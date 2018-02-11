Оборона высоты 3234 в Афганистане. История подвига бойцов 9-й роты

Интернациональная война в Афганистане. Что известно о ней? Долг, честь, судьбы молодых солдат, «чёрные тюльпаны», безутешные слёзы матерей и дембеля, которым посчастливилось вернуться живыми домой.

Шёл 1987 год, правительство СССР готовило свои войска к выходу из Афгана, и никто не подозревал, что именно в этот период придётся выдержать ещё один, самый жестокий бой. Сражение 9-й роты за важную высоту.

В декабре моджахеды захватили контроль над трассой сообщения Хост-Гардез. На помощь правительственным войскам были высланы десантники, с целью осуществления операции под названием «Магистраль». Была поставлена задача – освободить Хост. Первые колоны советских солдат появились на этой дороге в канун наступающего года – 30 декабря. А сам пик сражения за высоту 3234 пришёлся на Рождество. Важность дороги заключалась в том, что она являлась звеном, которое связывало город и остальную землю. Поэтому блок-постам, которые были расположены вдоль всей границы приходилось очень тяжело. Велись беспрерывные обстрелы со стороны моджахедов. Любое замешательство или оплошность могли стоить жизни целой роты солдат. Приходилось всё время быть на чеку. События разворачивались крайне быстро. Держать высоту отправили десантную бригаду под руководством Ткачёва. Состав роты включал 39 человек. Несмотря на то, что времени для подготовки было в обрез, солдаты оперативно выполнили подготовительные действия. Были вырыты окопы и ходы, предназначенные для перемещения. Участки, прилегающие к оборонительной территории были заминированы и замаскированы.

Ровно в 7 часов, 7 января 1988 года, началась атака на высоту. Моджахеды планировали любой ценой взять объект. Замысел был таков – сбить блок-посты и прорваться к дороге. Но надёжные сооружения и бдительность советских воинов не позволили этим планам осуществиться. Вторая попытка была предпринята в 15.30. Но теперь к пехоте присоединилось тяжёлое вооружение. Атака происходила с использованием миномётов и гранатомётов. Шквальный огонь помог моджахедам подойти в посту с двух сторон одновременно. Но их снова ждало поражение. Не давая десантникам передохнуть, «духи» в 16.30 повторили яростное наступление. Теперь для координации своих действий они использовали рацию.

18.00, словно не ведая усталости, моджахеды, опять ринулись в атаку. Теперь целью был второй пулемёт. Погиб, но не отступил, рядовой Кузнецов Анатолий. Как и прежде, высота не была взята.

Такое стойкое сопротивление со стороны советских солдат вызывало просто бешенство у атакующих. 19.10 – новая волна. Теперь расчёт был на психику. Моджахеды наступали в полный рост, поливая всё вокруг свинцом из автоматов. Казалось, что они не ведают страха смерти и не обращают никакого внимания на падающих рядом сослуживцев. Но даже такие меры оказались напрасной тратой личного состава – солдаты не дрогнули и удержали высоту. 23.10 – нет времени на сон. Отдых, перекус или даже перекур. В каком-то остервенении «духи» предприняли очередную и самую жестокую из попыток. В этот раз они подготовились тщательно. Предварительно было зачищено минное поле, и противник довольно близко подошёл к своей цели. Но опять провал операции – высота выстояла. В общей сложности насчитывалось около 12 атак.

Младший сержант Александров Вячеслав погиб смертью храбрых. «Духи» сосредоточили атаку на его участке, чтобы вывести из строя пулемёт. Прикрывая товарищей, герой остался выполнять свой долг и встретил смерть лицом к лицу, исполнив поставленную задачу.

В. А. Александров

Советские войска, численность которых и первоначально составляла 39 человек, а, следовательно, была значительно меньше наступающих сил , очень устали. На исходе были боеприпасы, помощи ждать было не от куда, солдаты готовились к самому смертельному бою с летальным концом. Но вовремя подоспел взвод лейтенанта Смирнова. Он откинул моджахедов, снабдив 9-ю роту боеприпасами. Это решило судьбу битвы за высоту. Душманов окончательно отбросили и бой был закончен. Разведгруппа обнаружила в тылу противника вертолётную площадку, через которую тот получал помощь в виде продуктов и медикаментов, предположительно из Пакистана. Объект был нейтрализован, и это тоже внесло свой вклад в победу. Во многих учебниках этот бой 9-й роты был указан, как образец грамотного подхода в обороне. Как образец тщательной подготовки и эталон стойкости солдат. 39 десантников около 12 часов держали оборону против 200 «духов». 28 из них оказались ранены, 6 погибли. Каждый из солдат был награждён орденом Боевого красного Знамени. Воины, которые не дрогнули в тяжёлый момент, посмертно награждены званиями Героев Советского Союза. Моджахеды носили форму чёрного цвета с вышивкой чёрно-красно-жёлтого цвета на рукаве. Это были так называемые отряды «Чёрного аиста». Этот отряд пакистанских десантников был сформирован в 79-м году именно для того, чтобы воевать с войсками СССР. В него входили только те, кто совершил очень тяжкое преступление и искупить свою вину мог исключительно кровью.

Согласно иным данным, под этим названием скрывали людей, совершивших тяжкие преступления перед Аллахом. К таковым относят убийства, воровство и пр. Искупить свою вину в этих случаях разрешалось только собственной кровью. В период афганской войны среди участников этого подразделения были замечены европейцы. Чаще всего они перемещались на джипах Isuzu, в задней части которых устанавливали крупнокалиберный пулемет.

15 февраля 1989 года последний советский солдат покинул территорию ДРА. Однако это не принесло покоя многострадальному народу соседнего государства. Несмотря на множество проведенных операций, гражданская война там не прекратилась до сих пор.