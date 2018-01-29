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Динозавры и единороги. Часть 1

19:42. 29 января 2018 Просмотров - 217 Нет комментариев Опубликовал:

26 января 2018 г. в 20:00 МСК
на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему: Динозавры и Единороги

Сказитель
Виктор Викторович Максименков

часть 2 https://youtu.be/vPkctAXR2q8

В передаче мы рассмотрели собранные материальные доказательства, показывающие разнообразие видов животного мира прошлого. Неотъемлемой частью этого животного мира были Единороги и Динозавры.
Также мы показали многочисленные старые книги с описанием географических открытий новых земель, на которых были обнаружены Единороги и Динозавры.
И рассмотрели множество других вещественных доказательств, показывающих постоянное присутствие, как Единорогов так и Динозавров, на всех континентах, и во все временные эпохи прошлого.

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Источник: www.youtube.com

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