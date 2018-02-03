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Споры о роли СССР в разгроме фашизма начались еще в 1945-м

17:00. 3 февраля 2018 Просмотров - 151 Один комментарий Опубликовал:

Источник: sputnik.by

В 75-летний юбилей Сталинградской битвы известный российский писатель, лидер «Партии Великое Отечество» Николай Стариков рассуждает о том, почему в разных странах сегодня все чаще возникают споры о роли СССР в разгроме фашизма.

СССР сыграл ключевую роль в разгроме фашистской Германии, но, к сожалению, по прошествии многих десятилетий после великой Победы это приходится кому-то ещё доказывать, отметил в беседе на радио Sputnik Беларусь известный российский писатель, лидер «Партии Великое Отечество» Николай Стариков в 75-летний юбилей битвы под Сталинградом.

«Процесс фальсификации истории, изменение акцентов, сравнение несравнимого на Западе начались сразу после 1945 года. В нашей стране никто и никогда не отрицал, что вместе с нами в одном строю воевали страны антигитлеровской коалиции. Однако достаточно просто посмотреть, какое количество войск участвовало в этих битвах, когда произошла высадка в Нормандии, какое количество дивизий Гитлер держал на Восточном, а какое на Западном фронте. И тогда любому честному наблюдателю станет понятно, кто же действительно внес решающий вклад в разгром чумы ХХ века», — сказал Стариков.

Масштабные праздничные мероприятия от военного парада до салюта проходят в Волгограде в пятницу, в день 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве. Указ о придании федерального статуса 75-летию Сталинградской победы подписал президент России Владимир Путин. Этот день в Волгоградской области объявлен выходным.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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Один комментарий»

  • 51 11
    VaSya 3 февраля 2018 в 18:03 Ссылка Пометить
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    ” Этот день в Волгоградской области объявлен выходным.”
    Это они для себя объявили выходной. Большая часть населения работает по 16 часов в день 7 дней в неделю или по скользящему графику.

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