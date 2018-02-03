Основы психоэнергетической защиты
Ведущая – Юлия Стоянова
Сказитель – Артем Ива
Как часто вы испытывали потребность в эмоциональной защите?
В передаче мы поговорим о способах само регуляции. Покажем, как поднять уровень собственной энергетики, наладить самочувствие и зарядиться энергией на весь день!
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Источник: www.youtube.com
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