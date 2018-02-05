Планы на Сибирь: Владимир Путин в Красноярске
Российский президент планирует 7 февраля прибыть в Красноярск, как сообщают городские СМИ. В ходе рабочей поездки Владимир Путин посетит спортивный комплекс «Тотем», открытый осенью прошлого года, и проверит степень подготовки к Универсиаде.
СК «Тотем» в настоящее время является тренировочной базой спортивного клуба «Тотем». Этот клуб в 2016 году стал чемпионом по футболу. Его участники – дети из школ-интернатов и детских домов. Что касается проверки степени готовности объектов зимней Универсиады-2019, то краевому правительству лучше было бы подготовиться, как следует, ведь после своей сибирской поездки Путин подведет и первые итоги работы врио губернатора Александра Усса на посту главы региона.
Задач с избытком. К Всемирной зимней универсиаде построят и проведут капитальный ремонт более чем на тридцати объектах, относящихся к медицинской, спортивной и транспортной инфраструктуре. Не забудут и про Деревню универсиады. Но, что еще важно, так это нацеленность финансовых вложений в будущее. Так, построенный современный медцентр в Деревне игр будет позже принимать пациентов из числа студентов СибФУ и жителей Октябрьского района города.
Александру Уссу стоит приложить максимум усилий, чтобы показать Владимиру Путину свою ценность в качестве руководителя, ставящего во главу угла не только интересы страны, но и жителей своего края. Проведение зимней Универсиады позволит не только провести спортивные соревнования на международном уровне, но и привнести изменения в городскую среду.
В числе последних значится строительство новой набережной. В числе проектов и организация подсветки на мостах через Енисей и в окрестностях города. Отремонтируют и приведут в порядок также центральные улицы и парки «Гремячая грива» с «Парком Горького».
Александр Усса отчитается перед президентом об итогах проведенной им четырехмесячной работы на данном посту. Работы было невпроворот, ведь перед его назначением врио губернатора, головы только так летели. Одиннадцать губернаторов попрощались с должностью, в том числе, и по причине своей неэффективности. Поэтому тут или пан, или пропал: работать нужно усердно, закатав рукава, чтобы было о чем отчитываться, чем хвалиться и не краснеть.
Отличный стимул для региональных властей – приезд Владимира Путина с проверкой, не так ли? Трудно скрыть просчеты на местах, когда все видно невооруженным глазом, а не прикрыто бумажками. Да и с народом лично президент общается при возможности, получая от граждан недостающую информацию о местных делах. И, правда, все это неплохо стимулирует…
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Владимиру Путину хорошо бы побывать не только в Красноярске, но и в других городах Красноярского края.
Например, в г. Канске, который деградирует, численность его снизилась
на 25 тыс. чел. В настоящее время там закрылись 9 предприятий: Канский ХБК, биохимзавод, кожевенный завод, мясокомбинат, ЗЛМК, ликеро-водочный завод и другие.
Пусть Путин побывает на китайских лесопилках в Канске, откуда гонят сибирский лес по Транссибу в Китай, а собственный ЛДК закрыли.
Кому нужны такие “планы” на Сибирь?
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“Тотем” посетило Идолище…
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Статья ни о чем , если это и есть планы на Сибирь – \Владимир Путин посетит спортивный комплекс «Тотем», открытый осенью прошлого года, и проверит степень подготовки к Универсиаде.\То о чем тут говорить , никто кроме президента это сделать не может … У президента душа болит по универсиаде , все остальные вопросы решены вероятно давно … заняться больше не чем .
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“` З Д Р А В С Т В У Й Т Е ! “`
Да,МОЖНО согласиться с ДОСТИЖЕНИЯМИ России
ЗА Время ПРАВЛЕНИЯ господина Путина,ЕСТЬ такое!
Но СКОЛЬКО ВСЕГО – ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО упадок,РАЗРУХУ
ДЕГРАДАЦИЮ(жизни)по ВСЕЙ России – ТАКОГО – ТЬМА-ТЬМУЩАЯ…
[,,достижения,,ЧЬЕЙ власти("МАСТИ")- ВСЁ "ТО" в заслугу...]
[НЕ надо НЫНЕ-правящей власти - "ГНАТЬ--ПУРГУ"...]
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— Как насчёт ,,не,,ВИДИМ`ОЙ КОНКРЕТИКИ :
~~~ Сибирские РЕАЛИИ…~~~
_ СИБИРЬ – Богатейшие Российские ТЕРРИТОРИИ!
НО…КТО НЫНЕ из них ВЫКАЧИВАЕТ(В Ы В О З Я Т)-
ВСЕ,без исключения – РЕСУРСЫ, эконом-”калории”…
ВСЁ,ПОДЧИСТУЮ – ВЫВОЗИТСЯ и РАЗОРЯЕТСЯ!
Но вот НЫНЕшней “властью” – “ЭТО” не замечается…
НАВЕРНОЕ…ХОРОШИЙ % – ЗА “то-ОТСТЁГИВАЕТСЯ”…
Лес – просто ВАРВАРСКИМ способом – ВЫВОЗИТСЯ!
*А “российская” власть(“МАСТЬ”)- с РАЗНЫМ-возится…
НЫНЕ Сибирь – ВЫМИРАЕТ и РАЗРУШАЕТСЯ!
НЫНЕ Сибирь(УСКОРЕННО…)- ЧУЖ`ИМИ ЗАПОЛНЯЕТСЯ…
Но НЫНЕшней “властью” ЭТО – опять НЕ замечается…
[КОМУ за "ЭТО" - "зелень--ОТСТЁГИВАЕТСЯ"...]
_ Просто КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ – по ВСЕЙ Сибири -
УБЫЛЬ(выезд,СМЕРТНОСТЬ…)- ТАМошнего НАСЕЛЕНИЯ!
А не СПЕЦИАЛЬНО-ли ДО “ЭТОГО” ДОВОДЯТ там народ…
ЕСТЬ,ЕСТЬ(везде…)- и ТАКОЕ Мнение…
Сибирь(и Дальний Восток)ПРИ СССР – Развитие ИМЕЛИ!
А вот ЗА ВРЕМЯ “правления” НЫНЕшней “власти-МАСТИ”…
МАССА городов(и посёлков)ВЫМЕРЛИ и ОПУСТЕЛИ…
* Зато МАССА ЧУЖ`ИХ(“друзей”)- ВЕЗДЕ осели…
Помимо лесов – ВСЮ ЖИВУЮ Природу УНИЧТОЖАЮТ!
СОТНИ медведев отстреливают,а “власти” – НЕ знают…
КТО – из “власти” в России – тому СПОСОБСТВУЮТ…
“Козырные” ЧЛЕНЫ “власти” – в “ДРУЖБУ-играют”…
_ ВСЕ русские территориии – ПРИ-китайские -
КОНТРАБАНДНЫМИ(криминальными)кланами П О Л Н Ы!
Сибирь РАЗРУШАЕТСЯ,без объявления России войны…!
КОМУ – тамошние РАЗГРАБЛЕНИЯ России ВЫГОДНЫ…
КОМУ,коррумпированные ЧЛЕНЫ во “власти” нужны…
* НАВЕРНОЕ Путин,про Сибирские РЕАЛИИ НЕ знает…
Но РЕАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ по Сибири – КТО от него СКРЫВАЕТ…
ЧЁ-ЧЁ-ЧЁ? Ах ЗНАЕТ!Тогда ПОЧЕМУ меры НЕ предпринимает…
* Его ПИАР предвыборный – УЖЕ начинает НАДОЕДАТЬ!
не ПОРА-ли Ему для Спасения Сибири – Меры ПРИНИМАТЬ…
Не ПОРА-ли ТАМОшних – ЧЛЕНОВ российской “власти”,
к РЕАЛЬНОЙ Ответственности ПРИВЛЕКАТЬ!
* Кремль ДОЛЖЕН для СПАСЕНИЯ Сибири – Меры ПРИНЯТЬ!
* Если НЕ хочет – Сибирь(и Д.В.)П О Т Е Р Я Т Ь…
““““““““““““““““[39-115,115-1]
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения! – Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 05-02-18.