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Бюджетное правило или Почему Россия колония США?

09:28. 29 января 2018 Просмотров - 411 7 коммент. Опубликовал:

orig

Что такое вообще "бюджетное правило"?

Простое объяснение, как для школьников начальной школы.

Цена на чёрное золото сегодня порядка 69-70 долларов. Цена отсечения — 40. Как минимум половина от этих сорока — это покрытие издержек на добычу и транспортировку. Получается, что в российский бюджет поступает 20 долларов, а в американский бюджет поступает 30 долларов.

То есть бюджетное правило — это фактически определение пропорции: какая часть экспорта чёрного золота обслуживает российский бюджет и какая часть обслуживает американский бюджет.

Получается, американский бюджет получает в 1,5 раза больше, чем российский. Вот вам колониальная модель.

Эту простую правду руководство Министерства экономического развития прикрывает псевдоэкономическими словесами: «На фоне растущей цены нефти действующее бюджетное правило, по оценке Минэкономики, уже в 2018 году позволит добиться профицита бюджета в 1% ВВП (впервые с 2011 года) и пополнить ФНБ на $50 млрд.

Действующий механизм в долгосрочном периоде обеспечивает низкую волатильность всех ключевых экономических показателей — инфляции, темпов роста экономики, заработных плат».

Сколько мы можем идти на поводу у этих, извините, слабоумных людей?

«Эне-бене-раба, квинтер-финтер-жаба» — а мы пытаемся это перевести на русский язык. Это бред. Это бухгалтер Берлага, попавший в палату для умалишённых.

Когда мы на полном серьёзе это обсуждаем, мы начинаем играть по их правилам.

Правильно понимать, что «экономическое развитие» — лишь вывеска.

Фактически это Министерство экономического разрушения, хозяйственного уничтожения. Правительство — это не правительство, а колониальная администрация. Нет экономики, есть просто ограбление.

В. Катасонов

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7 коммент.»

  • 5283 3239
    serjoza 29 января 2018 в 9:55 Ссылка Пометить
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    Нет,но путин то довольный.Все идет верно и правильно..волнений нет.

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    • 450 314
      Мефодий serjoza 29 января 2018 в 10:37 Ссылка Пометить
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      тебе Путин это лично доложил?

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      • 8648 6896
        jackomb Мефодий 29 января 2018 в 11:45 Ссылка Пометить
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        А разве он, что ни будь им возразил? Не было такого, он молчит, мало того говорит, что в России начался экономический подъём, где он? Четвёртый год население России нищает, цены растут , как на дрожжах, а Мин Фин искусственно сдерживает курс рубля, утверждая, что крепкий рубль вреден экономике. Получается, что Путин не контролирует ситуацию в стране? А если так, то на кой ляд он нужен?

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    sergej 29 января 2018 в 10:09 Ссылка Пометить
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    Действия правительства можно сравнить с преступлением против государства , надеюсь когда нибудь это оценят по заслугам .

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      strelez sergej 29 января 2018 в 10:59 Ссылка Пометить
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      А зачем сравнивать? Это надо квалифицировать по Особой части УК, причём УК РСФСР, а не РФ, т.к. РСФСР до сих пор легитимна, и её Законы тоже. Судить без права обжалования и амнистии. Расстрелять, предварительно сняв мораторий (для формальности хотя бы).
      Список получится внушительный, не только правительство. Но эта санация необходима, иначе разрушат и распродадут Россию под корень.

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        росич strelez 29 января 2018 в 11:19 Ссылка Пометить
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        Не надо ничего квалифицировать, т. к. ничего не докажешь.Все законы написаны ими под себя. И по этим законам они не преступники. а высококлассные менеджеры.Только время потеряешь.
        Я уже писал- это враги.А что делали с врагами под Москвой, под Сталинградом, на Курской дуге и т.д.? И при этом не требовался никакой суд и приговор.

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        jackomb strelez 29 января 2018 в 11:51 Ссылка Пометить
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        А кто будет судить коллега? Правоохранительные органы превратились в цепных псов, да ещё во главе их стали барыги. Мы люди в данный момент один на один с тем злом, которое породил приход капитализма в нашу страну и защитить нас от него кроме нас самих не кому…

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