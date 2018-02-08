Ко Дню Рождения Н.В. Левашова
ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ…
ИЛИ СКОЛЬКО НАМ ОТКРЫТИЙ ЧУДНЫХ…
Замечательный овощ и меткое сравнение, не учитывающее, правда, ряд сопутствующих проблем выращивания, сбора и доставки к «столу потребителя», «распаривания» и возможной сервировки, однако, жизненность и повторяемость ситуации родили подобные сравнения, имеющие очень интересные преломления. Например, если академик за полчаса не может объяснить любому школьнику чем он занимается… Некоторые из оных, правда, и за всю жизнь сами не поняли некоторых «прописных истин», как в случае с электрическим током, но это, что называется не наш случай. Николай Викторович Левашов в своих трудах не только «любому школьнику за полчаса», но и показал путь к знаниям, которые ещё только являются некоторым любознательным здравствующим.
Различные формы взаимодействия энергий в инерциальном и не инерциальном состояниях, способы и формы передачи энерго-информационных воздействий, функции квазаров, магнитаров и пульсаров в жизни людей, планет и Вселенных, обретение пространством времени, совершенствующееся усложнение конструкции на всех уровнях существования материи с обретением сложной формы звездчатого триандазиоаэдра и трёх вариантов его обряжения, определяемых текущими потребностями построения барьеров прочности по удержанию всех форм гармонии, да и сами четыре формы гармонии (минимально неделимой формы, минимально неделимых действий, покоя и целесообразности), – явления и понятия, без которых невозможно построения цельного фундамента нового мировоззрения, заложенного Николаем Викторовичем Левашовым и их практического сегодняшнего воплощения – Технологий «СветЛ». Данного нам в том самом виде «проще пареной», легко «входящим» в головы любого познающего благодарю огромному таланту Великого Русского Учёного, облачившего сложнейшие теоретические понятия в доступные для любого начинающего путь Познания первичные материи, мерность, коэффициент квантования, Сущность, матричные пространства, суперпространства, шестилучевик и других термины и определения, использованные Н. В. Левашовым при творении «Последнего обращения к Человечеству», «Неоднородной Вселенной», «Сущности и Разума», других запрещенных ныне в угоду уходящим паразитам трудов и публикаций. Но даже этот простой список использованных понятий – необъятное поле для творчества и размышлений над оставленным нам огромным наследием, спрессованным в кажущийся небольшим перечне трудом. Своих исследователей, например, ждут многомерность мерности, энергоинформационное воздействие Сущности и зиготных клеток, притяжение и отталкивание во взаимодействии первичных материй и многие другие процессы и явления, «расжёванные» нам Николаем Викторовичем до уровня первичного восприятия.
А сколько ещё неизведанного содержится в его картинах!
Значимость некоторых открытых Николаем Викторовичем физических законов выходит вообще далеко за рамки природных процессов, открывая новые грани и направления развития социальных конструкций будущего. Чего стоит, например, объяснённое Н. В. Левашовым значение эмоций в существовании физического тела, в частности, страха, способного парализовать любого. А общество? Ведь основа юридической системы, на которой покоится благоденствие «элиты» всех современных социальных систем – римское право – именно страх пред наказанием, с помощью которого «власть имущие» и держатся у этой самой власти, сами борясь за право войти в число «неподвластных», прекрасно понимая пагубность созданного со своей «колокольни».
И чем страшней им самим перед неизбежным уходом в прямом и переносном смысле, чем больший собственный страх переносится в души «простых смертных», материализуясь в оголтелое «за колосок с поля», и тем желанней «круг избранных», живущих за рамками навязанного цивилизациям права. И будущему Человечеству ещё предстоит осознать это наследие Великого Русского Учёного и облачить его в иные формы организации общественной жизни, фундаментом которой станет показанное Н. В. Левашовым сознательное следование согласным, а не искусственным правилам общественного бытия. И это – лишь маленькая толика без(с)ценно подаренного и пока отвергаемого многими по разным причинам, в первую очередь из-за боязни расстаться с навязанными материальными штампами и шаблонами. Всё остальное – «от лукавого», ведь даже Труды гениального учёного «сопровождены» помощью в понимании, соответствующей уровню возможностей познающего и каждое новое их прочтение открывает новые и новые горизонты истины, сокрытой в них, продвигая читающего по пути развития.
Да и сама Сущность Николая Викторовича Левашова, пришедшего к нам из иного пространства и планеты, «случайно» оказавшаяся совместимой с генетикой (да и не только, что также – в книгах Николая Викторовича) живущих на Земле. Ау, археологи, ищущи человеческие корни в африканских и прочих «саванах»! «Копать» надо в направлении, указанном в означенных выше Трудах, а не в указаниях рассыпающейся на глазах старой системы власти и науки, мощный удар по которой нанёс Великий Русский Учёный.
В отличие от некоторых даже ныне живущих, незаслуженно поганящих скверы и площади наших городов своими скульптурными копиями, Н. В. Левашов очень не любил памятники себе, хотя сполна и заслужил их, поэтому лучшей памятью о нём станут его идеи и знания, которые, в соответствии с известным изречением, овладев массами, станут той материальной силой, которая сметёт остатки паразитической системы с лица Мидгард-Земли и вернёт её в лоно Цивилизаций Разуменной Ориентации.
А. Никонович
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Конечно до “славы” СоЛЖЕницина ему далеко, но врать он умеет не хуже. Хотя, судя по его “книгам”, на него работает большая команда. Сам то он чмо, его публичные выступления это ярко демонстрируют.
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Предлагаю не торопиться с оценками, я изучил почти все его книги, прослушал несколько лекций и выступлений – да, неоднозначно как-то, а личные его выступления производят вообще смешанное впечатление, …но! Для меня лично польза есть, на многие вопросы, события и явления Левашов подтолкнул взглянуть в другом ракурсе и с другой позиции, а это я считаю для себя очень полезным. Вобщем, как говорил классик, когда вам врут – слушайте внимательно и пытайтесь понять, почему вам врут (или в чём вас разводят;))).
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Николай, невежество не самая лучшая черта твоего характера, зачем демонстрировать её публично. (Смешно как невежды дизлайкают.)
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Меня тоже его видеоролики не впечатляют. Может, мне ума не хватает)))
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Согласно попущенных уложений ранее, Николаю Викторовичу было поручена очень важная и ответственная функция: на доступном лингвистическом уровне выступить яко “Разрушитель” застоявшейся “гранитной тверди умопомрачения”, опирающейся на материалистическую методологию по формированию миропонимания истины “Сотворенного Мира”. Он исполнил свою Миссию блестяще. Очень искренне жаль, что его ныне нет в Физическом Плане, но это только в физическом. Николаю попустило на простом уровне поверхностного речевого обихода дать понимание об иной истине “Сотворенного Мира”. Он с этой задачей справился блестяще и тем заслужил почитание нынешних людей. Это главное. А те, кто сейчас предпринимает попытки всякого скоморошеского соучастия и публичного домысла, то делают это не от побуждений Добра. Иной оценки этому нет и не будет в дальнейшем. Всякие дурные запахи когда-то рассеиваются! Держите добрую память о Николае в своей Душе и это будет самое высшее вествование Его.
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Здесь деление клетки в реальном времени https://youtu.be/psOxsXuGgyk . Может ли кто-то объяснить откуда берётся “масса” и тем более так быстро, т.е. вначале одна материнская клетка, а после деления уже две аналогичные-дочерние? У Н.Левашова есть объяснение, а у Вас критики? Если сдаётесь, то объясню.
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Олег, я Вас умоляю, нынче публике интересно как бабки делятся, а не клетки. Неоднородность вселенной- что поделаешь.