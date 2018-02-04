Главная » Аналитика, Новости, Политика, Экономика

КУРИЛЫ: ни пяди русской земли – ни врагу, ни другу!

15:40. 4 февраля 2018 Просмотров - 221 3 коммент. Опубликовал:

Болдырев Ю.Ю., Савельев А.Н. и Федяева Т.С. обсуждают проблему Курильских островов.

Метки: Андрей Савельев, курильские острова, совместное освоение, Татьяна Федяева, Юрий Болдырев
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

3 коммент.»

  • 8164 7022
    Вячеслав 4 февраля 2018 в 17:25 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Пока у них нет властных полномочий, никто их слушать не будет… Вон уже забайкальцы отдают 70 тыс. га монголам для их сельхозработ…

    Ответить
  • 8900 7070
    jackomb 4 февраля 2018 в 17:39 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Интересное видео, особенно рекомендую посмотреть его ярым сторонникам нынешнего курса государства Российского. И дело конечно вовсе не в Южных Курилах, а в том, что в нашем государстве формируется легальное предательство и при чём на государственном уровне. Да далеко ходить не надо- фильм “Матильда”, балет “Нуриев”, да взять тот же фильм “Адмирал”, что это если не оправдание предательства? Не удивлюсь если в ближайшее время появится триптих про генерала Власова.
    А действия правительства РФ- это что такое?

    Ответить
  • 429 269
    KOCMOHABT 4 февраля 2018 в 19:10 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Вот вам японский стих:
    На склонах Фудзиямы зацвёл хрен,
    Не видать японцам Курил…

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>