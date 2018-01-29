Главная » Невероятное в мире, Политика

Организованный дефицит в Венесуэле

21:26. 29 января 2018 Просмотров - 166 Один комментарий Опубликовал:


Интересные подробности организованного дефицита в Венесуэле.

Венесуэльскую продовольственную компанию поймали при закапывании живьем миллионов цыплят

Журналист Карлос Херрара получил документы, доказывающие, что цыплята были пригодны для употребления в пищу людьми.
Компания Protinal Proagro, которая получила миллионы долларов от венесуэльского государства для инвестирования в производство продуктов питания, была поймана на том, что она живьем закопала миллионы цыплят, чтобы вызвать дефицит этого важного пищевого продукта для венесуэльцев в рамках экономической войны против населения.
Карлос Херрара, редактор Primicias 24, провел важное расследование, которое показало, что "происходит то, что когда цыплята вылупляются и выходят из инкубаторов, их не отправляют на птицефермы, чтобы они росли и крепли, а затем распределялись по цепи создания пищевой продукции на национальном уровне … а их увозили и закапывали живьем в массовых захоронениях, чтобы способствовать дефициту курятины и яиц для населения и, следовательно, вызвать рост цен и инфляции".

Херрара получил документы, доказывающие, что цыплята были пригодны для употребления в пищу людьми.
Это очевидный признак того, что венесуэльские предприниматели серьезно вовлечены в экономическую войну против своих собственных соотечественников. Несколько месяцев назад компания по реализации яиц Ovomar позволила более шести миллионам яиц испортиться на ее фабриках, вместо того, чтобы отправить их в магазины и супермаркеты. В 2003 году, во время коллективных увольнений и саботажа в нефтяной промышленности, частные компании выливали миллионы галлонов свежего молока в реки, чтобы заставить население страдать.

Посмотрите короткое видео, показывающее сброс цыплят в подготовленную траншею



Это очередные преступные действия против правительства, чтобы подорвать его популярность и одновременно вызвать голод среди населения в контексте экономической войны против страны.

В субботу вечером в программе под названием "La Hojillа" снова освещалась история с компанией Protinal, хотя это произошло более месяца назад. Согласно ведущему программы Марио Сильва, Protinal закопала живьем более 100 миллионов цыплят за один только 2017 год. Существуют очевидцы и видеодоказательство. Против компании или ее владельцев не было начато никакого уголовного преследования. Есть надежда, что это скоро изменится. Это война, которая ведется как из-за границы, так и изнутри ставленниками империи США, и влиятельными внешними силами. Это война и поэтому к ней нужно относиться как к таковой, и правительсто должно иметь мужество и ответственность, чтобы относиться к этому как к войне и действовать соответственно. Оно обязано защищать население от неизбежного воздействия экономической войны, которая и дальше будет воздействовать на миллионы невинных мирных граждан.

http://perevodika.ru/articles/1195426.html – цинк

При товарище Сталине это называлось вредительством и саботажем. А ныне, нам рассказывают, что не может такого быть, не может же хозяйственник вредить своей стране назло, уничтожая продукцию и разрушая производство. Все параноик-Сталин выдумал.

И пример на эту же тему организованного дефицита продовольствия из 1991 года.





В СССР не было еды от того, что делали много танков и строили Буран… – http://veche-info.ru/main-themes/4969

А потом, певцы капитализма будут рассуждать о неэффективности социализма и о том, что все само развалилось. Про простой вагонов с продовольствием или его сознательное уничтожение, лучше не упоминать.
В Венесуэле правда это пока не срабатывает – после того, как подобные истории вскрылись, а попытка военного переворота провалилась, популярность чавистов вновь пополза вверх, так как граждане увидели, что отнюдь не правительство их враг.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1991, венесуэла, дефицит, подрывная деятельность, Собчак, социализм, экономика, южная америка
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Некоторые уроки ближайшего опыта Венесуэлы
...падение уровня жизни и дефицит товаров.Социалистический сектор Венесуэлы весьма условно можно...вмешалось и во внутренние дела Венесуэлы.…Венесуэла переживает то же, что ... республики (до Чавеса).Беспорядки, организованные оппозицией, включают в себя как...
История венесуэльского кризиса
...3. Начало кризиса в Венесуэле.Раскачивать Венесуэлу начали ещё в 2013 году...недостатке товарного предложения только наращивала дефицит и раскручивала инфляцию. Как и...конкурировать с более образованными и организованными горожанами.Поддержка армии и профсоюзов...
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
... наркобаронов. Этот переворот был организован при непосредственном участии, руководстве...правоохранительной системе наблюдался острый дефицит квалифицированных руководящих кадров,...председателем Единой социалистической партии Венесуэлы Дьосдадо Кабельо. Его ...
Новости Украины и Новороссии 08 ноября 2015
... общереспубликанский забег «Русская пробежка», организованный при поддержке главы городской администрации... последствия для самих Штатов — дефицит голубого топлива и рост цен... Южной Осетии сейчас признают Никарагуа, Венесуэла, Науру. К оглавлению | Источник:...

Один комментарий»

  • 5129 4209
    Ирбис 30 января 2018 в 15:51 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Так они считают всех дураками и по тому везде и всегда повторяют один и тот же сценарий. Искусственный дефицит, волнения голодного народа и потом одни и те же снайпера, труппы “мирных демонстрантов” и государственный переворот под руководством посольства США! Да же анекдот ходит по миру по чему нельзя организовать переворот в США? Да потому что в Вашингтоне нет посольства США!

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>