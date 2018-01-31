Сирия, ИГИЛ, последние новости 31 января 2018

Отчёт о работе Центра по примирению в Сирии 31 января 2018

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Колонна армии Турции вторглась в Алеппо, но была остановлена огнём ВКС РФ и САА, взрыв уничтожил технику (ФОТО, ВИДЕО)

Значительные силы Армии Турции вторглись в провинцию Алеппо в ночь с понедельника на вторник, чтобы помочь находящихся тут и в Идлибе боевикам, воюющим против сирийских войск и курдов. Большая колонна турецкой бронетехники двигалась вглубь провинции Алеппо в направлении района Тель Эйс, днём она была остановлена около н.п. Каммари артиллерийским огнём Армии Сирии и авиаударами ВКС России, которые бомбили боевиков на пути следования техники. Здесь солдаты Эрдогана были вынуждены повернуть назад и встать в близлежащем поселке Канатир. Механизированная колонна армии Турции двигалась от границы в сопровождении террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» («Аль-Каида»*) и вошла в подконтрольный боевикам район Эль-Эйс, восточнее которого расположен город аль-Хадер, находящийся под контролем сирийских войск. Между этими городами проходит линия фронта. Это движение турецких вооруженных сил преградило путь Сирийской армии в направлении осажденных бандами исламистов шиитских городов Фуаа и Кефрая. По данным местных медиа-ресурсов, армейцы САА обнаружили движение больших военных сил противника и открыли огонь. Турецкие военные и боевики начали отстреливаться, но были вынуждены отступить из района аль-Эйс на трассу М-5 (Дераа-Дамаск-Алеппо). По информации ряда арабских СМИ, авиаудары ВКС по пути следования бронетехники являлись предупредительным огнём, вынудившим турок остановить движение. Позже стало известно, что во время следования бронеколонны с турецкими военными в направлении г. Атареб недалеко от военной базы 46-го полка прогремел взрыв. Одни источники сообщили, что это был прилет снаряда, а другие утверждали, что взорвался заминированный автомобиль, припаркованный у дороги. В результате было убито трое турецких военнослужащих, неизвестное количество ранено. Тягач, перевозивший на прицепе бронетранспотер, полностью сгорел. Сообщается еще об одной единице уничтоженной техники. По последним данным, турецкое вторжение в южную сельскую местность Алеппо было недолгим, их силы быстро вернулись на перевал Баб аль-Хава после мощного взрыва, повредившего их конвой и убившего военных. Смотрите также: Русский «Солнцепёк» сжигает «бармалеев» в Идлибе (ВИДЕО) *Запрещенная в РФ террористическая организация

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Адские планы ИГИЛ: Армия Сирии захватила большой склад химоружия с веществами из США и Европы (ФОТО, ВИДЕО)

Военкор Олег Блохин, известный своими репортажами из Сирии, обнародовал кадры с места большого склада химического оружия террористов ИГИЛ, где найдены 200 наименований веществ из США, Германии, Испании, Британии, Франции и др. стран. Этот материал был отснят ещё в конце декабря в Дейр Эз-Зоре. В одном из подвалов многоквартирного дома был обнаружен склад, на котором хранились химические вещества, оборудование для лаборатории, пустотелые штатные мины, самодельные мины, детали к ним. Весь найденный материал был отснят, произведена его фиксация и опись. До этого времени о находке не сообщали, ожидая предварительного ответа специалистов. Ответ пришёл. Все достаточно тревожно. Технические подробности будут после полного изучения находки. Это займёт какое-то время. На сегодня пока можно сказать следующее: Даеши достаточно хорошо продвинулись в попытке получить боевые отравляющие соединения. Раньше, применяя то, что они успели произвести, они решали локальную задачу — уничтожение противника либо вынуждение его покинуть занимаемую на небольшой площади позицию. При этом среди пострадавших были в основном бойцы САА. Использовали даеши либо мины, либо самодельные баллоны, начинённые хлором. Первый звонок о серьёзных намерениях ИГИЛ получить полноценное химическое оружие прозвучал, когда осенью 2016 года даеши применили иприт, начинив им самодельные мины, в населенном пункте Маррэт Умхож, расположенном на востоке провинции Алеппо. Использовался он даешами против курдов. По счастливой случайности, тогда не было большого числа пострадавших, за исключением двух женщин, жительниц того самого н. п. Маррэт Умхож. После этого подобных случаев применения химии даешами не отмечалось. Хотя, конечно, предположение, что они не остановят работу в этом направлении, всегда присутствовали. Не имея того технического ресурса, который был у САА и союзников, им приходилось искать более дешёвый и эффективный противовес. Им стали смертники, и саперы — это было поставлено на конвейер. Позже появились квадрокоптеры, способные наносить удары по противнику, сбрасывая на них самые разнообразные взрывчатые приспособления — от обычных гранат, до кассетных зарядов. Все три этих противовеса оказались достаточно эффективными и опасными штуками, изрядно попортившие жизнь и нервы САА. И ещё одним противовесом техническому ресурсу САА, да наверняка и Армии Ирака должно было стать химическое оружие. Это ещё один пункт к уравниванию сил. И пункт крайне небезопасный. И применение его вряд ли предполагает только боевые действия. Для осуществления терактов вне зоны боевых действий, это очень страшный фактор. С исчезновением ИГИЛ*, как государства на территории Сирии, они не исчезли как таковые. Они присутствуют везде — очень уж оказался удачным проект для свихнувшихся ушлепков. Далее — есть склад, но пока не найдена лаборатория, которая наверняка располагалась неподалёку. Поиск её будет занятием нелегким из-за сильных разрушений в этом районе. Химики даешей, скорей всего, были эвакуированы, если только их не накрыла шальная мина или бомба, и это значит, что они продолжат свою работу. Ещё мы знаем, что ведали этим предположительно подразделения даешей «Ансар» и фронт Абу Хусейна. Единственное, что успокаивает — небольшое количество мин, которое может говорить о том, что даеши пока в поиске и не приступили к производству, а эти болванки, скорее всего, предназначались для производства экспериментальных образцов. Остаются два главных вопроса. Первый — насколько далеко даеши продвинулись в своих попытках получить химическое оружие? То, что продвижение есть, несомненно. Все сомнения развеяла находка. И второй — где стоит ожидать того, что вылезет в результате их усердия? P.S. При входе в подвал на видео — надписи сирийских подразделений, производивших зачистку района. Читайте также: Шокирующий бред: США обвинили Россию в новой химатаке в Сирии — подробности *Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Африн. 30.01.2018

Коротко по Африну и Идлибу.1. Позиционные бои на границе кантона продолжаются, но районы вклинивания турецкой армии и подконтрольных боевиков расширяются. Курды несут достаточно существенные потери (сегодня по заявлениям турок, турецкие F-16 накрыли курдскую колонну двигавшуюся к фронту, нанеся курдам существенные потери), но пока им удается сохранять достаточно вязкий характер боевых действий направленный на затягивание турецкой операции. Успехи турок на данный момент носят тактический характер. Сколько еще курды продержатся в таком изматывающем режиме, зависит от того, будет ли возможен полноценный трафик помощи из Рожавы в Африн, что напрямую зависит от Дамаска, который использует эту опцию в переговорах с курдами. Разумеется, если курды будут упираться, то Асад может держать клапан закрытым, ожидая истощения защитительных ресурсов YPG в Африне. Стоит отметить, что среди погибших были и иностранные волонтеры YPG. Также отмечается передвижение турецких войск в северном Идлибе, что может указывать на потенциальную возможность наступления турецкой армии и подконтрольных боевиков на южные районы Африна, где местность более благоприятна для реализации преимущества в бронетехнике.2. После публичного отказа США отвалить из Манбиджа. турки пока выжидают, так как теперь мяч на их поле и им надо либо что-то предпринимать для подтверждения вескости своих угроз, либо отказаться от немедленного наступления на Манбидж. Как отмечают ряд западных и ближневосточных источников, затягивание ситуации с Африном и Манбиджом, может поставить Турцию в затруднительное положение, когда ей придется делать уступки российско-иранской коалиции, дабы та активизирововала давление на YPG, чтобы облегчить турецкие действия на общей платформе выдавливания американских войск из Сирии. Но это пока среднесрочная вероятность, на текущем этапе Генштаб Турции излучает уверенность, что промедление в Африне это временное явление и скоро все увидят более осязаемый прогресс турецкой армии, нежели ряд захваченных высот и малозначимых поселков.3. Германские органы власти спустя неделю после начала операции разродились признанием, что Турция использует для вторжения немецкие танки "Леопард-2", как будто это было не очевидно по фото и видео с первого дня вторжения. Чуть позже турки не упустили возможность повозить Меркель мордой по столу, заявив, что уведомление об использовании немецких танков в Африне направили в Берлин еще неделю назад, фактически указав на то, что официальный Берлин банально заврался. "Любовь" Эрдогана и Меркель хороша известна, так что эта турецкая шпилька вполне естественна.Немцы оказались в очень щекотливой ситуации, так как поставляли оружие обеим сторонам и сейчас делают вид, что они как бы не причем, игнорируя курдские протесты. Сами протесты идут не только в Германии. Парламент Курдистана на волне этих протестов обратился к ООН (на редкость бесполезная в таких вопросах организация), чтобы она заставила Турцию прекратить операцию. Шансы на это я думаю стремятся в нулю. Стоит отметить, что афринские курды отрицают факты обстрелов турецких городов, заняв позицию "Эрдоган взрывает Турцию". Думаю это скорее информационный ход, так как для позитивного имиджа курдов обстрелы Килиса сказались не лучшим образом, а доказательств того, что "турки обстреливают сами себя" представили примерно столько же, сколько адепты версии "сепаратисты сами обстреливают Донецк и Горловку".4. Вчерашний эпизод с турецкой колонной в Идлибе, закончился для турок потерями. В результате взрыва припаркованного рядом с колонной автомобиля погиб турецкий солдат, еще несколько ранены. До этого на пути следования колонны в порядке предупреждения отбомбились российские самолеты. В итоге колонна была вынуждена отойти вглубь Идлиба и какие-бы у турок не были планы на Аль-Иис, их пришлось отложить. На данный момент колонна стоит к северо-востоку от Идлибе и ждет отмашки, которой пока нет. По всей видимости продолжаются какие-то закрытые консультации связанные с зонами ответственности по астанинским соглашениям.5. Сирийская армия после стабилизации фронта в районе Дахура принялась за Дахурский котел, в чем ей деятельно помогают иранские прокси и ВКС РФ. Источники боевиков отмечают массированные авиаудары российских самолетов по ИГИЛ в котле и по Ан-Нусре в Идлибе. Сила ударов как обычно пропорциональна уровню истерики про "разрушенные госпиталя". Это характерный признак, как там начинают вопить, что Асад и Путин уничтожили все мирные госпиталя, значит по боевикам очень сильно прилетает.

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Сирийский опыт нужно оперативно внедрять в войска, — Шойгу

Опыт боевых действий в Сирии необходимо оперативно внедрять в практику подготовки войск и учитывать при выполнении государственной программы вооружения, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на военно-практической конференции; его слова приводятся на сайте МО РФ. Он отметил, что опыт боевых действий и технического обеспечения российской группировки всесторонне обобщён и проанализирован. «В настоящее время необходимо оперативно внедрять его в практику подготовки войск и учитывать при выполнении государственной программы вооружения», — поставил задачу министр обороны. Он особо отметил некоторые аспекты сирийской операции. Так, по его мнению, эффективно проявила себя система всестороннего обеспечения. В Сирию было выполнено 342 рейса морским и 2278 воздушным транспортом. Всего перевезено свыше 4000 единиц вооружения и техники, один миллион 608 тысяч тонн грузов. «Силами и средствами войсковых ремонтных подразделений организованы техническое обслуживание и ремонт техники. Для этого на территории Сирии создана необходимая инфраструктура. Кроме того, к устранению выявленных в ходе боевых действий недостатков на аэродроме Хмеймим и в порту Тартус привлекались 163 бригады предприятий оборонно-промышленного комплекса», — отмечается в сообщении. По словам Шойгу, «это позволило на месте оперативно решить фактически все обнаруженные технические проблемы». С его точки зрения, оправдала себя и практика заключения контрактов полного жизненного цикла. «Успех операции в Сирии был достигнут благодаря слаженной работе специалистов министерства обороны и оборонно-промышленного комплекса», — заявил министр. Читайте также: Что содержится в закрытой части «кремлёвского доклада»?

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News Front из Сочи: Конгресс призван вновь объединить все слои общества Сирии

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Новая конституция для Сирии

В Сочи на межсирийском конгрессе при посредничестве России наметился определенный прогресс в переговорах Дамаска с оппозицией.1. Стороны согласились с тем, что новая послевоенная Сирия должна получить новую Конституцию, что впрочем было очевидно, так как вернуться к довоенным временам Сирия уже не сможет и страну надо реконструировать под новые реалиии.2. Для выработки параметров новой Конституции Сирии будет создана Конституционная Комиссия, которая начнет работу над проектом, который в конечном итоге должен будет вынесен на общесирийский референдум. Кроме того, на паритетных началах будет действовать комиссия в составе России, Ирана и Турции, которая поможет урегулированию в Сирии.3. Состав сирийской комиссии будет включать в себя 150 человек – 100 человек представят официальный Дамаск, 50 человек – оппозицию. Такое соотношение дающее явное преимущество Асаду является отражением военных результатов, которые САА достигла с помощью России и Ирана. В 2015 году Асад вряд ли мог бы рассчитывать на такое соотношение.4. В идеальном варианте, в такую комиссию должны были быть включены и курдские представители, чтобы они тоже могли принять участие в выработке контуров будущей Сирии. Но для этого им конечно для начала надо порвать с США. В конечном итоге, США и не скрывают, что хотят использовать курдский фактор для затягивания войны в Сирии и подрыва ее целостности.5. Это пока только наметки и для того, чтобы работа над новой Конституцией началась в практическом ключе, еще предстоит преодолеть разлинчые дипломатические и политические препятствия, но в целом, начало такого диалога приоткрывает дверь к реальному миру в Сирии.6. Россия естественно очень заинтересована в успехе этого процесса, так как мало добиться военных побед, надо их закрепить дипломатически. Лишь обновленная стабильная Сирия может обеспечить долгосрочные выгоды от военных успехов. Поэтому работа дипломатов на данном этапе не менее важна, нежеле предшествующие усилия военных по разгрому ИГИЛ и Ан-Нусры.7. Одним из главных моментов данных переговоров является то, что переговоры о будущем Сирии идут без участия США. Те группировки боевиков, которые отказались присутствовать в Сочи, будет представлять Турция. МИД РФ заявил, что не видит большой проблемы, если не все группировки будут включены на данном этапе в переговорный процесс.Желаемый образ Сирии по итогам всего этого процесса – сохранение Сирии в текущих границах, светский характер государственной власти без притеснения меньшинств по религиозному и этническому признаку, сохранение республиканской формы правления, обеспечение условий для возвращения беженцев и восстановления экономики Сирии.

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