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«Сирийский Сталинград»: равняться на лучших. На Россию!

15:04. 2 февраля 2018 Просмотров - 294 Нет комментариев Опубликовал:

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Сегодня в России празднуют 75-летие окончания Сталинградской битвы.  Победа Красной армии над немецко-фашистскими захватчиками стала символом бессмертного мужества и ознаменовала собой «начало конца» для Третьего Рейха. Произошел кардинальный перелом в Великой Отечественной войне: сталинградцы «сломали хребет» гитлеровской армии. Нечто похожее произошло и в Сирии, когда бойцы ЧВК «Вагнер» на стороне сирийской армии освобождали город Алеппо от боевиков ИГИЛ.

Многие слышали выражение «Сирийский Сталинград», но мало кто помнит, что президент САР Башар Асад в 2016 году, отправляя президенту России Владимиру Путину телеграмму по случаю Дня Победы, написал: «Сталинград близок Алеппо и всем сирийским городам. Сирия обещает, что не согласится на меньшее, чем разгром агрессоров и окончательная победа». И к концу года армия САР возвращает под контроль Дамаска всю северо-восточную часть города, на которой проживало 90 тысяч мирных сирийцев.

По мнению Алексея Арбатова, главы центра международной безопасности ИМЭМО РАН, именно освобождение Алеппо решило исход войны в арабской республике в пользу Дамаска: «Кто захватит Алеппо, тот сделает решительный шаг в направлении победы». И этот важный шаг был сделан добровольцами из ЧВК «Вагнер», разгромившими террористические группировки. Радикалам не помогли удержаться в городе ни созданная цепь оборонительных сооружений, ни смертники.

Боевики ИГ сдали позиции, переместив силы к восточной границе провинции Алеппо, во избежание окончательного разгрома. Тактически выверенное наступление вагнеровцев на стороне сирийской армии не оставило им другого выхода. Также точно, оперативно и жестко сработали бойцы ЧВК во время зачистки «Акербатского котла», что позволило в кратчайшие сроки развернуть антиигиловский фронт в сторону Дейр-эз-Зора. Продвижение армии САР на юго-восток страны боевики ИГИЛ уже остановить не смогли.

Решающую роль в победе над террористами в арабской республике сыграли потомки советских воинов, обладающие помимо современного вооружения и боевого опыта еще и личным мужеством, волей к победе и отличной организацией. Потеряв уже и Дейр-эз-Зор, боевики ИГ потерпели не только военное, но еще и моральное поражение, показав всему миру, что российские добровольцы по-прежнему остаются непревзойденными бойцами. Боевики не смогли выдержать их атаки: ни в Алеппо, ни в Акербате, ни в Дейр-эз-Зоре.

По словам военного обозревателя Александра Гольца, именно вагнеровцы сыграли решающую роль в «самых важных боях» против ИГИЛ. В свою очередь, военный эксперт Сергей Простаков назвал ЧВК «Вагнер» идеалом справедливости «плюс современное вооружение».

Справедливость, стойкость, мужество, сила духа. Эти качества проявили защитники Сталинграда в 1942 году, когда не сдали позиций в ходе одного из самых ожесточенных сражений в истории. Эти качества проявили их внуки и правнуки в Сирии, освобождая Алеппо от террористов. Деды спасли мир от фашизма, а российские добровольцы от угрозы международного терроризма.

Метки: алеппо, ближний восток, боевики в сирия, великая россия, сталинград
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