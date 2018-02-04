КУРИЛЫ: ни пяди русской земли – ни врагу, ни другу!
15:40. 4 февраля 2018 Просмотров - 221 3 коммент. Опубликовал: Rusfalco
Болдырев Ю.Ю., Савельев А.Н. и Федяева Т.С. обсуждают проблему Курильских островов.
Болдырев Ю.Ю., Савельев А.Н. и Федяева Т.С. обсуждают проблему Курильских островов.
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Пока у них нет властных полномочий, никто их слушать не будет… Вон уже забайкальцы отдают 70 тыс. га монголам для их сельхозработ…
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Интересное видео, особенно рекомендую посмотреть его ярым сторонникам нынешнего курса государства Российского. И дело конечно вовсе не в Южных Курилах, а в том, что в нашем государстве формируется легальное предательство и при чём на государственном уровне. Да далеко ходить не надо- фильм “Матильда”, балет “Нуриев”, да взять тот же фильм “Адмирал”, что это если не оправдание предательства? Не удивлюсь если в ближайшее время появится триптих про генерала Власова.
А действия правительства РФ- это что такое?
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Вот вам японский стих:
На склонах Фудзиямы зацвёл хрен,
Не видать японцам Курил…