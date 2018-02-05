Соцсети сдают позиции

Источник: www.stoletie.ru

Американский центр Edelman презентовал сенсационные данные

На протяжении долгого времени в мире стремительно росла популярность социальных медиа, сопровождавшаяся кризисом доверия к традиционным СМИ. Новое исследование крупнейшего консалтингового центра США свидетельствует о резком изменении оценок жителями различных стран основных средств коммуникации.

В эпоху холодной войны американские и европейские СМИ (и в значительной мере – массовая культура) послужили эффективным оружием против советской системы. Средства массовой информации СССР 1970-х – 1980-х годов придерживались высоких стандартов качества журналистской работы, но в значительной мере утратили связь с аудиторией. Западные же медиа играли на низменных чувствах своих зрителей, слушателей и читателей, манипулируя ими и формируя их ценности и вкусы. В итоге выходило, что СМИ и масс-культура Запада вызывали у людей, к которым они обращались, пусть и не самый здоровый, но интерес, а советские средства массовой коммуникации, несмотря на заведомо более высокие профессиональные стандарты, смотрелись на их фоне блекло и «не цепляли» зрителя или читателя. Нечто похожее происходит сегодня с детьми, когда они предпочитают совершенно пустые и пошловатые американские мультики качественной и наполненной смыслами отечественной мультипликационной продукции просто из-за яркости картинки.

Однако даже у западных средств массовой информации с точки зрения воздействия на аудиторию был один огромный недостаток – отсутствие возможности адресного обращения. И он преодолен благодаря социальным сетям, ставшими одновременно доступным хранилищем личных данных, источником информации о вкусах и интересах аудитории и инструментом воздействия на нее под видом «своего парня».

Массовая апробация социальных сетей в качестве информационного оружия произошла в ходе так называемой Арабской весны.

Хотя стратегически волна государственных переворотов так и не достигла своей цели (долгосрочно удержать власть «революционерам» удалось только в Тунисе, и даже там под лидерами нового режима уже качаются кресла), но «Фейсбук» и «Твиттер» доказали тогда свою высочайшую эффективность при организации массовых беспорядков.

На новый уровень инфовойна с использованием социальных сетей вышла на Украине в 2013 – 2014 годах. Именно в «Фейсбуке» прозвучали первые призывы выходить на Майдан, именно в социальные сети были вброшены фейки об «избитых детях» и «убитой «Беркутом» студентке», именно через социальные медиа активно пропагандировались антинаучные псевдоисторические воззрения, ставшие затем идейной основной украинского неонацизма. Фирменным знаком государственного переворота и последовавших за ним событий было быстрое распространение лживых, но очень качественно сделанных коротких документальных фильмов, в которых на хорошем русском очернялась история России. Тогда же кто-то из боевиков информационного антироссийского фронта дал досадный промах и начал пытаться формировать общественное мнение в Крыму с мужского аккаунта в соцсетях под видом «дочери офицера из Севастополя», породив массу забавных он-лайн мемов. Интернет-расследование показало затем, что владелец аккаунта предположительно выходил в сеть с одной из американских военных баз…

Однако тогда же, в 2013–2014 годах, маятник качнулся и в обратную сторону. Пока Виктор Янукович и функционеры Партии регионов находились в растерянности и боялись предпринимать что-либо серьезное, именно в Интернете началась самоорганизация сопротивления государственному перевороту, вылившаяся в создание неформального движения под названием «Антимайдан», ставшего впоследствии межгосударственным. На сегодняшний день основное сообщество «Антимайдана» в «Одноклассниках» насчитывает уже свыше 900 тысяч пользователей, а «Вконтакте» – около полумиллиона.

Кроме того, волны фейковой информации о событиях на Украине и в Крыму, поднятые теневыми кукловодами в западных СМИ, заставили жителей Европы и Америки советского происхождения, а также местных оппозиционеров (и левых, и правых) пытаться донести правду о происходящем до своих соотечественников именно через социальные медиа.

Так, преимущественно только из социальных сетей европейцы и американцы могли узнать об истинных причинах и масштабах трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, о реалиях референдума в Крыму, а также – получить правдивую информацию о войне в Донбассе.

Кроме того, западные СМИ в то же время упорно замалчивали все, что было связано с наплывом в Европу мигрантов из стран Африки и Азии. Истина о том, что к миграционному кризису привела политика самих западных стран, была чересчур неудобна для обсуждения, впрочем, как и то, что обозленные и пришедшие совсем из другого мира люди начали творить на улицах европейских городов. Так, например, достаточно долго замалчивалась правда о «кёльнском изнасиловании». В итоге социальные сети превратились в единственное информационное окно для консервативно настроенных граждан, желающих распространять правду о миграционной проблеме…

Вот и вышло так, что те, против кого изначально планировалось использовать социальные сети в манипулятивных целях, вырвали информационное оружие из рук агрессора и развернули его против него самого.

И это шокировало западные элиты. Американский и британский истеблишменты погрузились в состояние истерики, их представители начали выдавать репосты собственных консервативно настроенных сограждан за «происки Кремля» с целью «подорвать» западную демократию и лишить жителей западных стран свободных выборов. С целью противодействия пресловутому «российскому влиянию» в органах власти и силовых структурах стран-членов НАТО даже начали создаваться специальные подразделения. Так, в Великобритании этим вопросом занимается особая парламентская комиссия.

В конце концов, западные лидеры умудрились серьезным образом дискредитировать собственное детище. Судя по данным центра Edelman, ещё в 2015 году социальные сети уверенно обходили по уровню доверия традиционные СМИ на территории ведущих стран мира (54% к 51%). В 2016 – 2017 гг. доверие к социальным медиа и классической журналистике держалось примерно на одном уровне. Однако по состоянию на 2018 год картина изменилась.

Кривая доверия к соцсетям сошла вниз до 51%, а доверие к газетам, журналам, радио и ТВ возросло до 59% – абсолютный рекорд последних лет.

Администрация «Фейсбука», расписываясь в собственном бессилии, объявила пользователям о необходимости ссылаться при распространении каких-либо новостей на авторитетные источники и об ужесточении «цензурных» требований к размещаемым материалам. То, что она подняла такую тему, также не могло не ударить по уровню доверия к социальным платформам.

Из крупных стран, в которых центр Edelman проводил свои исследования, небольшое преимущество перед традиционными СМИ по уровню доверия сохранилось у соцсетей только в Турции и Бразилии. Традиционная журналистка уверенно лидирует в Великобритании, США, России, Польше, Франции, Германии, Канаде и Китае.

Причем жители разных стран осознанно объясняют свою позицию. Например, почти две трети британцев обвиняют социальные сети в отсутствии прозрачности и продаже личных данных людей без их ведома. Некритично воспринимают информацию из социальных сетей лишь четверть жителей туманного Альбиона, в то время как классическая журналистика пользуется доверием 61% обитателей Великобритании.

При этом кризис доверия к социальным медиа ни в коем случае нельзя назвать негативным явлением. Соцсети, к сожалению, успели погрузить человеческое общество на некоторое время в «новое Средневековье». Тысячу лет тому назад из-за проблем с доступом к реальной информации люди были вынуждены в значительной мере ориентироваться на слухи, передаваемые им знакомыми, что зачастую приводило к возникновению причудливых антинаучных представлений об окружающем мире. А в начале XXI века соцсети просто «забили» традиционные источники информации, следующие определенным стандартам и придерживающиеся журналистской или исследовательской этики. Так, представители российского научно-просветительского проекта «Антропогенез» сделали недавно блестящий разбор того, как широко могут разойтись псевдонаучные измышления в стиле фолк-хистори о Золотой Орде, которые популярный молодежный блогер выдал на своем Ютьюб-канале, сидя за бокалом пива. И это – катастрофа.

Популярные блогеры уже давно стали лидерами общественного мнения, однако, в отличие от тех же журналистов, они, к сожалению, чаще всего не придерживаются никакой профессиональной этики и распространяют откровенные фейки.

Вера людей в них, как показывает жизнь, приводит к самым печальным последствиям. Обнародованные же Edelman результаты социологического исследования свидетельствуют о том, что уязвимость пользователей для так называемых вбросов, к счастью, снижается прямо на глазах.

Будем надеяться, что кризис доверия к соцсетям хоть немного снизит напряжение на информационном фронте, что в свою очередь обезопасит мир, подобно тому, как в свое время сделала безопаснее мир Конвенция о запрещении химического оружия и договоры об ограничении распространения ядерного…

Автор: Святослав Князев

Источник: nstarikov.ru