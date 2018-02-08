Ко Дню Рождения Н.В. Левашова

ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ…

ИЛИ СКОЛЬКО НАМ ОТКРЫТИЙ ЧУДНЫХ…





Замечательный овощ и меткое сравнение, не учитывающее, правда, ряд сопутствующих проблем выращивания, сбора и доставки к «столу потребителя», «распаривания» и возможной сервировки, однако, жизненность и повторяемость ситуации родили подобные сравнения, имеющие очень интересные преломления. Например, если академик за полчаса не может объяснить любому школьнику чем он занимается… Некоторые из оных, правда, и за всю жизнь сами не поняли некоторых «прописных истин», как в случае с электрическим током, но это, что называется не наш случай. Николай Викторович Левашов в своих трудах не только «любому школьнику за полчаса», но и показал путь к знаниям, которые ещё только являются некоторым любознательным здравствующим.

Различные формы взаимодействия энергий в инерциальном и не инерциальном состояниях, способы и формы передачи энерго-информационных воздействий, функции квазаров, магнитаров и пульсаров в жизни людей, планет и Вселенных, обретение пространством времени, совершенствующееся усложнение конструкции на всех уровнях существования материи с обретением сложной формы звездчатого триандазиоаэдра и трёх вариантов его обряжения, определяемых текущими потребностями построения барьеров прочности по удержанию всех форм гармонии, да и сами четыре формы гармонии (минимально неделимой формы, минимально неделимых действий, покоя и целесообразности), – явления и понятия, без которых невозможно построения цельного фундамента нового мировоззрения, заложенного Николаем Викторовичем Левашовым и их практического сегодняшнего воплощения – Технологий «СветЛ». Данного нам в том самом виде «проще пареной», легко «входящим» в головы любого познающего благодарю огромному таланту Великого Русского Учёного, облачившего сложнейшие теоретические понятия в доступные для любого начинающего путь Познания первичные материи, мерность, коэффициент квантования, Сущность, матричные пространства, суперпространства, шестилучевик и других термины и определения, использованные Н. В. Левашовым при творении «Последнего обращения к Человечеству», «Неоднородной Вселенной», «Сущности и Разума», других запрещенных ныне в угоду уходящим паразитам трудов и публикаций. Но даже этот простой список использованных понятий – необъятное поле для творчества и размышлений над оставленным нам огромным наследием, спрессованным в кажущийся небольшим перечне трудом. Своих исследователей, например, ждут многомерность мерности, энергоинформационное воздействие Сущности и зиготных клеток, притяжение и отталкивание во взаимодействии первичных материй и многие другие процессы и явления, «расжёванные» нам Николаем Викторовичем до уровня первичного восприятия.

А сколько ещё неизведанного содержится в его картинах!

Значимость некоторых открытых Николаем Викторовичем физических законов выходит вообще далеко за рамки природных процессов, открывая новые грани и направления развития социальных конструкций будущего. Чего стоит, например, объяснённое Н. В. Левашовым значение эмоций в существовании физического тела, в частности, страха, способного парализовать любого. А общество? Ведь основа юридической системы, на которой покоится благоденствие «элиты» всех современных социальных систем – римское право – именно страх пред наказанием, с помощью которого «власть имущие» и держатся у этой самой власти, сами борясь за право войти в число «неподвластных», прекрасно понимая пагубность созданного со своей «колокольни».

И чем страшней им самим перед неизбежным уходом в прямом и переносном смысле, чем больший собственный страх переносится в души «простых смертных», материализуясь в оголтелое «за колосок с поля», и тем желанней «круг избранных», живущих за рамками навязанного цивилизациям права. И будущему Человечеству ещё предстоит осознать это наследие Великого Русского Учёного и облачить его в иные формы организации общественной жизни, фундаментом которой станет показанное Н. В. Левашовым сознательное следование согласным, а не искусственным правилам общественного бытия. И это – лишь маленькая толика без(с)ценно подаренного и пока отвергаемого многими по разным причинам, в первую очередь из-за боязни расстаться с навязанными материальными штампами и шаблонами. Всё остальное – «от лукавого», ведь даже Труды гениального учёного «сопровождены» помощью в понимании, соответствующей уровню возможностей познающего и каждое новое их прочтение открывает новые и новые горизонты истины, сокрытой в них, продвигая читающего по пути развития.

Да и сама Сущность Николая Викторовича Левашова, пришедшего к нам из иного пространства и планеты, «случайно» оказавшаяся совместимой с генетикой (да и не только, что также – в книгах Николая Викторовича) живущих на Земле. Ау, археологи, ищущи человеческие корни в африканских и прочих «саванах»! «Копать» надо в направлении, указанном в означенных выше Трудах, а не в указаниях рассыпающейся на глазах старой системы власти и науки, мощный удар по которой нанёс Великий Русский Учёный.

В отличие от некоторых даже ныне живущих, незаслуженно поганящих скверы и площади наших городов своими скульптурными копиями, Н. В. Левашов очень не любил памятники себе, хотя сполна и заслужил их, поэтому лучшей памятью о нём станут его идеи и знания, которые, в соответствии с известным изречением, овладев массами, станут той материальной силой, которая сметёт остатки паразитической системы с лица Мидгард-Земли и вернёт её в лоно Цивилизаций Разуменной Ориентации.