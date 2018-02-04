Ученые предупредили о возможной грядущей планетарной катастрофе

Американские ученые сообщают о возможном скором перевороте магнитных полюсов Земли.

Как сообщает The Daily Mail, группа исследователей из Колорадского университета в Боулдере (США) пришла к выводу, что за последние 200 лет магнитное поле планеты ослабло на 15%, что может быть признаком скорой геомагнитной инверсии.

Геофизик Дэниел Бейкер заявил изданию Undark Magazine, что в итоге многие районы Земли станут полностью непригодными для жизни. А его коллега Ричард Холме из Ливерпульского университета выдвинул предположение, что переворот полюсов спровоцирует массовые сбои в работе электрических систем по всей планете.

Инверсия полюсов, как полагают ученые, осуществляется в течение нескольких тысяч лет и приводит к кратковременному резкому ослаблению магнитного поля Земли, в связи чем космическое излучение достигает поверхности планеты.

"Правда.Ру" ранее писала, что исследования группы ученых из Германии доказали, что на памяти человечества один раз случилась очень быстрая инверсия магнитных полюсов Земли. Произошло это примерно 41 тысячу лет тому назад. И ничего катастрофического на нашей планете в этот момент не случилось, хотя магнитная защита, согласно расчетам, упала в двадцать, а то и в тридцать раз.

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https://www.pravda.ru/news/science/02-02-2018/1368662-zemlya-0/