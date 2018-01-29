На Западе непонимание: Россия запрещает доллар в расчётах за нефть и газ

Кремль активно движется в сторону от политики зависимости экономики страны от американской валюты. Манипулирование ценами на нефть всегда была любимым занятием США, так как рынок одного из самых ценных ресурсов находился под их полным влиянием уже очень долгое время.

Сегодня российская нефть торгуется под маркой Brent на западных биржах и влияние России там минимально. Однако, когда контроль над рынком будет возвращен и отечественная нефть и газ в полном объеме начнут торговаться за рубли – ситуация на мировом рынке кардинально изменится.

По новому договору российское сырье отныне будет торговаться на СПбМТСБ (Санкт-Петербургская Международная товарно-сырьевая биржа). Подготовка идет полным ходом. Котировки и продажи будут осуществляться за рубли. Это значит, что всем, в том числе странам Европы, придется скупать российскую валюту.

Вместе с Россией активные попытки противодействовать доллару на мировой арене делает Китай, развивай трейдерские площадки, не зависящие от США и Евросоюза.

Очевидно, что это понравится далеко не всем и, в ближайшее время, мы сможем наблюдать недовольство деятельностью России и, возможно, новые санкции. Логично, что США просто так не распрощаются со своей гегемонией.

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https://zen.yandex.ru/media/divannaya_analitika/na-zapade-neponimanie-rossiia-zaprescaet-dollar-v-raschetah-za-neft-i-gaz-5a5605758c8be34df45315b6