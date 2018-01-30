Почему в “кремлёвском докладе” нет Кудрина, Набиуллиной, Чубайса?

Вашингтон сделал "домашнюю работу", опубликовав так называемый кремлёвский доклад, состоящий из высокопоставленных чиновников и бизнесменов русского варианта "списка Форбс"

Да, пока это не санкции в отношении этих персон, но это начало, я искренне на это надеюсь, национализации российской элиты. Двойным, тройным стандартам, которыми злоупотребляли многие из этих людей все последние годы, пришёл конец. Либо ты окончательно рвёшь с Россией и становишься "своим пацаном" на Западе, либо остаёшься со своей страной, тянешь лямку всех выпавших тягот и невзгод, вызванных антироссийской паранойей наших "заокеанских партнёров". Всем из опубликованного списка придётся делать выбор! Игра "и вашим, и нашим за доллар мы пляшем" закончилась.

Какой выбор сделают эти люди, спрогнозировать сложно. Им есть что терять, потому что все последние годы (десятилетия) они пытались усидеть на "двух стульях". Господь им судья!

Нам же стоит обратить внимание на то, что в так называемом кремлёвском докладе отсутствуют имена ряда очень влиятельных персон. В списке нет Э. Набиуллиной, главы российского Центробанка (руководителя мегарегулятора, который имеет беспрецедентные полномочия и суперактивы в управлении); её зама В. Поздышева (главного в ЦБ по "убийству" банков, который, по данным СМИ, имеет вид на жительство во Франции, между прочим); А. Кудрина, главы Центра стратегических разработок (фактического куратора нынешней финансово-экономической политики в России); А. Чубайса, главы "Роснано" (главного вдохновителя теории "всесильного свободного рынка" и невмешательства государства в экономические процессы).

Американцы забыли про этих деятелей или своих людей они не сдают? Конечно, не забыли, но каждый из вышеобозначенных персон является краеугольным фундаментом той социально-экономической политики, которая ввергла страну в полномасштабный кризис.

Если Вашингтон грозился "разорвать в клочья" экономику России, очень странно выглядит отсутствие в "кремлёвском докладе" ключевых персон либерального клана нынешнего российского истеблишмента.

По степени влияния Э. Набиуллина даст фору многим отечественным высокопоставленным чиновникам (некоторые из них по формальным признакам находятся выше во властной иерархии, но по фактическим полномочиям серьёзно ей уступают) и богатейшим бизнесменам страны. Сейчас под управлением Эльвиры Сахипзадовны находятся активы, которые по своей капитализации значительно превосходят такие корпорации, как "Газпром" и "Роснефть" вместе взятые. Этот человек тотально контролирует весь банковский, страховой рынки, рынок негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовых организаций.

Через так называемое оздоровление финансовой системы и процедуру санации ЦБ стал единоличным собственником крупных производственных активов, девелоперских проектов и даже овощебаз. Степень реальной влиятельности Э. Набиуллиной в нынешней России беспрецедентна, но Вашингтон, очень хорошо знакомый с этой ситуацией, решил обезопасить главу Банка России от возможных санкций и ограничений. Почему? Ответ очевиден: Набиуллина и Ко проводят политику в интересах так называемого вашингтонского консенсуса. Они снижают инфляцию за счёт "высушивания" всей деловой активности, обнищания населения, создают тепличные условия для глобальных (читай — американских) финансовых спекулянтов через операции сarry trade, переводят десятки миллиардов долларов российских денег в американский госдолг (вложения ЦБ в US Treasuries уже составляют более $105,7 млрд) и т. д. и т. п. Согласитесь, за столь "дружескую" позицию США просто не могли внести Э. Набиуллину в "чёрный список" Вашингтона.

Фото: www.globallookpress.com

А. Кудрин — не менее знаковая фигура. Он разработал социально-экономическую программу ЦСР, которую публично презентует как документ, "заказанный Кремлём", но отказывается его публиковать, прикрываясь именем нынешнего главы российского государства. Это очевидная провокация.

В том, что в этом документе есть статьи, которые окончательно могут угробить не только экономику, но и страну в целом, сомнений нет. А. Кудрин открыто требует повышения налогов на бизнес, увеличения пенсионного возраста, "софинансирования" населением затратных статей на медицину и образование. Реальный куратор нынешнего финансово-экономического блока Кабмина не скрывает своего желания направить Россию чётко в фарватере рекомендаций Запада (МВФ, ВТО, Всемирного банка). Благо, что и учеников он наплодил уже достаточно. Нынешний министр финансов А. Силуанов — его "ученик", который в свою очередь "обучил" другого подмастерья — М. Орешкина, нынешнего министра экономического развития России. Впору ввести новое политологическое определение — "цепочка Кудрина", когда один чиновник повязан "дружбой и учением" с другим "слугой народа". То, что Вашингтон не включил А. Кудрина в список "нерукопожатных", означает одно: это свой "засланный казачок", который чётко проводит нужную Вашингтону "экспертную" политику, направленную на дальнейшее удушение поступательного экономического развития России.

А. Кудрин и А. Чубайс, о котором также "запамятовали" в столице США, — это лица нынешней сырьевой, спекулятивной модели отечественной экономики, где, согласно "вашингтонскому консенсусу", России отведена в лучшем случае роль "глобальной бензоколонки".

Как бы А. Чубайс ни прикрывался своей новой аферой под названием "Роснано", где хотя бы пара-тройка примеров "эффективности" этого менеджера, которые он реализовал на практике после того, как государство выделило "нано-конторе" сотни миллиардов рублей? Он остаётся олицетворением не только "лихих 90-х", но и циничной политики двойных стандартов, когда убытки списываются на государство (он оплачивал бонусы менеджерам за сверхубыточные проекты, которые позже банкротились), а манипуляции с "бумажной" прибылью присваиваются частными лицами. Чубайс — лицо антигосударственной позиции, которую можно обозначить как своекорыстное освоение бюджетных средств. Главу "Роснано" в Вашингтоне "забыли" ещё и по причине того, что этот деятель всю последнюю четверть века внушал российским гражданам необходимость внедрения "всесильного рынка", который "сам всё решит". По Чубайсу, государство не должно вмешиваться в социально-экономические, финансовые вопросы. Если "тридцать миллионов не впишутся в рынок, ничего страшного" — слова Чубайса, повергающие в шок любого здравомыслящего человека.

Одним словом, у Набиуллиной, Кудрина, Чубайса есть реальные, а не эфемерные "заслуги перед Отечеством", только Отечество у них — не Россия, а глобальная экономика, где бал правят кукловоды из Вашингтона. Накануне я уже писал, что США объявили России самую настоящую экономическую войну. И всё же главная наша проблема не на внешнем периметре, наша главная проблема — это те влиятельные люди, которые проводят внутри страны антироссийскую политику. Пришло время послать их к праматери истории. У нас есть очевидные успехи по защите национального суверенитета и национальных интересов страны, необходимо эти "лекала" реализовать и во внутренней социально-экономической политике.