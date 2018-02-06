ЧУДСКИЕ ТАЙНЫ ПОДЗЕМНОГО УРАЛА

О том, что в недрах Уральских гор обитает таинственный народ, который местные жители называют чудью или «дивным народом», в своих путевых заметках отразил этнограф из Императорского русского географического общества Н.Е. Онучков, во время экспедиции по Уралу организованной в начале ХХ века. Ученый записал множество рассказов и свидетельств старожил, в которых упоминались подробности быта таинственного народа.

"Чудское племя". Источник: https://yandex.ru/images

Согласно местным поверьям, с незапамятных времен чудь избегает людского внимания. Для того чтобы свети к минимуму контакты с людьми, таинственный народ перебрался на постоянное место жительства в подземное царство Уральских гор.

Удивительно, но при фактическом отсутствии коммуникативных связей между населенными пунктами, ученый записывал рассказы, которые если и не повторяли друг друга, то крайне близко перекликались по смыслу и содержанию. К примеру, о том, что некоторые из жителей уральских сел слышат доносящиеся из под земли удары молотов, рассказывали в населенных пунктах разделенных сотнями километров. В едином образе описывался и внешний облик чудских жителей: внешне привлекательны, славянские черты лица, небольшого роста и с приятным голосом.

И если о самой чуди известно только со слов старожил, да и то в качестве пересказов дремучих легенд и баек, то с «наследие» мифического народа вполне материально. Оказавшись среди Уральских гор, первые переселенцы периодически встречали оставленные кем-то горные разработки. Подобные объекты были сделаны пускай и не по стандартам тех лет, но в целом для горного дела подходили.

Курганный могильник или "Чудской бугор" (в представлении первых поселенцев Урала). Автор фото В.Фурсов

Впрочем, находки странных артефактов не ограничивались лишь обнаружением копей, шахт и прочих инженерных сооружений. Крестьяне постоянно сообщали об обнаружении «чудских» украшений и оружия, сплошь сделанных из золота, серебра или меди. Почти в каждой уральской деревне находили что-то из чудских артефактов.

Встречались на пути первых переселенцев и непонятные для них «чудские холмы» или как их называли – «Бугры», наплевав на суеверный страх холмы раскапывались, а затем грабительским способом разорялись. Подобных могильников было так много, что к середине 18 века на территории Урала и Сибири было сформировано целое направление, курируемое государством, по изъятию золотых предметов из «чудских бугров».

Разумеется, что речь в данном случае идет об археологических памятниках - курганах. Те кого наши предки считали чудью по факту были древними кочевниками или же относились к этногруппам первых металлургов Урала. Именно в активный период «бугрового промысла» современная археология лишилась большинства уникальных исторических артефактов.

Дивья пещера Источник: Speleo-perm.ru

На территории Урала распространены топонимы, связанные с легендами о чуди. Одним из самых известных объектов данной категории является пещера Дивья на севере Пермского края. Впервые пещеру исследовали в 1770 году. Отсутствие опыта и подходящей амуниции не давало возможности полностью изучить пещеру на протяжении двухсот лет, к слову сказать, и в наши дни Дивья умудрилась сохранить свои тайны от вездесущих спелеологов.

План дивьейя пещеры. Оцените протяженность пещеры! Источник: Speleo-perm.ru

На сегодняшний день данная пещера является одной из самых протяженных пещер Урала, длина ее коридоров составляет порядка 11 600 метров, причем, это не тоннель, а сеть разветвленных ходов и лазов. В старые времена пещера считалась обителью чуди и те не многие жители окрестных сел (пещера находится в отдаленном районе – прим.), кто подходил к входу в подземное царство слышали из глубины ее темной пропасти какие-то странные звуки. Смельчаки отважившиеся зайти внутрь, не редко оставались в «чудском царстве» навечно – так считали те, кто благоразумно не решался спускаться внутрь. Это сейчас мы знаем, что заблудиться в пещере проще простого, в старые времена при подобных обстоятельствах погибало множество излишне любопытных людей. Впрочем, некоторые исследователи полагают, что Дивья пещера это всего лишь один из входов в гигантскую сеть подземных тоннелей, простирающихся под Уральским хребтом, о которых рассказывалось в легендах про подземное царство чуди. Впрочем, подобное мнение вряд ли может претендовать на объективную истину в силу ряда естественных причин. Возможно, что легенды, как такое часто бывает, в значительной степени приукрасили масштабы подземных «царств», прототипом которых стали карстовые провалы и пещеры.

Чудская копь. Источник: Chronoton.ru

Другая известная достопримечательность, связанная с чудским наследием – чудская копь, расположенная в Пластовском районе Челябинской области. О том, что окрестности небольшого уральского городка сказочно богаты золотой рудой, люди узнали давно. Задолго до русских, которые начали золотодобычу в конце 19 века, здесь вели промысел скифы и сарматы. До наших сохранилась чудская копь, расположенная близ деревни Борисовка.

Жернова чудской копи. Источник: Chronoton.ru

Увидев необычный объект: трехметровый круг, выточенный в камне с углублением посередине, многие даже не догадываются о предназначении конструкции, предполагая некую сакральную суть… но на деле все гораздо прозаичней. Данного «устройство» было чем-то сродни с гигантской мельницей, с той лишь разницей, что между жерновами помещали не пшеницу, а куски породы с золотыми прожилками. При проворачивании двух плоскостей руда рассыпалась в пыль, после чего оставалось лишь отделить золото от получившегося полуфабриката и можно было приступать к получению металла.

Подводя итог можно сделать вывод о том, что чудь на Урале это скорее образ, обозначающий все необычное, что выходило за рамки привычного мировосприятия уральских первопоселенцев, чем реально существовавший народ.

Кстати, даже в современном лексиконе все слова, образованные от «чудных» корней связаны с чем-то нетипичным и странным…

ЛЮБУШКИН Андрей || «Таинственный Урал»

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https://zen.yandex.ru/media/tainyurala/chudskie-tainy-podzemnogo-urala-5a73308661049345de05afdf