – не надо с ней садиться «в одну лодку», чтобы потом не грести куда скажут и не имея возможности покинуть «корабль», особенно если не умеешь плавать. В складывающихся условиях всё более активно проявляемого массового бунта сознания по причине утраты прежнего управляемо-повинного состояния, выросла роль религиозных институтов, специально созданных ранее «для удержания», «по воле сверху» уже полностью сменивших свои прежние задачи на простое умиротворение, не понимающих истоков происходящего и потому радостно «рапортующих» об увеличении количества посещающих.

Отсутствие желания «пустить в ход» «чешущиеся» конечности (прежде всего руки) и исполнения «па» под названием «пинком под зад» – существенное подспорье идущим процессам, явно непредусматривающим кроваво-насильственные варианты.

Только слепому не видно текущее «разделение труда» между государством и населением, сводящееся к получению доходов первым и переноса несения расходов на вторых. Вот, например, если ещё вчера покупка «годной к употреблению воды» (при всей условности её нормальности) казалась верхом буйства фантазии, то сегодня всё явственней перспектива оплаты возможности подышать чистым воздухом «в специально отведённом помещении», не говоря уже про «подарок» в виде употребления такой же условно нормальной экологически чистой еды, поскольку государства и тут полностью самоустранилось от какого-либо контроля за производством и уж тем более за распределением.

Ещё более «практично» в ГЕНОЦИДЕ… Вы ещё не удивляетесь, что в условиях широкомасштабных санкций против нашей страны не введено продовольственное и лекарственное эмбарго? В страну рекой течёт мясная и рыбная продукция, сельхозпродукты, полуфабрикатах для ресторанов быстрого питания, безалкогольные напитки, популярность которых небывало высока у российских граждан, особенно у детей и молодёжи.

Посмотрите на деятельность компании «Р-фарм»

(https://zen.yandex.ru/media/oleglurie/milliardy-na-lekarstvah-ili-tainstvennyi-mister-repik-5a77937c6104932e5dc14fb6),

ознакомьтесь с новыми разоблачениями Сноудена, с которым он выступил в прямом эфире 56 телеканала

(http://novo24.ru/doc/103431_amerika_davno_travit_rossiian_biologicheskim_oryjiem.html):

– более 80% продуктов, товаров, удобрений и лекарств, ввозимых в Россию из США, ПРЕДСТАВЛЯЮТ ОПАСНОСТЬ для населения. Во всех продуктах и их полуфабрикатах, ввозимых из США и их союзников, в Россию для реализации россиянам, содержится «бомба замедленного действия» - особая разновидность паразитов, выведенных в лабораториях американских спецслужб.

«На первый взгляд это кажется смешным. Но в Америке давно ведутся крупномасштабные исследования разрушительного воздействия паразитов на организм человека. Подопытных заражают специально выведенными формами гельминтов. Обнаружить их наличие в организме практически невозможно.

Это опаснейший биоматериал, главное назначение которого в прямом смысле «сжирать» и разрушать человека изнутри!».

Не путайте их с простейшими видами типа аскарид или остриц.

Это особые, специально выведенные микро-разновидности. Попадая в организм человека, данные паразиты мигрируют по телу. Зачастую скопления паразитов в том или ином органе человека обнаруживается только после вскрытия.

Самая лучшая среда для их обитания, размножения и жизнедеятельности – человеческая печень, мышечная ткань, глазные яблоки и, конечно же, головной мозг, которого паразиты достигают в течение 10-12 лет. Это крайняя степень заражения, после которой человек никогда уже не сможет восстановиться. Разрушение организма происходит медленно, человек даже не успевает это почувствовать.

Летальный исход происходит в 9 случаев из 10.

На вопрос, почему никто раньше не бил тревогу по этому поводу, Сноуден дал вполне убедительный ответ: «Приведу несколько фактов. Заглянем в статистику смертности в России. В 87 % случаев главная причина – внутримозговое кровоизлияние, проще говоря, инсульт. Случайность ли это?

За последние 20 лет данное заболевание вышло на первую строчку среди причин смертности населения России. Врачи ставят этот диагноз при любом нарушении работы мозга. Но, а что реально послужило причиной смерти, никто никогда не узнает, ведь в данном случае зачастую даже вскрытие не производится. Человек – либо овощ, либо труп».

«Самыми частыми первыми симптомами являются: быстрая утомляемость, слабость, головная боль, нарушается сон. Мы привыкли списывать это все на что угодно: магнитные бури, давление, стрессы. Только не подозреваем, что в нас уже запущен механизм уничтожения» , – говорит Сноуден.

Путей заражения множество. Главные из них - рестораны быстрого питания, популярные газированные напитки. Особую опасность представляет спортивное питание, биологические добавки, лекарства и вакцины – заражение через них происходит в 100% случаев.

Справка: «56 канал»:

«В прошлом главная санитарная служба страны закрыла часть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс». Главной причиной этого стали многочисленные нарушения требований санитарного законодательства».

С пищевым гигантом Роспотребнадзор борется уже давно. Штрафы, предписания, иски в суд. Но все без толку. Два года назад сеть ресторанов была на грани закрытия. И тут же в Москву прилетали представители из Америки, которые в очередной раз пообещали навести порядок, и продолжили экспансию в регионы».

Сельскохозяйственная сфера России тоже оказалась под угрозой. Большая часть используемых удобрений закупается в США. Они также оказались заражены яйцами смертельно опасных паразитов. Фермеры удобряют ими почву, обрабатывают овощи и фрукты.

Сноуден: «Бороться с этим бесполезно. Механизм уже запущен. Америка понимает провальность своих действий на политической арене и готова использовать любые методы, чтобы хоть как-то поставить Россию на колени. Разложить ее изнутри в прямом смысле! Идет незримая война. Поэтому призываю всех граждан России быть бдительными! ».

Информаторы Сноудена продолжают сообщать ему все новые разведданные о таком виде деятельности Америки против России.

Данное заявление прокомментировал директор ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора: «Информация определенно вызывает опасения. Должна быть проведена срочная тщательная проверка всех действующих точек сетей быстрого питания для подтверждения слов г-на Сноудена. Граждане страны должны быть оповещены о возможной угрозе опасности и, по возможности, полностью исключить из рациона вышеупомянутую продукцию».

А вы уже забыли, кто собирал данные о нашей генетике?

И где же здесь государство? Да как раз СОВСЕМ НА ДРУГОЙ СТОРОНЕ, оно занято активной борьбой и замалчиванием СОЗДАННЫХ В РОССИИ средств борьбы со всем придуманным для нашего уничтожения и даже ещё нет. Ведь Технологии «СветЛ», рассчитанные не только на взрослых, но и на детей с 6 месяцев отроду, не только ОЗДОРАВЛИВАЮТ ОРГАНИЗМ, но и СПОСОБСТВУЮТ при определённых условиях РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕКА, ВЫВОДЯТ ВОЗМОЖНОСТИ его физического тела ЗА РАМКИ НЕОБХОДИМОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЛЕЧЕНИЯ , ставят крест на сегодняшней МЕДИЦИНЕ БОЛЕЗНЕЙ со всеми вытекающими отсюда финансовыми потерями фармкомпаний!

ТЕХНОЛОГИИ «СВЕТЛ» И ЕСТЬ ГЛАВНАЯ И ЕДИНСТВЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ ПОДОБНОГО. Сегодня – гарантированная защита. Поэтому нужно понять и запомнить простую вещь – наша Земля давала и даёт ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ, которые видели значительно дальше «нашего носа» и оставили после себя то, что необходимо нам сегодня и способно спасти «от любых напастей». И Н. В. Левашов, помимо без(с)ценного кладезя фундамента Новых Знаний, оставленного в своих трудах, не зря подарил нам Технологии «СветЛ». И если мы признаем ГЕНИАЛЬНОСТЬ этого Великого Русского Учёного, значит просто понимаем, что, предвидя сегодняшнее, заложил и объективные и субъективные возможности корректировки СОЗДАННЫХ ИМ ТЕХНОЛОГИЙ, с которыми можно ознакомиться в книгах Ф. Д. Шкруднева на сайте https://shkrudnev.com.

ГОСУДАРСТВО ЖЕ В СЕГОДНЯШНЕЙ ФОРМЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ СЕБЯ ИЗЖИЛО И КОСМЕТИЧЕСКОМУ РЕМОНТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.

Столь грустный вывод может быть подкреплён тысячами примеров и множеством цифр, наполнен ещё более частными проявлениями, которые способны сделать подобное заключение более убедительным и красочным, вопрос лишь в целесообразности «вставших дыбом волос» от полноты картины и «размеров» ненужных эмоций. Обойдёмся, может…

Возвращаясь к текущему событийному хронопроцессу, стоит лишь отметить отсутствие признаков осознания подобной «грустинки» в предвыборных речах, льющихся из уст уже ограниченного круга из восьми лиц с дарованным им законным правом сии речи «лить» в уши «электората» в виде обещаний и «на» них – в виде содержащейся в них «лапши». Одни уже не могут (или столь тщательно скрывают, что МОГУТ И ХОТЯТ), другие так и не выучили исторические уроки и потому не в состоянии разглядеть спрятанные в них «зёрна истины», локальные задачи остальных не заслуживают даже времени на их обсуждение.

Предпринимаемые попытки организации «лифтов», отдельных питомников, созданных «под крылом» - «мёртвому припарки», способные лишь согреть остывающее тело, не затрагивающее фундаментальных причин «пробуксовки» госмашины – полный отрыв от целей создания и интересов тех, для кого она надстроена над обществом.

Главным сиюминутным направлением изменений содержания государственной форму управления обществом могло бы стать восстановление нормальной схемы любой управляющей структуры, гарантирующей сохранение её стабильности и решаемой по примеру сложных система через введение обратной связи. Первые упоминания о такой возможности уже появились, однако, как и во всяком другом деле важно соблюдение известного положения: форма существенна, сущность формальна. Достаточно повернуть голову в сторону сегодняшней Общественной палаты, чтобы убедиться в справедливости подобного, кроющегося в простой обыденной истине, обличённой в незыблемое простонародное, правило: кто девушку танцует, то её и ужинает. Потому любая структура, созданная властью, никогда не покусится на создателя, на «случай же» если вздумает, ей ещё и «зубы» забыли дать, потому она может безуспешно пользоваться только никому не страшным языком и потому без(с)полезна. Как и Государственная Дума, ибо сапоги должен тачать сапожник, а пироги печи – пирожник, а не театрально-концертная тусовка, пригодная лишь для съёмок угодливых массовок в период посещения оного заведения «кормильцами». Баста (это не реклама кому-то, наверное, даже популярному в определённых кругах исполнителю «гимнов» известного своей «избранностью» народа)!!!

Желающим получить практический результат от сказанного можно посоветовать изучить последствия создания Общественной власти как формы Безструктурной в виде той же Общественной палаты (название можно и поменять, чтобы не возникали ассоциации с «беззубой»), только наделённой ПРАВОМ ВЕТО любых распоряжений исполнительной власти и ПРИНЯТИЯ КАДРОВЫХ решений в оговариваемой форме по отношению к оной на соответствующем местном, республиканском и федеральном уровне (по горизонтали).

Сплетенная в единую сеть подобная общественная властная вертикаль может вполне замыкаться на руководителя, на первых порах всеобще избираемого в рамках тех же процедур, что и сегодняшнее первое лицо государства, чтоб подчеркнуло бы равноправие властных ветвей. Что же до «отдельных помещений» и пр., то в сегодняшних условиях подобная власть может существовать «виртуально» в виде известных своими «паролями и явками» ячеек, создаваемых ДОБРОВОЛЬНО гражданами, готовыми к безкорыстному служению обществу с единственной текущей привилегий защиты от «силовиков» (по типу судебной)… Думаете такие не найдутся?

Кто хочет – ищет возможность, кто нет – причину…