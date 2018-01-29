Организованный дефицит в Венесуэле
21:26. 29 января 2018 Просмотров - 166 Один комментарий Опубликовал: brahman
Интересные подробности организованного дефицита в Венесуэле.
Венесуэльскую продовольственную компанию поймали при закапывании живьем миллионов цыплят
Журналист Карлос Херрара получил документы, доказывающие, что цыплята были пригодны для употребления в пищу людьми.
Компания Protinal Proagro, которая получила миллионы долларов от венесуэльского государства для инвестирования в производство продуктов питания, была поймана на том, что она живьем закопала миллионы цыплят, чтобы вызвать дефицит этого важного пищевого продукта для венесуэльцев в рамках экономической войны против населения.
Карлос Херрара, редактор Primicias 24, провел важное расследование, которое показало, что "происходит то, что когда цыплята вылупляются и выходят из инкубаторов, их не отправляют на птицефермы, чтобы они росли и крепли, а затем распределялись по цепи создания пищевой продукции на национальном уровне … а их увозили и закапывали живьем в массовых захоронениях, чтобы способствовать дефициту курятины и яиц для населения и, следовательно, вызвать рост цен и инфляции".
Херрара получил документы, доказывающие, что цыплята были пригодны для употребления в пищу людьми.
Это очевидный признак того, что венесуэльские предприниматели серьезно вовлечены в экономическую войну против своих собственных соотечественников. Несколько месяцев назад компания по реализации яиц Ovomar позволила более шести миллионам яиц испортиться на ее фабриках, вместо того, чтобы отправить их в магазины и супермаркеты. В 2003 году, во время коллективных увольнений и саботажа в нефтяной промышленности, частные компании выливали миллионы галлонов свежего молока в реки, чтобы заставить население страдать.
Посмотрите короткое видео, показывающее сброс цыплят в подготовленную траншею
Это очередные преступные действия против правительства, чтобы подорвать его популярность и одновременно вызвать голод среди населения в контексте экономической войны против страны.
В субботу вечером в программе под названием "La Hojillа" снова освещалась история с компанией Protinal, хотя это произошло более месяца назад. Согласно ведущему программы Марио Сильва, Protinal закопала живьем более 100 миллионов цыплят за один только 2017 год. Существуют очевидцы и видеодоказательство. Против компании или ее владельцев не было начато никакого уголовного преследования. Есть надежда, что это скоро изменится. Это война, которая ведется как из-за границы, так и изнутри ставленниками империи США, и влиятельными внешними силами. Это война и поэтому к ней нужно относиться как к таковой, и правительсто должно иметь мужество и ответственность, чтобы относиться к этому как к войне и действовать соответственно. Оно обязано защищать население от неизбежного воздействия экономической войны, которая и дальше будет воздействовать на миллионы невинных мирных граждан.
http://perevodika.ru/articles/1195426.html – цинк
При товарище Сталине это называлось вредительством и саботажем. А ныне, нам рассказывают, что не может такого быть, не может же хозяйственник вредить своей стране назло, уничтожая продукцию и разрушая производство. Все параноик-Сталин выдумал.
И пример на эту же тему организованного дефицита продовольствия из 1991 года.
В СССР не было еды от того, что делали много танков и строили Буран… – http://veche-info.ru/main-themes/4969
А потом, певцы капитализма будут рассуждать о неэффективности социализма и о том, что все само развалилось. Про простой вагонов с продовольствием или его сознательное уничтожение, лучше не упоминать.
В Венесуэле правда это пока не срабатывает – после того, как подобные истории вскрылись, а попытка военного переворота провалилась, популярность чавистов вновь пополза вверх, так как граждане увидели, что отнюдь не правительство их враг.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Так они считают всех дураками и по тому везде и всегда повторяют один и тот же сценарий. Искусственный дефицит, волнения голодного народа и потом одни и те же снайпера, труппы “мирных демонстрантов” и государственный переворот под руководством посольства США! Да же анекдот ходит по миру по чему нельзя организовать переворот в США? Да потому что в Вашингтоне нет посольства США!