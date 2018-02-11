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5 изобретений русских учёных, “перевернувшие” мир

01:52. 11 февраля 2018 Просмотров - 97 Один комментарий Опубликовал:

Русские ученые и инженеры всегда славились своей изобретательностью и умением находить нестандартные решения. В этой статье мы поговорим о пяти изобретениях и открытиях, навсегда изменивших технологическое развитие человечества.

 

1. Цветное фото

В конце XIX века заграничные фотографы пытались получить цветное фото, но их спектр всегда смещался в ту или иную сторону. Русский фотограф Сергей Прокудин-Горский был одним из лучших, и он всегда старался добиться максимально натуральной цветопередачи на снимках.

В 1902 году Сергей Прокудин-Горский постигал азы цветной фотографии в Германии, а вернувшись на Родину он начал разработку собственного состава для повышения чувствительности фотопластинок (сенсибилизатора). В 1905 году он запатентовал собственный сенсибилизатор, который позволял получать негативы снимков невероятного качества.

 
Крестьянские девушки. Фото Сергея Прокудина-Горского.

Крестьянские девушки. Фото Сергея Прокудина-Горского.

 

Прокудин-Горский путешествовал по России, запечатлевая красивые пейзажи, быт крестьян и знаменитых личностей, например, Льва Николаевича Толстого. Таким образом он оставил целую галерею цветных снимков тогдашней Российской империи.

 

 

2. Цветное телевидение

Владимир Зворыкин начал проявлять интерес к электронно-лучевым трубкам еще о время учебы в Санкт-Петербургском технологическом институте.

В 1919 году он эмигрировал в США, где работал над работал над усовершенствованием ЭЛТ. В 1929 году он запатентовал многим знакомый по старым советским телевизорам кинескоп, а через два года завершил работу над иконоскопом.

 

В 1940-е годы он изобрел цветное телевидение, разбив луч на красный, синий и зеленые цвета.

 

 

3. Вертолет

Все мы знаем Игоря Сикорского - основоположника современного вертолетостроения, но мало кто знает, что первый взлетевший вертолет был изобретен в России в 1922 году.

 
Квадролет Ботезата

Квадролет Ботезата

 

 

Конструктором необычного для нашего взгляда вертолета стал Георгий Ботезат. Он первый смог оторваться от земли и держаться в воздухе на своем квадролете. С его помощью Ботезат смог доказать, что вертикальные полеты возможны.

 

4. Тетрис

Алексей Пажитнов, сотрудник Вычислительного центра АН СССР, хотел написать программу для компьютера "Электроника 60", которая была основана на советской головоломке "Пентамино". В ней нужно было укладывать укладывать различные фигуры, которые состояли из пяти кубиков. Но вычислительной мощности ЭВМ не хватало, поэтому Алексей убрал один кубик. Позже ему пришла идея укладывать эти фигурки в "стакан".

 

 

 

Так и появился "Тетрис" - первая для многих советских людей игра. До сих пор у нее много поклонников из-за кажущейся простоты и реальной сложности.

 

5. Электродуговая сварка

В 1882 году Николай Бенардос запатентовал метод сварки металло с помощью электрической дуги, которую он назвал "электрогефестом".

 

 

 

Метод очень быстро распространился по всему свету, избавив от неудобного крепления металлических деталей с помощью клепок и болтов. Однако несмотря на свои заслуги Николай Бенардос встретил смерть в нищете в 1905 году.

 

Это, безусловно, не все изобретения русских ученых, но о них мы расскажем в следующих статьях.

 

Читайте так же статью "6 причин, из-за которых вы могли оказаться на костре"

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https://zen.yandex.ru/media/historicalnotes/5-velikih-izobretenii-russkih-uchenyh-perevernuvshie-mir-5a7982c8fd96b174820cbc37

Метки: изобретения, наука, Россия, ссср
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Один комментарий»

  • 4707 4069
    Руса 11 февраля 2018 в 2:28 Ссылка Пометить
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    Так и есть.
    Наши предки и нынешние ученые, инженеры, конструкторы внесли огромный
    вклад в развитие мирового сообщества.
    Русская цивилизация- это кладезь прогресса.

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