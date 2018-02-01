Триумф греков при Платеях

В пятом веке до н.э. развернулись масштабные войны между греками и персами. Сражение при Платеях стало одним из самых крупных и решающих, оказавшее огромное влияние на всю военную кампанию. Произошла она в 479 году до н.э. В ходе сражения персидская армия потерпела безоговорочное поражение и её мощь была достаточно подорвана. Сражение оказало решающие значение для победы греческого народа.

Потерпев неожиданное поражение на море при Саламине персидский царь Ксеркс решил отступить в Персию. Но это была только временная передышка. Персы не оставляли попыток завоевать Грецию. На территории Эллады была оставлена армия персов под командованием Мардония в должности сатрапа. В армию персов влились и солдаты некоторых покорённых греческих городов.

Источники разнятся в своей статистике о мощи персидской армии, оставленной в Элладе. Примерное количество можно назвать около тридцати тысяч воинов. Около восьми из них составляла конница. Это была очень большая по тем временам армия и главное хорошо обученная.

Персидская армия намного превосходила силы любого отдельного греческого полиса и легко могла его завоевать. Грекам необходимо было объединиться, чтобы удачно противостоять вторжению персов. Но это было не так просто. Давали знать старые разногласия греческой элиты, а также вполне удачная политика Мардония, пытавшегося всячески поссорить греческие города.

Мардоний расположился в Фессалии и от туда прислал в Афины своего гонца с посланием. В нём перс обещал афинянам помилование в случае сдачи и предлагал вступить в союз по подчинению остальных греческих полисов. Персы даже предложили восстановить в городе всё, что было ими испорчено и разрешали афинянам атаковать соседей и захватить их земли, также обещалась полная независимость в управлении полисом.

Афины вступили в переговоры, но дали знать об этом в Спарте. Спартанцы очень забеспокоились и прислали к афинянам своего гонца. Спарта очень не хотела сражаться с врагами в одиночку. Спартанцы умоляли афинян не принимать предложений персов. Из Афин Мардонию и в Спарту пришёл ответ, что греки не сдадутся врагу, который уничтожил статую их богов.

Это означало начало новой военной кампании. Персы, получив такой ответ, сразу же начали выдвижение своих войск в строну Афин. Мардоний сильно продвинулся по Аттике и вновь предложил афинянам союз с позиции силы. В Спарте очень переживали, что соседи дрогнут и сдадутся и решили выступить на помощь своим греческим братьям.

К этому времени Мардоний занял Афины. Услышал о спартанском выступлении, он разрушил в городе всё что смог и отступил, заняв позиции в Беотии.

Штурм лагеря персов в битве при Платеях

Перед угрозой завоевания персами всей Эллады греческие полисы смогли объединиться и выдвинуть против врага армию, которая ещё никогда не собиралась в истории греческого общества. Греческая армия собрала около тридцати тысяч солдат. Спартанец Павсаний стал главнокомандующим.

Обе армии заняли свои позиции, но не решались на глобальное столкновение. Персы использовали свою конницу и удачно атаковали построения греков, которые долгое время не могли спуститься на равнину. Когда в одном из столкновений греки сумели победить и нанести персидской коннице значительный ущерб, они всё-таки перешли к реке Асоп и заняли возле неё свою позицию. На флангах разместились афинские и спартанские армии, в центре — солдаты других греческих городов.

Персы построили свои порядки. Спартанцам должны были противостоять отборные персидские солдаты, а против афинян сражаться завоёванные греки. Армии занимали довольно не выгодные позиции с точки зрения нападения. По этим причинам восемь дней он простояли друг напротив друга. В итоге греческие войска решили отступить к Платеям.

Однако отступление греков пошло не по плану. Часть спартанцев отказалась отступать, когда солдаты других полисов побежали в сторону Платея. Афиняне, увидев медлительность спартанцев, остановились. В итоге всё-таки все начали отступать, но разными маршрутами. К началу рассвета греческие армии были разрознены. Часть была у Платея, другие шли на марше, между ними были холмы.

На утро персы заметили, что греки покинули свои позиции. Персы во главе с Мардонием бросились в погоню, посчитав, что греки с позором убежали. Спартанцев атаковали персы, а афинян их союзники. Друг другу они помочь уже не могли.

Долгое время персы поливали ряды спартанских воинов стрелами, но спартанцы выстояли и смогли контратаковать противника, начав ближнее сражение. Мардоний предпринял попытку смять построения спартанцев и нанёс решительный конный удар по ним. Он был вынужден это сделать, так как спартанцы теснили персов, имея более длинные копья. Атака Мардония закончилась его смертью. Узнав о гибели полководца персидские войска стали отступать, за ними последовали и их союзники.

Персы попытались закрепиться за деревянными сооружениями. Спартанцы при помощи более умелых в штурме афинян смогли взять деревянную крепость и уничтожить противника. Из всей армии персов смог уцелеть только арьегард, который в полном составе отступил, так и не поучаствовав в сражении.

Между тем греческий флот разгромил персидский при Микале. Флот персов практически перестал существовать.

Победа объединённых греческих армий при Платеях спасла Грецию от завоевания. Эллада смогла вздохнуть свободно и от обороны смогла перейти к наступательным действиям.