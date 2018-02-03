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Курдский сговор: боевики в Сирии сбили российский самолет Су-25 из американского ПЗРК

22:26. 3 февраля 2018 Просмотров - 613 2 коммент. Опубликовал:

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Сегодня в Сирии произошел трагический инцидент с российскими ВКС. Самолет Су-25 был сбит в ходе выполнения боевого задания в небе над провинцией Идлиб, в результате чего пилот погиб. К настоящему времени стали известны подробности нападения, которые проливают свет на причастность США к атаке против российских военных, сообщает Агентство федеральных новостей.

Нападение, за которым стоит одна из союзных группировок «Фронта ан-Нусра»*, произошло в районе, где в настоящее время действуют сирийские войска. После освобождения авиабазы Абу-Духур они развивают наступление в направлении города Серакиб, где и был сбит российский штурмовик.

Из видео, опубликованного боевиками «Джейш ан-Наср», следует, что после того, как у самолета загорелся правый двигатель, летчик катапультировался. Последовавшие после видео кадры погибшего пилота свидетельствуют о том, что он погиб на земле в бою с террористами данной группировки. В настоящее время «Центр по примирению враждующих сторон» совместно с турецкими военными предпринимает меры по возвращению тела соотечественника.

Для установления виновных в убийстве российского летчика интерес представляет оружие, из которого был сбит самолет. По предварительной информации, предоставленной Telegram-каналом WarJournal, это ПЗРК «Игла» советского производства. По данным арабских СМИ, в январе эти комплексы были поставлены американцами курдским вооруженным формированиям «Сирийских демократических сил» «Отряды народной самообороны».

Однако недавно, буквально несколько дней назад, данный вид ПЗРК фигурировал на сайте вооруженной оппозиции, действующей не северо-западе Сирии. Фракция Сирийской свободной армии «Лива Самарканд» похвасталась, что захватила «Иглу» у курдских отрядов в Африне. Однако, по данным военных экспертов, весьма вероятно, что в руках террористов, воюющих в Идлибе, советское вооружение могло оказаться в результате банального торга с курдами.

Не секрет, что огромная территория Сирийского Курдистана, выросшего из маленьких кантонов на северо-востоке Сирии до одной трети страны, возникла в результате сговора с террористами «Исламского государства»*. Существует немало доказательств скрытого сотрудничества курдских формирований с ИГ в районе Хасаки, Ракки, Алеппо и на Евфрате для размежевания и обмена подконтрольными территориями. Естественно, что при таком преступном коллаборационизме шел поток военной контрабанды, в которой курды выступили посредниками между США и боевиками всех мастей.

Успешный альянс курдов с террористами ИГ оказался нарушен вмешательством Турции, которая выступила против создания враждебного курдского государства на своих границах. Операция в Африне отвлекла часть курдских сил с территории нижнего течения Евфрата, что повлекло обострение ситуации на восточном берегу. В результате ослабления обороны курдов террористы ИГ активизируются и получают подкрепление с территории Ирака. Таким образом, сотрудничество курдов с американцами и их военный авантюризм грозит нарушить освобождение Сирии от терроризма.

*«Фронт ан-Нусра», «Исламское государство» (ИГ) - террористическая группировка, деятельность запрещена на территории РФ решением Верховного суда

Метки: вкс рф, сирия, су-25
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2 коммент.»

  • 5380 3276
    serjoza 3 февраля 2018 в 23:06 Ссылка Пометить
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    б л я а говорят,что наши таки супер.ОНи что не знали что те имеют прзк?Чем занималась разведка?привет Путину,оказывается не всё так хорошо в армии,трезвление может быть очень резким.Путин пусть уже отдыхает..не справляется.

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  • 944 733
    Aндрей 3 февраля 2018 в 23:07 Ссылка Пометить
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    А кто там провозгласил конец войне?

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