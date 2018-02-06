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ЧУДСКИЕ ТАЙНЫ ПОДЗЕМНОГО УРАЛА

01:17. 6 февраля 2018 Просмотров - 78 Нет комментариев Опубликовал:

О том, что в недрах Уральских гор обитает таинственный народ, который местные жители называют чудью или «дивным народом», в своих путевых заметках отразил этнограф из Императорского русского географического общества Н.Е. Онучков, во время экспедиции по Уралу организованной в начале ХХ века. Ученый записал множество рассказов и свидетельств старожил, в которых упоминались подробности быта таинственного народа.

 
"Чудское племя". Источник: https://yandex.ru/images

"Чудское племя". Источник: https://yandex.ru/images

Согласно местным поверьям, с незапамятных времен чудь избегает людского внимания. Для того чтобы свети к минимуму контакты с людьми, таинственный народ перебрался на постоянное место жительства в подземное царство Уральских гор.

Удивительно, но при фактическом отсутствии коммуникативных связей между населенными пунктами, ученый записывал рассказы, которые если и не повторяли друг друга, то крайне близко перекликались по смыслу и содержанию. К примеру, о том, что некоторые из жителей уральских сел слышат доносящиеся из под земли удары молотов, рассказывали в населенных пунктах разделенных сотнями километров. В едином образе описывался и внешний облик чудских жителей: внешне привлекательны, славянские черты лица, небольшого роста и с приятным голосом.

И если о самой чуди известно только со слов старожил, да и то в качестве пересказов дремучих легенд и баек, то с «наследие» мифического народа вполне материально. Оказавшись среди Уральских гор, первые переселенцы периодически встречали оставленные кем-то горные разработки. Подобные объекты были сделаны пускай и не по стандартам тех лет, но в целом для горного дела подходили.

 
Курганный могильник или "Чудской бугор" (в представлении первых поселенцев Урала). Автор фото В.Фурсов

Курганный могильник или "Чудской бугор" (в представлении первых поселенцев Урала). Автор фото В.Фурсов

 

Впрочем, находки странных артефактов не ограничивались лишь обнаружением копей, шахт и прочих инженерных сооружений. Крестьяне постоянно сообщали об обнаружении «чудских» украшений и оружия, сплошь сделанных из золота, серебра или меди. Почти в каждой уральской деревне находили что-то из чудских артефактов.

Встречались на пути первых переселенцев и непонятные для них «чудские холмы» или как их называли – «Бугры», наплевав на суеверный страх холмы раскапывались, а затем грабительским способом разорялись. Подобных могильников было так много, что к середине 18 века на территории Урала и Сибири было сформировано целое направление, курируемое государством, по изъятию золотых предметов из «чудских бугров».

Разумеется, что речь в данном случае идет об археологических памятниках - курганах. Те кого наши предки считали чудью по факту были древними кочевниками или же относились к этногруппам первых металлургов Урала. Именно в активный период «бугрового промысла» современная археология лишилась большинства уникальных исторических артефактов.

 
Дивья пещера Источник: Speleo-perm.ru

Дивья пещера Источник: Speleo-perm.ru

 

На территории Урала распространены топонимы, связанные с легендами о чуди. Одним из самых известных объектов данной категории является пещера Дивья на севере Пермского края. Впервые пещеру исследовали в 1770 году. Отсутствие опыта и подходящей амуниции не давало возможности полностью изучить пещеру на протяжении двухсот лет, к слову сказать, и в наши дни Дивья умудрилась сохранить свои тайны от вездесущих спелеологов.

 
План дивьейя пещеры. Оцените протяженность пещеры! Источник: Speleo-perm.ru

План дивьейя пещеры. Оцените протяженность пещеры! Источник: Speleo-perm.ru

 

На сегодняшний день данная пещера является одной из самых протяженных пещер Урала, длина ее коридоров составляет порядка 11 600 метров, причем, это не тоннель, а сеть разветвленных ходов и лазов. В старые времена пещера считалась обителью чуди и те не многие жители окрестных сел (пещера находится в отдаленном районе – прим.), кто подходил к входу в подземное царство слышали из глубины ее темной пропасти какие-то странные звуки. Смельчаки отважившиеся зайти внутрь, не редко оставались в «чудском царстве» навечно – так считали те, кто благоразумно не решался спускаться внутрь. Это сейчас мы знаем, что заблудиться в пещере проще простого, в старые времена при подобных обстоятельствах погибало множество излишне любопытных людей. Впрочем, некоторые исследователи полагают, что Дивья пещера это всего лишь один из входов в гигантскую сеть подземных тоннелей, простирающихся под Уральским хребтом, о которых рассказывалось в легендах про подземное царство чуди. Впрочем, подобное мнение вряд ли может претендовать на объективную истину в силу ряда естественных причин. Возможно, что легенды, как такое часто бывает, в значительной степени приукрасили масштабы подземных «царств», прототипом которых стали карстовые провалы и пещеры.

 
Чудская копь. Источник: Chronoton.ru

Чудская копь. Источник: Chronoton.ru

 

Другая известная достопримечательность, связанная с чудским наследием – чудская копь, расположенная в Пластовском районе Челябинской области. О том, что окрестности небольшого уральского городка сказочно богаты золотой рудой, люди узнали давно. Задолго до русских, которые начали золотодобычу в конце 19 века, здесь вели промысел скифы и сарматы. До наших сохранилась чудская копь, расположенная близ деревни Борисовка.

 
Жернова чудской копи. Источник: Chronoton.ru

Жернова чудской копи. Источник: Chronoton.ru

 

Увидев необычный объект: трехметровый круг, выточенный в камне с углублением посередине, многие даже не догадываются о предназначении конструкции, предполагая некую сакральную суть… но на деле все гораздо прозаичней. Данного «устройство» было чем-то сродни с гигантской мельницей, с той лишь разницей, что между жерновами помещали не пшеницу, а куски породы с золотыми прожилками. При проворачивании двух плоскостей руда рассыпалась в пыль, после чего оставалось лишь отделить золото от получившегося полуфабриката и можно было приступать к получению металла.

Подводя итог можно сделать вывод о том, что чудь на Урале это скорее образ, обозначающий все необычное, что выходило за рамки привычного мировосприятия уральских первопоселенцев, чем реально существовавший народ.

Кстати, даже в современном лексиконе все слова, образованные от «чудных» корней связаны с чем-то нетипичным и странным…

 

ЛЮБУШКИН Андрей || «Таинственный Урал»

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https://zen.yandex.ru/media/tainyurala/chudskie-tainy-podzemnogo-urala-5a73308661049345de05afdf

Метки: Дивья пещера, Таинственный Урал, чудская копь, Чудской бугор
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