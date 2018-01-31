Корпоративные пираты из ТНК в бегах

Своим новым указом президент Трамп объявил «чрезвычайную ситуацию в стране», как декларацию войны против всех форм преступности, а не только против торговли людьми или против нарушении прав человека.

Преступники от Саудовской Аравии до Вашингтона, догадывались, что это произойдет, с самого момента избрания Трампа.

Эпоха «беззакония» времен Обамы подошла к концу, и сегодня, новый шериф в городе – самый быстрый стрелок (твитер-шпиц) в округе.

Вот почему такие люди, как Фридрих Уильям «Билл» МакНабб III, Эрик Шимдт и 200 или около того других топ-менеджеров оставляют свои скомпрометированные должности и бегут прятаться.

Разумеется, некоторые из них уже были вызваны в суды из-за сексуальных домогательств, педофилии, краж или других преступлений. Некоторые просто уходят в отставку, собирают свои офшорные денежки и скрываются, в то время, как другие корпоративные альфа-самцы просто переходят с одной должности в компании на другую, стремясь как можно больше дистанцироваться от своих преступлений и создать правдоподобные алиби себе до того как первые камни полетят в их огород.

ТОП-менеджеры (корпоративные полководцы) некоторых из крупнейших компаний в мире, случайно «ушли в отставку» одновременно с тем, как первый президент за всю историю США официально объявил «национальную чрезвычайную ситуацию» и войну каждому преступнику в Америке, транснациональным корпорациям и всем государствам и организациям в мире, которые собираются нарушать законы США, в том числе ООН, которую Трамп уже «призвал» за её преступления и прекратил финансировать.

Просто посмотрите на приливные волны, которые недавно вызвал Трамп в Саудовской Аравии, Сирии, Ираке, Турции, Иране и т. д., Просто объявив, что Америка теперь будет моральной и честной.

Приходит ли вам в голову фраза «слишком много побед»?

Трамп назвал 13 международных преступников в своем приказе (EO), чьи средства и активы уже изъяты. В нем он также упомянул, что в приложении, указаны ещё 39 преступников и / или преступных организаций, включая иностранные державы.

Таким образом, любой преступник в мире, у которого есть офшорный счет, должен теперь дрожать от страха. Казначейство США может забрать его активы в любой точке земного шара и, безусловно, делало это уже много раз, до указа. Но новый указ Трампа является самой комплексной и всеобъемлющей войной против транснациональных преступников, из когда-либо объявленных президентами США.

Анонимные патриоты объяснили своим подписчикам, на какой стадии Эрик Шимдт сейчас находится с его планами по захвату мира после того, как он ушел с поста генерального директора Google. См. ролик ниже:

Когда мы видим ТОП-менеджера Вангарда, одной из крупнейших инвестиционных компаний в мире, управляющей активами на более чем 5 триллионов долларов, уходящего с самой сладкой работенки в мире — мы знаем, что Трамп сделал корпоративных, не подчиняющихся закону полководцев чрезвычайно нервными.

Эти корпоративные генералы заметают свои криминальные следы, как Хиллари, стирающая информацию с её серверов.

Десятилетия небрежного государственного надзора за огромными транснациональными корпорациями, такими как Vanguard и Google, привели к тому, что их руководители были очень нечистоплотны в своей преступной деятельности, и оставили хорошо различимые следы доказательств, но которые были проигнорированы во времена правления администраций Буша-старшего / Клинтона / Буша-младшего / Обамы. Преступление превратилось в образ жизни, и их «королева воров» была уже готова взойти на престол-престолов – в Белый дом.

VANGUARD — «ЗВЕЗДА СМЕРТИ» ИЗ МИРА ФИНАНСОВ В ГЛАЗАХ СВОБОДНЫХ ЛЮДЕЙ

Генеральный директор Vanguard, Фридрих Уильям «Билл» МакНабб III, так же, как и сотни других руководителей, которые просто ушли, пока ещё могли, потому что знали несомненно, что они виновны и могут быть идентифицированы как некоторые из 39 человек уже фигурирующие в указе, и могли бы отправиться за ними следом.

В августе 2008 года Фредерик Уильям («Билл») Макнабб III был назначен генеральным директором Vanguard Group.

Макнабб, который возглавлял ВСЕ инвестиционные проекты в таблице ниже, неожиданно ушел в отставку 13 июля 2017 года.

https://about.vanguard.com/who-we-are/our-leaders/

Трамп войдет в американскую историю, как человек вернувший «верховенство закона» в страну проданную с потрохами транснациональным корпорациям.

Билл, Хиллари и Обама продали Америку Китаю, России, Северной Корее, Ирану, ООН и др, посредством преступного сговора.

Международные ТНК (включая таких брокеров как Vanguard) продали Америку, чтобы удовлетворить собственную жадность и власть.

Например, Vanguard является крупнейшим инвестором в компаниях, которые имеют наибольшее количество военных контрактов в США.

Vanguard является «образцовой корпорацией» для военно-промышленного комплекса, которая продает оружие обеим сторонам конфликта и получает двойную прибыль.

Vanguard также является преступным предприятием, которое неоднократно подвергалось судебному преследованию и укрыло приблизительно 65 млрд. долл. США путем ухода от налогов.

Vanguard выходит за рамки обычной монополии. Они представляют собой современную версию централизованно планируемой экономики СССР – с полным контролем над «Глубинным государство», изгоями из ЦРУ и теневым правительством.

КОНСТИТУЦИЯ США — ДОСАДНОЕ НЕДОРАЗУМЕНИЕ В ИХ НОВОМ МИРЕ

БАНКИ

Vanguard является крупнейшим акционером JPMorgan, Bank of America, Blackrock, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Royal Bank of Canada, State Street Corp, UBS, Wells Fargo – лучших командиров всех банкиров.

ТЕЛЕКОМ

Vanguard является крупнейшим акционером AT & T, Verizon, CenturyLink, Frontier Communications, T-Mobile — лучших командиров операторов связи.

СМИ

Vanguard является крупнейшим акционером 21st Century Fox, ABC, CBS, CNN (Time Warner), Comcast (NBC), Disney, News Corp, Viacom — лучших командиров СМИ.

ИНТЕРНЕТ / ТЕХНОЛОГИИ

Vanguard является крупнейшим акционером IBM, Samsung, Canon, Intel, Google, Qualcomm, GE, Microsoft, LG Corp, Taiwan Semiconductor, Sony, Apple, Facebook, Amazon, Baidu ADR, Cisco, Dell / VMWare, Genentech, Juniper Networks, Netflix, Oracle, Twitter, Verisign, Visa, Wal-Mart, Xerox, Zynga – лучших командиров интернета.

БИГ ФАРМА

Vanguard – крупнейший акционер в Abbott Labs, Abbvie, Amgen, Biogen, Bristol-Meyers Squibb, Eli Lilly, Gilead Sciences, Johnson & Johnson, Merck, Novartis, Pfizer, Roche – лучших из полевых командиров фарминдустрии (работающих, чтобы вас уничтожить).

ВПК

Vanguard является крупнейшим акционером BAE Systems, Boeing, General Dynamics, Humana, L3 Communications, Lockheed-Martin (вторая, крупнейшая по величине компания), Northrop Grumman, Raytheon, United Technologies – лучших из лучших военачальников.

СООБЩЕНИЕ MCNABBу: ТЫ МОЖЕШЬ БЕЖАТЬ, НО НЕ СМОЖЕШЬ СПРЯТАТЬСЯ

У Фридриха Уильяма «Билл» МакНабба III очень веские причины, чтобы скрывать свои преступные решения принятые им на должности ТОП-менеджера. Такой тип криминального корпоративного поведения был принят, как стандартный modus operandi во время администраций Клинтона / Буша / Обамы, которые попустительствовали нерегулируемому корпоративному захвату Америки, который никак не контролировался коррумпированным Департаментом юстиции.

ПОЧЕМУ ТРАМП НАЦЕЛИЛСЯ НА ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ?

Если поискать акционеров крупнейших корпораций ВПК, СМИ, высокотехнологических компаний, патентообладателей, интернет провайдеров, телекоммуникационных компаний, вы обязательно найдете Vanguard.

Vanguard – известная воинственная корпорация, которая принадлежит банкам и сети корпораций, которые все между собой взаимосвязаны.

Трамп против брокеров и банкиров, владеющих 43 000 ТНК, которые загребают 60% мирового дохода.

Топ-1,300 транснациональных компаний производят около 20% мирового дохода, и на 80% принадлежат 737 всемирным корпорациям. Из этих 737 корпораций, 147 непосредственно владеют 40% дохода.

Эти корпорации, в свою очередь, являются, собственниками промышленности, нефти, оружия, фармацевтических препаратов, продуктов питания, телекоммуникаций, IT-компаний, других прибыльных компаний, а также получателями постоянных военных контрактов и компаний, особенно тесно связанных с ВПК.

По сути, эти элитные корпорации владеют друг другом через совместные акции и инвестиции.

Эти ТНК объявили войну Америке много лет назад и одерживали победу, до прихода Трампа.

Vanguard – отличный пример криминальной ТНК (можно назвать их «пиратами»), которым Трамп объявил войну. Он уже «дал хорошего пинка» (конфисковал активы) и «взял на карандаш» имена (список-приложение к указу из 39 фамилий). Интересно, что некоторые из имен в «списке Трампа» – это хорошие друзья Хиллари и Билла.

Суть в том, что ТОП-менеджеры бегущие с корабля как крысы просто заявляют Трампу, что они виновны, и их следует внести в его список (если их ещё там нет), притом в самое начало.

НАХОДИТСЯ ЛИ VANGUARD В СПИСКЕ ТРАМПА?

Генеральный директор McNabb участвовал в многочисленных финансовых преступлениях Вангарда. Например, по их схеме, Vanguard Group не получает никакой прибыли, даже если другая крупная компания с взаимным инвестированием делает деньги. Это хитрый способ либо платить меньше, либо вообще уйти от налогообложения. Один раз в 2007 году Vanguard не взял с своих собственных инвесторов сумму в размере 19,8 млрд. долларов инвестиций и не заплатил почти 35 млрд. долларов налогов.

В июне 2017 года Vanguard должен был выплатить бразильским акционерам Petrobras 445 миллионов долларов по обвинениям в коррупции. В то время как Petrobras удалось урегулировать с большинством акционеров дело вне суда, а коллективный иск, в котором истцы требовали возместить десятки миллиардов долларов убытков, остался в Нью-Йоркском федеральном суде.

Vanguard Group не является независимой компанией; она принадлежит всем инвесторам в паевых инвестиционных фондах Vanguard, и лишь один совет директоров контролирует их. Vanguard Group не получает прибыль от взаимных фондов, которыми она управляет, благодаря своей уникальной структуре. Получение прибыли связано с широко используемой схемой ухода от налогов через родственные компании , известной как трансфертное ценообразование.

Цель таких маневров заключается в получении «доходов без гражданства», называемых так, потому что никакое государство их не облагает налогами на прибыль. Это типичное «уклонение от уплаты налогов», легкое и простое. Кроме того, еще одна мошенническая схема в Vanguard заключается в том, что никто не знает, кто и сколько денег зарабатывает в Vanguard. Они могут назначить себе любую сумму в качестве зарплаты, какую захотят, потому что, Vanguard – это «черный ящик».

Является ли Vanguard корпорацией, которая может быть или должна быть включена в список Трампа?

200 или более корпоративных директоров, которые недавно оставили свои должности, могут быть просто верхушкой айсберга. Трамп разворошил «осиное гнездо» беззакония в округе Колумбия, а преступные осы не знают, в какую сторону лететь.

Все больше и больше кажется, что трамповское «Искусство сделки» действительно может быть «Искусством войны».

VANGUARD ВОРУЕТ ПАТЕНТЫ ЧТОБЫ ПОДНЯТЬ ИХ СТОИМОСТЬ ЗА СПИНОЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ

06 августа 2009 года главный советник по интеллектуальной собственности IBM Дэвид Дж. Каппос был назначен директором патентного ведомства США Бараком Обамой в виде исключения. Примечательно, что Каппосу пришлось быстро продать его акции IBM на 2,5 млн долларов в течении месяца, между 19 августа – 16 ноября 2009 года.

Неделю спустя 27 октября 2009 года, Каппос спешно вложил до 1,1 млн долларов в паевой инвестиционный фонд Vanguard.

КАППОС БЫЛ ВЫНУЖДЕН ПРОДАТЬ СВОИ АКЦИИ IBM БЫСТРО В АВГУСТЕ 2009 В СВЯЗИ С НЕДАВНИМ НАЗНАЧЕНИЕМ ЕГО НА ДОЛЖНОСТЬ ОБАМОЙ. ОН ВЛОЖИЛ ВСЕ СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ В VANGUARD. ЧТО ОН ТАКОЕ ЗНАЛ, ЧТО НЕ ЗНАЛИ МЫ ПРОСТЫЕ СМЕРТНЫЕ? (см. ФИНАНСОВОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ПО КАППОСУ ЗДЕСЬ)

Через две недели после того, как Каппос целенаправленно купил акции Vanguard, Facebook подал жалобу через новое патентное ведомство Каппоса.

Они попросили Каппоса признать недействительным патент патентного бюро Leader в отношении социальных сетей, используя странную процедуру «пересмотра патента», которая сейчас проверяется в Верховном суде США, и является откровенно антиконституционной, поскольку она отбирает уже предоставленные ранее права собственности. Концепцию «пересмотра патента» пропагандировалась не кем иным, как бывшим патентным поверенный Leader Technologies Джеймсом П. Чандлером III в середине 1990-х годов при президенте Билле Клинтоне.

Facebook проиграл дела с такой аргументацией три раза, прежде чем они обратились к Каппосу в четвертый раз чтобы задействовать мощь неиспользованной ранее административной власти с целью аннулирования патента незадолго до его ухода в 2013 году.

КАК ЧИТАТЕЛИ МОГУТ ВИДЕТЬ ИЗ ТАБЛИЦЫ НИЖЕ, VANGUARD СЕГОДНЯ КРУПНЕЙШИЙ АКЦИОНЕР FACEBOOK.

В настоящее время Vanguard является крупнейшим акционером и IBM, где Каппос отработал больше двадцати пяти лет.

Vanguard так же является крупнейшим акционером всех страховых компаний первичного публичного предложения Facebook на бирже.

IBM ЯВЛЯЕТСЯ КРУПНЕЙШИМ ДЕРЖАТЕЛЕМ ПАТЕНТОВ В МИРЕ.

Примечательно, что 12 крупнейших патентных грантополучателей в 2016 году являются ВСЕ членами IBM Eclipse Foundation. Eclipse использовалась Leader Technologies для передачи технологий связанных с социальными сетями этим компаниям с момента своего основания 29 ноября 2001 года.

Как описано выше, Vanguard является крупнейшим акционером у ВСЕХ основных бенефициаров патентов Leader Technologies на социальные сети.

Активы Vanguard Group: (a) топ-12 получателей грантов в 2016 году, плюс Facebook, (b) банки и страховщики, продвигающие для Facebook выход на рынок, (c) технологии / социальные компании, (d) основные СМИ, (e) телекоммуникационные компании, (f) военно-промышленные компании, (g) фармацевтические компании

Year: 2009 2016 2009-current 2017 Company: RANK: No. of Patents Issued in the year: RANK: NO. OF PATENTS ISSUED IN THE YEAR: IBM ECLIPSE FOUNDATION MEMBER: THE VANGUARD GROUP HOLDINGS IN THE COMPANY: Patent Holders: IBM 1 4,887 1 8,023 Yes Largest Samsung 2 3,592 2 5,504 Yes Second * Canon 4 2,241 3 3,865 Yes Largest Intel 10 1,134 4 3,414 Yes Largest Google 144 141 5 3,267 Yes Largest Qualcomm 60 356 6 3,118 Yes Largest GE 11 1,739 7 2,566 Yes Largest Microsoft 3 2,929 8 2,558 Yes Largest LG Corp 11 1,064 9 2,426 Yes Largest Taiwan Semi 67 311 10 2,261 Yes Largest Sony 8 1,565 11 2,168 Yes Largest Apple 72 289 12 2,101 Yes Largest Facebook ~** 20 90 442 Yes Largest Banks: JPMorgan Facebook underwriter Yes Largest Bank of America Facebook underwriter Yes Largest Blackrock Facebook underwriter Yes Largest Citigroup Facebook underwriter Yes Largest Deutsche Bank Facebook underwriter Yes Largest Goldman Sachs Facebook underwriter Yes Largest Morgan Stanley Facebook underwriter Yes Largest Royal Bank of Canada Facebook underwriter Yes Largest State Street Corp Facebook underwriter Yes Largest UBS Facebook underwriter Yes Largest Wells Fargo Facebook underwriter Yes Largest Technology/Social: Amazon Yes Largest Baidu ADR Yes Largest Cisco Yes Largest Dell/VMWare Yes Largest Genentech Yes Largest Juniper Networks Yes Largest Netflix Yes Largest Oracle Yes Largest Twitter Yes Largest Verisign Yes Largest Visa Yes Largest Wal-Mart Yes Largest Xerox Yes Largest Zynga Yes Largest Media: 21 st Century Fox Yes Largest ABC Yes Largest CBS Yes Largest CNN (Time Warner) Yes Largest Comcast (NBC) Yes Largest Disney Yes Largest News Corp Yes Largest Viacom Yes Largest Telecommunications: AT&T Yes Largest Verizon Yes Largest CenturyLink Yes Largest Frontier Communications Yes Largest T-Mobile Yes Largest Military-Industrial: BAE Systems Yes Largest Boeing Yes Largest General Dynamics Yes Largest Humana Yes Largest L3 Communications Yes Largest Lockheed-Martin Yes Second Monsanto Yes Largest Northrop Grumman Yes Largest Raytheon Yes Largest United Technologies Yes Largest Pharmaceuticals: Abbott Labs Yes Largest Abbvie Yes Largest Amgen Yes Largest Biogen Yes Largest Bristol-Meyers Squibb Yes Largest Eli Lilly Yes Largest Gilead Sciences Yes Largest Johnson & Johnson Yes Largest Merck Yes Largest Novartis Pfizer Yes Largest Roche Yes Largest

* Largest Samsung shareholder: Capital Research and Management Company

Sources: Intellectual Property Owners Association; Morningstar.

РЕЗЮМЕ ФРЕДЕРИКА УИЛЬЯМА «БИЛЛА» МАКНАББА

РАБОТАЕТ ЛИ ДЖЕФФ СЕШОН НА ПИРАТОВ ИЗ VANGUARD?

CHRONOLOGICAL LIST OF CEO’S RESIGNING Sept-Dec.2017

Источник: http://xfiles.online/deep-state/corporate-transnational-warlord-pirates-are-run