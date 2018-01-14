12 атак за 12 часов

Как проходило сражение между бойцами 9-й роты и афганскими моджахедами

Поддержка артиллерии

«Огонь почти в упор»

7 января 1988 года афганские моджахеды напали на группу советских десантников, которая закрепилась на высоте 3234. Этому эпизоду войны в Афганистане посвящён фильм Фёдора Бондарчука «Девятая рота». Оборона высоты 3234 стала очень тяжёлым испытанием для 39 советских солдат, которые приняли неравный бой, но смогли удержать высоту. От пуль и снарядов моджахедов погибли шесть военнослужащих. Двое были удостоены звания Героя Советского Союза посмертно. О том, как велась оборона высоты 3234 по воспоминаниям её участников.Реальная история боя советских десантников с моджахедами за высоту 3234 вблизи афгано-пакистанской границы не менее захватывающая, чем события, показанные в фильме «Девятая рота» Фёдора Бондарчука. Состоявшемуся 30 лет назад сражению предшествовали успешные действия боевиков, которые намеревались захватить город Хост и обеспечить контроль над проходящей через него дорогой.С 23 ноября 1987 года по 10 января 1988 года советские войска проводили операцию «Магистраль» с целью стабилизировать обстановку на востоке Афганистана. В частности, планировалось укрепить границу с Пакистаном, откуда моджахеды получали подкрепление, оружие и боеприпасы.В рамках операции в конце декабря советские подразделения заняли господствующие высоты рядом с дорогой Гардез — Хост, чтобы обеспечить прохождение по ней автоколонн. На высоте 3234 закрепились бойцы 9-й роты 345-го гвардейского парашютно-десантного полка ВДВ.«Не видно живого места»Как правило, для штурма высоты нападающая сторона старается обеспечить примерно пятикратное превосходство в живой силе. Численность «гарнизона» высоты 3234 до прихода подкрепления составляла 39 человек. В разных источниках количество боевиков оценивается в 200, 250, 300 и даже 400 человек.Моджахеды начали обстрел советских позиций примерно в 15:00. В общей сложности исламисты совершили 12 массированных атак с применением безоткатных орудий, миномётов, гранатомётов и пулемётов. Сражение продолжалось всю ночь и завершилось ранним утром 8 января.«В ночь на 8 января душманы начали забрасывать нас минами, потом пошли в атаку. Только отбились, через час нас опять накрывают минами — и следующая атака. И так 12 раз подряд! 12 атак за 12 часов», — вспоминал сержант Владимир Щиголев в интервью «Комсомольской правде».Противник, осознавая превосходство, рассчитывал мгновенно сломить сопротивление десантников. Однако бойцы 9-й роты выдержали натиск, и после 12 часов боя моджахеды были вынуждены отступить.В фильме Фёдора Бондарчука показаны три волны атак боевиков. В самом начале сражения из миномёта исламистов была уничтожена советская радиоточка. Таким образом, «гарнизон» оказался лишён возможности связаться с командованием. Десантники были заблокированы — без надежды на помощь извне.Несмотря на героические усилия бойцов 9-й роты, моджахедам практически удалось взять высоту. Боевики не смогли одержать победу только из-за появившихся в небе вертолётов Ми-24, которые мгновенно рассеяли нападавших. По сюжету фильма в сражении выжил лишь один солдат — Олег Лютаев, роль которого исполнил Артур Смольянинов.В реальности потери десантников составили шесть человек. На высоте 3234 погибли Андрей Федотов, Вячеслав Александров, Владимир Криштопенко, Андрей Мельников и Анатолий Кузнецов. Андрей Цветков скончался в госпитале спустя сутки после боя.В реальности у моджахедов не было такого подавляющего превосходства, которое показано в фильме Бондарчука. Боевики были хорошо вооружены и обучены, однако обороняющихся поддерживала артиллерия, а после полуночи «гарнизон» усилило подкрепление.Корректировку артиллерийского огня по боевикам вёл старший лейтенант Иван Бабенко. По свидетельствам участников боя, наши снаряды разрывались не более чем в 50 метрах от укреплений. Однако профессиональная работа наводчика и артиллеристов исключила возможность «дружественного огня».Благодаря действиям Бабенко и работе расчётов гаубиц Д-30 и самоходных установок«Акация» исламисты понесли существенные потери. Одновременно с этим по второй группе моджахедов в нескольких километрах от высоты были нанесены удары из реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган».Как полагает Борисов, неоценимую роль в обороне высоты сыграл расчёт крупнокалиберного станкового пулемёта НСВ-12,7 «Утёс», который прикрывал основные позиции «гарнизона».«Прицельным огнём с частой сменой позиций рядовому Андрею Мельникову долгое время удавалось отражать многочисленные атаки врага… Когда с мёртвого героя сняли бронежилет, то не поверили, как он оставался живым столько времени. Судя по ранениям, Андрей должен был умереть ещё несколько часов назад. Пластины бронежилета были вдавлены в его тело от взрывных волн», — говорится о подвиге Мельникова на сайте проекта «Герои страны».По словам Борисова, десантники вели огонь из «Утёса» до «самой последней минуты», и в конце боя пули и осколки превратили «Утёс» «в кусок металлолома». Правый фланг «гарнизона» прикрывал рядовой Игорь Тихоненко — на протяжении десяти часов он вёл прицельный огонь из пулемёта Калашникова.В фильме Бондарчука присутствует сцена, в которой моджахеды прорвали оборону — и десантники сошлись с ними в рукопашной. Реальный бой за высоту 3234 был очень плотный, боевиков и советских солдат порой разделяли считаные метры.Борисов вспоминал: ««Духи» уже подошли на 20—25 метров. Мы вели по ним огонь почти в упор. Но мы даже не подозревали, что они подползут ещё ближе на расстояние 5—6 метров и оттуда станут закидывать нас гранатами».В районе полуночи из-за изматывающих атак боевиков и нехватки боеприпасов десантники оказались в крайне тяжёлом положении. Но ситуация изменилась, когда к «гарнизону» прорвались две разведывательные группы и два отряда десантников.«Только в четвёртом часу «духи» поняли, что эту горку им не взять. Забрав своих раненых и убитых, они стали отходить. На поле боя потом мы нашли гранатомёт, боекомплекты к нему в разных местах и три ручные гранаты без колец. Видимо, когда они рвали кольца, чеки остались в запале. Может быть, мятежникам и не хватило буквально этих трёх гранат, чтобы подавить наше сопротивление», — предположил Борисов.По данным 40-й армии, которая дислоцировалась в Афганистане в период войны, на штурм высоты 3234 были брошены «чёрные аисты» — подразделения, куда входили отряды моджахедов из числа афганцев, спецназовцы пакистанской армии и иностранные наёмники.Публицист Дмитрий Пучков, ссылаясь на беседы с участниками сражения, ранее утверждал, что переброска войск из Пакистана в район высоты 3234 осуществлялась с помощью вертолётов.«Злобных душманов привозили на вертолётах из Пакистана. Сажали (вертолёты) в соседней долине. Наш самолёт-разведчик эти вертолёты увидел, навели туда армейскую артиллерию, которая из установок «Смерч» накрыла вертолётную стоянку», — рассказал в одном из интервью Пучков.В беседе с RT кандидат исторических наук, военный эксперт Вадим Соловьёв отметил, что 9-я рота смогла удержать высоту благодаря грамотно организованной обороне и действиям командования 345-го парашютно-десантного полка.«Конечно, без поддержки артиллерии и прихода подкрепления моджахеды смяли бы 39 десантников через несколько часов. Здесь даже не о чем говорить. В обороне высоты вблизи Хоста советские войска продемонстрировали пример профессионализма и невероятного мужества», — подчеркнул Соловьёв.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com