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Основы психоэнергетической защиты

12:27. 3 февраля 2018 Просмотров - 59 Один комментарий Опубликовал:

Ведущая – Юлия Стоянова
Сказитель – Артем Ива

Как часто вы испытывали потребность в эмоциональной защите?
В передаче мы поговорим о способах само регуляции. Покажем, как поднять уровень собственной энергетики, наладить самочувствие и зарядиться энергией на весь день!

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Источник: www.youtube.com

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