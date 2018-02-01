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Константин Никифоров. Кажется, этого не было

10:22. 1 февраля 2018 Просмотров - 159 Нет комментариев Опубликовал:

Кажется, этого не было.

http://ru.rfi.fr/rossiya/20180131-chlen-atlanticheskogo-soveta-rasskazal-o-podmene-kremlevskogo-spiska
Экономист Андерс Ослунд, участвовавший в подготовке «кремлевского доклада», сообщил, что в «кремлевский список» должны были войти российские коррумпированные бизнесмены и политики из окружения президента России, но кто-то в последний момент изменил этот список. Об этом Ослунд написал на сайте Атлантического совета во вторник, 30 января.

http://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/payback-president-trump-gets-revenge-for-russian-sanctions

В объяснении эксперта говорится, что «кремлевский список» готовился для введения санкций против России из-за военной агрессии в Украине. Изначально его должны были составить до 29 января, через 180 дней после подписания закона о санкциях от 2 августа.

Когда эксперты, среди которых был Ослунд, составляли список людей, потенциально попадающих под санкции, они оценивали их состояния, сведения об их коррумпированности и личные отношения между этими лицами и Владимиром Путиным и другими членами российской правящей элиты. Однако, как написал Ослунд, в последний момент кто-то «отбросил работу экспертов» и составил список в том виде, в каком он был опубликован. Туда вошли российские миллиардеры из списка Forbes, а также чиновники из администрации президента России и правительства. Кто несет ответственность за изменение списка — неизвестно.

Ослунд пишет, что эти «выдержки из телефонной книги Кремля» выставили на посмешище правительственных экспертов. И если изначально санкционный список должен был расколоть российскую элиту, то в новой версии он, наоборот, может сплотить ее. Кроме того, эксперт подчеркивает, что многие бизнесмены-участники списка долгие годы живут за границей, имеют двойное гражданство, и власти США не могли бы доказать, что кто-то из них совершил какое-то преступление.

Министерство финансов США опубликовало «кремлевский список» 30 января. В него вошли 210 человек — все члены российского правительства, включая премьер-министра Дмитрия Медведева, руководство президентской администрации, российские миллиардеры и руководители некоторых госкорпораций. В Минфине подчеркнули, что попадание в этот список не означает автоматическое попадание под санкции США, тем более, что часть списка и так находится под санкциями. Министр финансов США Стив Мнучин заявил, что о том, кто в итоге попадет под новые санкции, станет известно в ближайшем будущем, вероятно, «в течение месяца».

Источник: pravosudija.net

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