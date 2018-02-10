Истоки ислама?!!

- Мурад Эскендерович, принято считать, что ислам как религия возник в Аравии. Вы придерживаетесь иной точки зрения. Почему? - Правильно, ныне принято считать именно так – начиная с Аравии. Но лет триста-четыреста назад люди высказывались иначе: тогда были иные представления об исламе. Собственно, я и рассказываю в своей книге "Кипчаки, огузы" как раз о том времени. Ранний ислам существенно отличался от современного. Скажем, в средневековой Европе его называли "египетской ересью", потому что новая вера очень походила внешне на восточное христианство – то же Единобожие. Обряды и молитвы у них были почти одинаковыми. Византия, тогдашняя законодательница порядков в Европе, долго не признавала ислам, считая его христианской сектой. Зато западные христиане (видимо, чтобы досадить византийцам!), наоборот, называли себя союзниками ислама, а папы римские признавались, что верят в того же Бога, что и мусульмане, они знали Коран. Например, папа Сильвестр II до своего избрания несколько лет прожил среди мусульман, изучая там математику, химию и технические науки. И подобных примеров, поверьте, немало. Ведь символом раннего ислама был равносторонний крест. По крайней мере, еще в 1024 году в Халифате отмечали праздник Святого креста, торжества открывал сам халиф. И иконы были в обиходе мусульман… Словом, многое было действительно не так, как ныне.



- Тогда почему о ранней истории ислама так мало известно?



- Ответ надо искать в мировой политике. Она, политика, к началу XIX века заставила переписать историю ислама, сделать ее такой, какой известна ныне. Правда отошла на задний план. Акцент поставили на арабское начало. Будто других "корней" и не было.



Это делалось, чтобы заполнить образовавшийся вакуум: Османская империя тогда терпела поражения, роль тюркского начала в культуре Востока слабела вместе с тюрками, ее требовалось забыть. Перелицовка истории обычна, она всегда следует за сменой власти.



- Но первый Коран написан по-арабски. С этим вы же не станете спорить?



- А откуда это известно? Да, в современном тексте Корана есть, например, такие строки: "Мы сделали ее Кораном на арабском, чтоб вы могли уразуметь". (Сура 43-3). Специально подчеркиваю слово "арабском" и говорю, что во времена Пророка не было арабского языка.



И слова "араб" никто не знал. Арабы появились позже, через десятилетия, когда возникло государство Халифат. Его жителей, принявших ислам, назвали арабами. Ими стали тюрки, египтяне, сирийцы, ливийцы и другие народы. Именно народы! Как видим, араб – это не этнический термин.



Арабский же язык сложился того позже, к концу Х века. По крайней мере, первую попытку создания арабского словаря и правил, вернее, некоего научного обоснования нового религиозного языка предпринял в конце VIII века ал-Халил, но его попытка не удалась. "Сборный" язык не получился. Судя по всему, в его основу положили тюркский язык.



Второй попыткой создания словаря арабского языка стала работа ибн Дурайда (837 – 933), она сохранилась до наших дней, известна ученым-арабистам. По ней вполне можно судить о развитии арабского языка. Но то был тоже еще не арабский. Лишь позже, когда "базовый" язык дополнили лексикой кочевников-бедуинов, появилось что-то, напоминающее арабский язык. Тогда в свет вышла рукописная "Книга исправления" в 10 томах, ее автор Абу Мансур Мухаммад ибн ал-Азхар ал-Азхари (895 – 981). Возможно, он и есть основоположник арабского языка, по крайней мере, стоял у его истоков.



Понятие "арабский язык" и ныне очень условно. Скажем, в Саудовской Аравии он звучит иначе, чем в Египте или Алжире. Арабы понимают друг друга, как русские понимают украинцев или болгар. Что-то понятно, но далеко не все. Больше того, сам язык Корана совсем другой.



А это потому, что арабы – союз разных народов, которых сплотил ислам, политическое или религиозное объединение.



- Тогда вообще не понятно. Откуда же появилась письменность у аравитян?



- Признаюсь, это и меня заинтересовало. Но обращаться к учебникам арабского языка или энциклопедии я не стал. Бессмысленно, там историю арабского языка начинают с туманной даты – "раньше IV века". Полный абсурд. Почему, спросите вы?



Да потому, что IV веком, точнее 312 годом, датирована самая древняя из известных рукописей Ближнего Востока, написанных письменностью, напоминающей арабскую вязь. Правда, ни один арабист так и не смог прочесть ее, равно как и все другие древние "арабские" тексты. Тем не менее их упорно называют арабскими. Вот что делает политика в науке…

Манускрипт Корана VII века



Придумали даже версию о связи арабского письма с арамейским, но это неверно изначально. Ведь арабское письмо начинается справа налево, у него выразительная и своеобразная графика, подобной ей на Ближнем и Среднем Востоке не было. Клинопись – да, там была, иероглифы – тоже да, а вязь – нет. Вот и возник вопрос – откуда взялось в IV веке на Ближнем Востоке принципиально новое письмо? И у коптов, и у эфиопов?



Мой научный интерес лежит в Великом переселении народов, которое началось до новой эры с Древнего Алтая и продолжалось по степям Евразии до V века. Иначе говоря, я занимаюсь историей тюркского мира и Великой Степи. Здесь и нашелся ответ на ваш вопрос.



Оказывается, задолго до новой эры на Древнем Алтае была своя письменность. Это руны, их высекали на скалах, они исследованы наукой, установлен их возраст. Но не в этом суть. Руническое письмо начиналось справа налево или сверху вниз, гласные пропускали, текст писали в одно слово. В этом и была самобытность алтайского письма. Руны служили "печатными буквами".



Кроме рун, древние алтайцы знали скоропись. Ею писали от руки на выделанных кусках кожи, писали гусиными перьями или тонко заостренными палочками, макая их в краску, потому что бумаги, чернил и иного писчего материала у них тогда еще не было. О письменности алтайцев западный мир узнал в 250 году до новой эры, когда Великое переселение народов коснулось земель Древней Персии. Власть там перешла к династии Аршакидов, или Рыжих саков, они были выходцами с Алтая.



Утверждать так позволяет печать Аршакидов, она хранится в Государственном музее Ирана, на ней четкие тюркские руны, а это несмываемый след. Я сам видел их.



Вместе с правителями в Иран пришла новая письменность справа налево, в одно слово, то есть по правилам Древнего Алтая! Потом местные переписчики придали письму некую витиеватость, и "буквы" стали походить на лебедей, у них появилось название – куфи (по-тюркски "куф" – "лебедь"), но принципиально письмо, конечно же, не меняли.

Ранняя куфическая рукопись Корана VII века, хранящаяся в музее Дом Корана



Когда в начале IV века Великое переселение народов дошло до Ближнего Востока, сюда, естественно, дошло и куфическое письмо, которое ныне почему-то называют древнеарабским. Но, повторяю, ни один арабист не прочел его…



Чтобы не утомлять читателей подробностями, замечу: древние тексты Корана написаны куфическим письмом. Они хранятся в библиотеках мусульманского мира как святыни ислама.



В Иране алтайская бумага появилась в конце VI века. (Подробнее об этом написано в моей книге). А арабы о ней узнали в VIII веке, точнее, в 751 году. С того времени текст Корана начали писать на бумаге тюркским куфи, но на бумаге, которую теперь варили в Самарканде и называли тюркским же словом "кагит". До этого Кораны писали письмом куфи, но на тонко выделанной коже.



Чтобы не мусолить тему, отмечу: слово "книга" (киныг) тюркское, оно в древности означало "в свитке": со свитков же начинались современные книги. Футляр для свитка у тюрков назывался "сандук", у арабов – тоже… Можно продолжать и продолжать, потому что едва ли не все книжное дело начиналось на Алтае. Об этом свидетельствует и оформление страниц древнего Корана. Вот они, смотрите, это же тюркские орнаменты!



Этот вопрос должен бы давно заинтересовать ученых, он лежит на поверхности, но его никто не формулировал. Мешала политика. В этом я убедился во время недавней поездки в Иран. Иранские коллеги показали древнейшие тексты Корана, написанные на коже куфическим письмом. Я держал в руках эти священные для мусульманина книги. Они на самом деле "алтайские", такие, как я описал в своей книге.



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