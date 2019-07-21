Сырадасай – самый северный проект «Енисейской Сибири»

Оба этих проекта сформулированы Владимиром Путиным, но надо давать себе отчет в том, что эта работа – на многие десятилетия вперед. Если вспоминать стародавнюю терминологию, то «Хочешь стать Хартлэндом – стань им, никто другой этот титул не подарит». Работа предстоит огромная, но дорогу осилит только идущий, и шаги нужно делать осмысленно, заранее рассчитав алгоритм действий. В последние годы невиданными никогда ранее темпами стала развиваться самая северная транспортная артерия планеты – Северный морской путь. Рекордный показатель грузооборота, с огромным напряжением достигнутый в советские годы – почти семь миллионов тонн в год, в 2018 году был превзойден почти втрое, современная Россия подошла к отметке в 20 млн тонн.



В отличие от перспективных проектов развития Дальнего Востока, разработанных правительством РФ, но так и не сложившихся во что-то конкретное, для развития СМП задача поставлена совершенно конкретно – к 2024 году необходимо увеличить грузооборот до ежегодных 80 млн тонн.



Такая детализация позволит объективно оценивать результаты работы правительства, что тоже немаловажно.

Мифы «зеленой энергетики» и реальность угольной отрасли

Основной рост грузооборота планируется за счет поставок сжиженного природного газа с уже действующего завода «Ямал-СПГ» и с планируемого завода «Арктик СПГ-2». Свой вклад внесет и транспортировка жидких углеводородов, добываемых в Арктическом регионе НОВАТЭКом, Газпром Нефтью и ЛУКОЙЛом – на долю всех этих проектов будет приходиться не менее 60 млн тонн.



При этом продолжает работать порт Дудинка, обслуживающий Норникель, постепенно растет объем специальных грузом министерства обороны, для освоения новых месторождений, неизбежно вырастут объемы различных строительных грузов.



В навигационный период 2019 года ждем пробных поставок по СМП рыбной продукции, производимой на Дальнем Востоке, в европейскую часть России – для этого планируется задействовать единственное в мире атомное грузовое судно «Северный морской путь».



Но на этом планы развития Арктики уже не заканчиваются, появляются новые проекты. В ближайшее время Росатом должен приступить к строительству карьера для добычи свинцово-цинковых руд на Новой Земле и к строительству на этом острове горно-обогатительной фабрики – это, разумеется, тоже увеличит загрузку СМП.

Но есть еще один энергетический ресурс, востребованный на международных рынках – уголь Арктики. Несмотря на все новомодные веяния, связанные с экологией – ВИЭ, рост использования в энергетике природного газа как самого чистого ископаемого вида топлива, кампанию по декарбонизации энергетики, бушующую в Европе, спрос на уголь в мире продолжает расти.



Частенько в материалах всевозможных аналитических центров приходится видеть алармистские тексты вот такого приблизительно содержания:

«Рост мирового спроса на уголь замедляется и в ближайшее десятилетие не превысит 0,8% в год».

Тревожно выглядит, не так ли? Вот только в 2018 году объем международной торговли углем составил порядка 1,3 млрд тонн, и эти крохотные процентные показатели в абсолютных цифрах выглядят совершенно иначе – ежегодно спрос на уголь будет расти на 10,8 млн тонн. Даже такие, самые общие данные показывают – российским угольным компаниям есть, куда расти.



Конечно, в угольной отрасли государство российское не присутствует, у нас нет ни одной угольной компании с государственным участием, но не стоит забывать и о том, что в этой отрасли заняты более 150 тысяч человек, поставки угля за рубеж занимают пятую позицию в перечне экспортируемых Россией товаров, общее поступление налогов от угольных компаний в 2018 году составило более 12 млрд долларов.



В 2018 году общий объем добычи угля в России достиг 440 млн тонн, превзойдя показатели советских времен, при этом 56,2% добытого угля было экспортировано. Рост добычи за 2018 год составил 7%, объем экспорта за тот же год прибавил 10,6%, за счет роста мировых цен выросла и валютная выручка российских компаний.



Сравните со средними показателями роста российской экономики, и вы с удивлением обнаружите, что угольная отрасль наращивает свои обороты в три раза быстрее – а после этого, само собой, можете продолжить читать бравурные репортажи о ВИЭ как драйвере энергетики.

Уголь для энергетики и уголь для металлургии

Но вот совсем недавно поступила действительно тревожная информация – мировые цены на уголь резко пошли вниз, на Кузбассе компании вынуждены отправлять людей в оплачиваемые отпуска, поскольку тарифы российских железных дорог, по которым уголь движется к таможенным терминалам, обнуляют прибыль.



Только ли конъюнктура виновата в такой ситуации? Марок угля достаточно много, но есть в его классификации две основные группы – уголь энергетический и уголь коксующийся. Если не вдаваться в подробности совсем уж глубоко, то энергетические марки угля – это те, которые сжигаются в топках электростанций и в бытовых печах, источник для получения тепловой и электрической энергии.



Коксующиеся угли от энергетических отличаются наличием в них витрена (от латинского «витрум», стекло), а это вещество при высокой температуре плавится и обретает свойство спекания (склеивания) микрочастиц угля в плотную массу – кокс.

Угольный кокс – основной вид технологического топлива для металлургической промышленности, цена коксующихся углей зависит от количества витрена в его составе.



По этому показателю и идет подразделение коксующихся углей на марки – жирные, коксовые, газовые, коксовые жирные и отощенные спекающиеся, но это уже более мелкие детали, в этой статье не про них.



Если усредненно, то цены коксующегося угля выше цен энергетических марок в 2,2 раза, при этом цены коксующегося угля значительно менее волатильны – спрос стабилен, планете нужны чугун и сталь. Стабильные цены дают возможность угольным компаниям значительно увереннее планировать свою деятельность, заниматься новыми проектами.



Цены более высокие позволяют «переживать» и тарифы РЖД, поскольку они не так сильно влияют на конечную маржу. Наращивание добычи коксующегося угля активнее сражается с безработицей, поскольку его реализация требует строительства еще и горно-обогатительных комбинатов (ГОК): обогащению подвергается только 30% энергетического угля, коксующийся обогащается весь, таковы требования металлургической отрасли.



Ну, а идеальный вариант угольного бизнеса – добывать коксующиеся марки и пользоваться услугами не железных дорог, а морского транспорта, который по определению дешевле железнодорожного, не говоря уж про автомобильный.

Вот мы и узнали заветную мечту любой угольной компании – добывать коксующийся уголь как можно ближе к морскому побережью. Но у российской географии есть и еще один секрет – в России есть реки, в которые вполне могут заходить морские грузовые суда. Обь, Енисей, Лена – мы знаем их поименно, как знаем и то, в каком таком климатическом поясе находятся их устья.



Это – Арктика, и это – перевозки продукции по СМП. Общий вывод прост – развивая месторождения коксующихся углей в Арктическом регионе, Россия получает сразу два «приза»: стабильное развитие угольной отрасли и увеличение грузооборота СМП, что, в свою очередь, будет требовать усиления судостроительной отрасли – потребуется балкерные суда усиленных ледовых классов.



Не менее 30% стоимости любого корабля составляет стоимость судовой стали, которую невозможно производить без коксующегося угля, что стимулирует увеличение его добычи – отрасли являются смежными, рост одной обусловливает рост другой, этот дуэт превращается в мощный драйвер роста всей экономики.



Поставки угля морским транспортом возможны только при наличии или при увеличении мощности арктических портов, арктический климат вынуждает в обязательном порядке решать вопросы энергоснабжения этих портов.



И вот тут уж угольным компаниям предстоит делать выбор – жечь в котлах электростанций дорогой коксующийся уголь или решать эту проблему за счет использования других энергетических ресурсов. Просто напомним, что плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» уже получила лицензию на эксплуатацию от Ростехнадзора, а питерские корабелы самым активным образом работают над проектами плавучих ТЭЦ, использующих сжиженный природный газ.



Вот такая ирония судьбы – уголь, который умудряются порой называть «топливом позапрошлого века» может стать стимулом для развития совершенно новых, хайтековского уровня вариантов генерации тепловой и электрической энергии.

«Задремавший» проект

Вот на этом с «сухой теорией», пожалуй, и закончим – давайте оценим, как, что и где в России с арктическими месторождениями коксующегося угля. Пару лет назад весьма громко заявила о своем проекте компания «ВостокУголь», создавшая специализированное подразделение «Арктическая горная компания» для того, чтобы вести разведку и добычу коксующегося угля на Таймыре.



Речь шла о группе Лемберовских месторождений, о выходе на объем добычи угля уникального сорта «арктический карбон» в объеме до 30 млн тонн в год, о строительстве двух новых глубоководных портов неподалеку от Диксона, в непосредственной близости от которого расположены эти месторождения.



Руководители «ВостокУгля» уверенно заявляли, что запасы угля в этих месторождениях составляют не менее 10 млрд тонн, а потому развиваемый проект – это всерьез и надолго.

В 2018 году министерство природных ресурсов и экологии РФ опубликовало доклад «о состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2016 и 2017 годах», на 70 странице которого имеется информация и о Лемберговских месторождениях:

«В Таймырском угольном бассейне ООО “УК«»ВостокУголь» открыла Малолемберовское месторождение с запасами антрацита около 2 млн тонн. Согласно проектной документации разработки месторождения, отработка участка недр планируется открытым способом в течение шести лет с проектной мощностью до 0,5 млн тонн. Программа геологоразведочных работ ООО «УК «ВостокУголь» предусматривает последовательное изучение 46 лицензионных участков с параллельным развитием инфраструктуры и наращиванием добычи угля до 10 млн тонн в год».

Сильно изменившийся сайт компании (без следов исчезли статьи, посвященные планам превратить Диксон в «столицу Севморпути», о подписанных договорах с Росатомфлотом и прочее) сообщает практически о том же, нового – только даты.

«Малолемберовское месторождение открыто в 2016 году, утвержденные запасы – 2 млн тонн. В конце 2018 года открыто Нижнелемберовское месторождение, утвержденные запасы – 67 млн тонн. В 2019 году получена сквозная лицензия на участок «Лемберовская площадь», граничащий с Нижнелемберовским месторождением, лицензия позволяет проводить геологоразведочные работы с попутной добычей.



В летнюю навигацию начнется доставка оборудования, дизельного топлива и мобилизация подрядных организаций для проведения разведочных работ».

В разделе «Новости» есть сообщение, которое позволяет понять, как выглядит обстановка.

«6 июня Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск Федеральной службы по надзору в сфере природопользования к «Арктической горной компании» (АГК) о взыскании вреда, причиненного недрам, постановив взыскать с АГК 600,479 млн руб. (истец настаивал на 824,2 млн руб.).



Решение суда не вступило в законную силу. «Арктическая горная компания» готовит подачу апелляционной жалобы в установленный срок, так как не согласна с выводом суда о причинении вреда недрам (спор по этому вопросу ведется с ведомством более двух лет)».

Есть и другие новости из всевозможных судебных коридоров, обсуждать их особого смысла нет, можно просто констатировать – проект «на паузе», как будут развиваться события дальше, покажет время.



Суды, досудебные соглашения, планы по ведению геологоразведки и поставленные на учет в Роснедрах запасы угля в объеме 69 млн тонн, что никак не коррелирует с планами по добыче 20 млн тонн «арктического карбона» в год.

Между Диксоном и Дудинкой течет река Сырадасай

Но имеются и совсем другие новости, связанные с реализацией комплексной инвестиционной программой «Енисейская Сибирь» – здесь уже нет нерешенных вопросов с геологоразведочными работами, нет и проблем с какими бы то ни было судебными исками. Данные «Единого фонда геологической информации о недрах» звучат по деловому сухо:

«Месторождение Сырадасайское, уголь каменный. Данные о районе объекта: расположено в 55 км от судоходного Енисейского залива и в 105 км от морского порта Диксон к югу от него.



По реке Енисей связь с городом Красноярск осуществляется в летний период. По СМП, Енисейскому заливу, реке Енисей до города Дудинка флотом ОАО «ГМК «Норильский никель» проводится круглогодичная навигация с использованием собственных арктических судов высшего ледового класса ARC-7 без привлечения услуг по ледокольной проводке.



На государственный учет поставлено 5,678 млрд тонн угля марок Г, Ж, К и ОС среднезольный, малосернистый. Угольные пласты количеством более 20 и мощностью от 1,0 до 10,0 метров позволяют вести добычу открытым способом».

Оценка объема запасов выполнена относительно недавно, в 2008 году, когда проводился аукцион по приобретению лицензии на доразведку и разработку Сырадасайского месторождения. На втором шаге аукциона его победителем за 33,6 млн рублей стала «Северная звезда» – на тот момент дочерняя компания «Норникеля».



В настоящее время «Северная звезда» вошла в состав международной частной инвестиционной корпорации AEON, стратегическим партнером которой является Сбербанк.



В апреле 2019 года Сбербанк и AEON подписали отдельное соглашение по развитию Сырадасайского месторождения – банк готов участвовать в финансировании проекта его развития, на первом этапе которого, по словам руководителя AEON Романа Троценко, потребуется около 35 млрд рублей (порядка полумиллиарда евро).

Первый этап освоения Сырадасайского месторождения – это строительство разреза на первом из трех участков, Юго-Западном, расположенном вдоль реки Сырадасай и занимающем площадь в 615 квадратных километров. Места тут удивительно воздушные, климат – сказочный.



Среднегодовая температура -11,4 градуса, средняя температура января -48,1 градуса, рекордная температура августа +26,9 градуса. Днем тут тепло – он длится с 5 мая по 10 августа, а после непродолжительных сумерек наступает прохладное ночное время – с 11 ноября по первое февраля.



Зато целых девять дней в году тут нет ветра, полный штиль и можно наслаждаться природой. Она тут удивительна – здесь не растет ничего, кроме мха, зато его много и несколько видов. Места спокойные – нет преступности, за последнюю тысячу лет не было ни одного ДТП по причине полнейшего отсутствия населения и каких бы то ни было дорог.

На пятом году эксплуатации этого участка годовой объем добычи должен вырасти до 5 млн тонн – да, именно вот в таких условиях. Для будущего разреза уже готова ОВОС, оценка воздействия на окружающую среду – необходимая часть документации любого крупного инфраструктурного проекта, а «Северная звезда» планирует действительно проект крупный и долгосрочный.



Вторая очередь развития Сырадасайского месторождения должна увеличить объем добычи угля до 12 млн тонн в год – они будут поступать на ГОК, который тоже предстоит построить.



Появятся здесь и вахтовый поселок со всей необходимой бытовой инфраструктурой, и угольные склады, и склады для взрывчатых веществ, будут возведены все положенные в таких случаях очистные сооружения. Месторождение находится в междуречье Енисея, Пясины и Сырадасай, а к северным рекам нужно относиться максимально бережно.



Заранее просчитана работа с отвалами разреза, вскрышка предстоит очень масштабная – из-за мощного слоя вечной мерзлоты объемы пустой породы составят порядка 32 млн кубометров.

Хочешь завалить дело – возглавь его

Деталей проектов ГОКа пока найти в открытых источниках не удается, но это не удивительно – окончательное инвестиционное решение появится не ранее конца этого года, и проблема тут не только в финансовой части.



Напомним, что, например, деятельность нефтяной платформы «Приразломная» на арктическом шельфе регулируют около 180 нормативных документов и 20 государственных органов. Аналитический онлайн-журнал Геоэнергетика.ru с огромным уважением относится к творческой деятельности правительства России, мы уверены, что, получи оно задание спроектировать лабиринт – Минотавр нервно курил бы в сторонке, страдая от зависти и восхищения.



Надеемся, что остановить эти души порывы сможет требование Владимира Путина к сценаристам вот этого удивительного действа до осени 2019 года представить проект отдельного закона об особой системе преференций для инвесторов в Арктике.



В этом законе должно быть предусмотрено не только укрощение вот этого буйства бюрократического творчества, но и льготные ставки на прибыль, понижающие коэффициенты по налогу на добычу полезных ископаемых и заявительный порядок возмещения налога на добавленную стоимость для экспортируемых товаров.



Мы понимаем, что звучит это для некоторых господ огорчительно, но такова суровая реальность:

«С учетом особенностей Арктики преференции для инвесторов должны быть и будут здесь, как говорится, еще более продвинутыми, более устойчивыми, – уточнил президент РФ. – Задача – сделать Северный морской путь безопасным и выгодным для грузоотправителей, привлекательным как по качеству услуг, так и по цене.



Конкурентной и обоснованной должна быть плата за ледокольное сопровождение судов. Государство потому и вкладывает средства в эту сферу, чтобы минимизировать тарифную нагрузку на перевозчиков, на бизнес».

Цитата – из выступления Владимира Путина на V Международном арктическом форуме, который прошел 9-10 марта 2019 года.

Угольная мультипликация

Предварительный план освоения Сырадасайского месторождения предусматривает, как уже сказано, ежегодную добычу в объеме 12 млн тонн угля. Дальше – крайне простая арифметика, которая показывает, что при объеме запасов месторождения в 6 млрд тонн, «Северная звезда» начинает проект, срок реализации которого может составить около … 500 лет.



Похоже, что именно вот такой временной горизонт привел к небольшому изменению проекта. Предварительно планировалось строительство железной дороги длиной в 120 км до Диксона – с тем, чтобы перевалку угля на суда-балкеры организовать именно там.



Но Диксон пришлось бы значительно расширять – проводить дноуглубительные работы, строить склады и пирсы, строить ТЭЦ, жилье и так далее. Но от Сырадасайского месторождения до береге Енисея расстояние в два раза меньше, а объем работ по строительству порта практически такой же.



Поэтому в описании развития этого кластера в комплексном инвестиционном проекте «Енисейская Сибирь» говорится не только о разрезе и ГОКе, но и о строительстве морского порта «Енисей» глубиной до 15,5 метров с причальной стенкой в 500 метров и мощностью первой очереди в 5 млн тонн в год. Вторая очередь порта появится тогда, когда начнутся работы на Центральном и Юго-Восточном участках месторождения, когда на полную мощность выйдет ГОК.



Правительство Красноярского края оценивает социально-экономическое значение проекта достаточно высоко: не менее 3’000 рабочих мест на период строительства и 950 рабочих мест, когда будет реализована первая очередь развития кластера. В проекте развития кластера есть план строительства еще и аэропорта, что для Крайнего Севера, для Арктики всегда имело и имеет большое значение, поскольку увеличивает связность огромной территории нашей страны.

Но на этом вклад Сырадасайского месторождения в экономику России не заканчивается – «Северной звезде» потребуются грузовые суда ледового класса, для круглогодичной работы порта понадобится несколько ледоколов.



На мощность в 5 млн тонн угля проект должен выйти в 2023 году, что позволит проекту внести свой вклад в выполнение задания президента России – 80 млн тонн грузооборота по СМП к 2024 году.



Мы уже упоминали, что угли Сырадасайского месторождения относятся к маркам Г, Ж, К и ОС – собственно говоря, их «микст» и дает оптимальную смесь для угольного кокса со всеми последствиями, о которых говорится в начале этой статьи.



Повышенный спрос, достаточно устойчивые и высокие цены, уверенная работа кластера, появление на Таймыре нового населенного пункта. Стоит иметь в виду еще один момент: «Северная звезда» зарегистрирована в городе Норильске, то есть налоги предприятия будут поступать в краевой бюджет, что позволит заниматься другими проектами развития, которых хватает в Красноярском крае вообще, а уж на Таймыре – тем более.

Таймыр – загадочный и не до конца исследованный

В качестве небольшого «лирического отступления» хочется напомнить, насколько уникален полуостров Таймыр – один из самых удивительных и самых труднодоступных регионов России, ад и всей планеты.



Свое название полуостров получил от названия озера Таймыр – второго по величине озера России после Байкала и самого северного озера мира, его крайняя северная точка расположена на 76-м градусе широты. С запада на восток озеро Таймыр протянулось на 170 километров, ширина в среднем составляет километров 20, вот только размеры его очень сильно меняются в зависимости от времени года.



Таймыр – озеро проточное, самая крупная река, втекающая в него – Верхняя Таймыра, вытекает – Нижняя Таймыра, которая уносит воды озера к Енисею. Озеро расположено на территории Таймырского заповедника, общей площадью 2,8 млн гектаров, который состоит из четырех отдельных кластеров.

Участок «Ары-Мас» площадью 15,6 тысяч гектаров – это самый северный лес планеты, экспериментальный полигон «Бикада» площадью почти миллион гектаров был создан для акклиматизации доставленных из Канады овцебыков.



В 1975 году в низовья реки Бикада-Нгуома 50 особей этих животных, к настоящему времени, по оценкам специалистов, это стадо выросло до 14’000 голов, часть из них самостоятельно ушла далеко на юг, в район плато Путорана.



Быстро растущее стадо овцебыков используется для того, чтобы расселять этих животных по всей Арктике – небольшие поголовья без спешки переселяются для акклиматизации в Якутию, на Ямал, в другие районы, но «малая родина» для них одна – Таймыр.

«Звездная рана»

На северо-востоке Таймыра в Хатангский залив моря Лаптевых впадает река Хатанга, у которой имеется приток – река Попигай, название которой с языка нганасанов переводится как «Каменистая река».



В бассейне среднего течения этой реки в 1946 году геологическая экспедиция под руководством Д.В. Кожинова обнаружила котловину кратера – многокольцевую структуру диаметром около 100 км и максимальной глубиной до 200 метров. К 1970 стало окончательна ясна природа происхождения этого кратера, комиссия ЮНЕСКО в 1991 году отнесла Попигайскую астроблему к памятникам природы планетарного значения первой величины.



Этот метеоритный кратер делит четвертое место в мире по размеру с кратером Маникуаган в Канаде. Встреча Земли с 8-километровым астероидом, который образовал Попигайский кратер, произошла около 36 млн лет назад – удар, направленный с северо-востока, вызвал повышение температуры на 2000 градусов, в результате было расплавлены, превратившись в пыль и газ, около 1750 кубических километров горных пород.

Занимательно – про Тунгусский метеорит знают все, на месте его предполагаемого падения создан заказник Российской Академии Наук, но следов удара так и не найдено.



В Попигайском кратере импактные породы каждому, кто сумеет сюда добраться, можно пощупать руками – но вряд ли мы сильно ошибемся, если предположим, что 90% читающих эту статью слышат о Попигайской астроблеме впервые.



До геологических изысканий в Попигайском метеоритном кратере единственным коренным источником алмазов считались только кимберлитовые породы. Но открытие и изучение Попигайского метеоритного кратера выявило новые коренные алмазосодержащие породы – лампроиты и импактитов.



Импактиты образовались за счет переплавления кристаллических пород при ударном столкновении с космическими телами. Пока Попигайское месторождение импактных алмазов считается единственным в мире, хотя всего на Земле известны и другие импактные кратеры.

Импактиты на территории Попигайской котловины во многих местах выходят на поверхность и уходят на глубину до 1,5 км. Их площадь превышает 1750 квадратных километров. Алмазы рассеяны по всей котловине и встречаются почти везде, как в породах, так и в россыпях.



Они образовались при ударном сжатии пород, когда графит переходит непосредственно в алмаз. Попигайские алмазы обладают исключительной абразивной способностью – в 1,8-2,4 раза больше, чем у алмазов природных и синтетических.



Наиболее вероятно, что высокая абразивная способность связана с его строением — зёрна этого композита имеют размеры от первых десятков до первых сотен нанометров, и они спутаны в волокнистую структуру.



В 70-е годы прошлого века Государственная комиссия по запасам поставила на учет два месторождения импактных алмазов – Ударное и Скальное, их общий подсчитанный объем составляет 147 млрд каратов, что намного больше, чем все разведанные запасы обычных алмазов во всем мире. Промышленному освоению Попигайской астроблемы в нынешнее время препятствуют, помимо географии, климата, особенностей региона, еще два фактора.



Нет приемлемой технологии обогащения, ее нужно создавать «с нуля», при этом попигайские алмазы не представлены на рынке, что делает невозможным определить их цены. Впрочем, вся эта алмазная тема – не для Геоэнергетики, мы всего лишь хотели рассказать о некоторых чудесах Таймыра.



Тем, кому эта тема кажется интересной, можем предложить самостоятельно изучить книгу, один из соавторов которой, Виктор Людвигович Масайтис – ученый-геолог, сумевший доказать метеоритное происхождение Попигайского кратера, и обратить внимание на совсем свежую статью по этой же тематике.

Промышленный кластер по производству угольных концентратов из коксующихся углей Сырадасайского месторождения на северо-западе Таймыра – только один из 32 инвестиционных проектов «Енисейской Сибири».



Запасы углей поставлены на государственный учет, разработан детализированный проект разреза первой очереди, составлена его оценка воздействия на окружающую среду. «Северная звезда», компания-инвестор добилась финансовой поддержки проекта со стороны Сбербанка, считается приоритетным для правительства Красноярского края, есть надежда, что уже в этом году наше уважаемое правительство сумеет выполнить прямое распоряжение президента России о необходимости создания системы преференций для компаний, инвестирующих в арктические проекты.



Факторов, способствующих успешной реализации проекта действительно достаточно, поэтому мы надеемся, что в ближайшее время нам обязательно придется вернуться к этой теме.



Б. Марцинкевич