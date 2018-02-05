Планы на Сибирь: Владимир Путин в Красноярске

Российский президент планирует 7 февраля прибыть в Красноярск, как сообщают городские СМИ. В ходе рабочей поездки Владимир Путин посетит спортивный комплекс «Тотем», открытый осенью прошлого года, и проверит степень подготовки к Универсиаде.

СК «Тотем» в настоящее время является тренировочной базой спортивного клуба «Тотем». Этот клуб в 2016 году стал чемпионом по футболу. Его участники – дети из школ-интернатов и детских домов. Что касается проверки степени готовности объектов зимней Универсиады-2019, то краевому правительству лучше было бы подготовиться, как следует, ведь после своей сибирской поездки Путин подведет и первые итоги работы врио губернатора Александра Усса на посту главы региона.

Задач с избытком. К Всемирной зимней универсиаде построят и проведут капитальный ремонт более чем на тридцати объектах, относящихся к медицинской, спортивной и транспортной инфраструктуре. Не забудут и про Деревню универсиады. Но, что еще важно, так это нацеленность финансовых вложений в будущее. Так, построенный современный медцентр в Деревне игр будет позже принимать пациентов из числа студентов СибФУ и жителей Октябрьского района города.

Александру Уссу стоит приложить максимум усилий, чтобы показать Владимиру Путину свою ценность в качестве руководителя, ставящего во главу угла не только интересы страны, но и жителей своего края. Проведение зимней Универсиады позволит не только провести спортивные соревнования на международном уровне, но и привнести изменения в городскую среду.

В числе последних значится строительство новой набережной. В числе проектов и организация подсветки на мостах через Енисей и в окрестностях города. Отремонтируют и приведут в порядок также центральные улицы и парки «Гремячая грива» с «Парком Горького».

Александр Усса отчитается перед президентом об итогах проведенной им четырехмесячной работы на данном посту. Работы было невпроворот, ведь перед его назначением врио губернатора, головы только так летели. Одиннадцать губернаторов попрощались с должностью, в том числе, и по причине своей неэффективности. Поэтому тут или пан, или пропал: работать нужно усердно, закатав рукава, чтобы было о чем отчитываться, чем хвалиться и не краснеть.

Отличный стимул для региональных властей – приезд Владимира Путина с проверкой, не так ли? Трудно скрыть просчеты на местах, когда все видно невооруженным глазом, а не прикрыто бумажками. Да и с народом лично президент общается при возможности, получая от граждан недостающую информацию о местных делах. И, правда, все это неплохо стимулирует…