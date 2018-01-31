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Х-101 названа лучшей крылатой ракетой в мире, а уже идёт разработка новой ракеты “Х-БД”

03:20. 31 января 2018 Просмотров - 161 Нет комментариев Опубликовал:

Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение», доктор технических наук Борис Обносов назвал лучшей в мире крылатой ракетой российскую Х-101.
 

Х-101 названа лучшей крылатой ракетой в мире

 

Она имеет непревзойденные характеристики по дальности, скорости, точности. Сегодня ни у кого нет оружия, равного этому. У Х-101 прекрасная селективность в выборе цели.  
сказал Обносов в Интервью «Военно-промышленному курьеру».
По его словам, на ракете «стоит оригинальная, весьма сложная инерциальная система наведения, что позволяет в полете, даже не видя цели, четко рассчитать местоположение в пространстве».Оружие «само умножает скорость на время и примерно знает, сколько пролетело, в каком направлении», а также способно обходиться без GPS и ГЛОНАСС.

Стратегическая дозвуковая крылатая ракета Х-101 разработана входящим в КБ «Радуга» (входит в «Тактическое ракетное вооружение»).

При стартовой массе в две с небольшим тонны она способна доставлять боевую часть весом около 400 кг на расстояние до 5,5 тыс. километров с точностью попадания в цель в пределах 15-20 метров. При создании ракеты также применены технологии снижения радиолокационной заметности.

Еще совсем недавно казалось, что крылатые ракеты "Калибр", не имеющие пока мировых аналогов, являются вершиной инженерной мысли наших военных разработчиков. Но прогресс не стоит на месте, и в настоящее время наши конструкторы ведут разработку высокоточного оружия, еще более смертельного и более умного, чем "Калибр" и "Х-101".

 
Telegraf.com.ua

 

О новой концепции развития авиационных боевых систем рассказал руководитель Государственного научного института, Евгений Федосов. В частности, речь идет о принципиально новой сверхдальней крылатой ракете "Х-БД", предназначенной для наших стратегических бомбардировщиков нового поколения, Ту 160 -М2.

 

Как известно, крылатая ракета "Х-101", которую ещё называют умной из-за наличия интеллекта, позволяющего ее перенацеливать, имеет дальность полета от трех до пяти с половиной тысяч километров. Такой диапазон дальности зависит от заряда, которым оснащают ракеты данного класса. Но новая ракета "Х-БД" будет обладать способностью преодолевать на порядок большие расстояния, а новейшие применяемые при ее создании технологии делают эту ракету абсолютно неуязвимой.

 
фото: Maxpark.com

 

Что самое интересное, новейшие крылатые ракеты позволят нашим военно-космическим силам производить запуск и корректировку данных ракет, даже не заходя в зону действия систем противовоздушной обороны противника. При этом, улучшенный интеллект со стопроцентной гарантией позволит "Х-БД" найти слабые места противовоздушной обороны противника и, используя эти бреши, поражать объекты независимо от наличия даже современных технологичных систем ПРО.

Серийное производство новейших ракет планируется запустить уже через 2-3 года. По словам заместителя Министра обороны Юрия Борисова, для новейших ракет будет модернизировано и введено в строй около 50 стратегических бомбардировщиков, у каждого из которых будет возможность нести на борту до 12 сверхсовременных крылатых ракет "Х-БД".

 

По совокупности, создается стратегическая сила, способная в любой момент и на любом континенте в самые короткие сроки "проредить" силы НАТО настолько, что дальнейшее их функционирование и боевая мощь будут сведены к нулю.

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https://topwar.ru/134469-h-101-nazvana-luchshey-krylatoy-raketoy-v-mire.html

https://zen.yandex.ru/media/divannievoiska/noveishie-raketnye-sistemy-dalshe-kalibra-umnee-h101-5a6c3f214bf161624b82b214

Метки: вс рф, Калибр, ракета "Х-БД", Тактическое ракетное вооружение, Ту 160 -М2, Х-101
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