Бюджетное правило или Почему Россия колония США?

Что такое вообще "бюджетное правило"?

Простое объяснение, как для школьников начальной школы.

Цена на чёрное золото сегодня порядка 69-70 долларов. Цена отсечения — 40. Как минимум половина от этих сорока — это покрытие издержек на добычу и транспортировку. Получается, что в российский бюджет поступает 20 долларов, а в американский бюджет поступает 30 долларов.

То есть бюджетное правило — это фактически определение пропорции: какая часть экспорта чёрного золота обслуживает российский бюджет и какая часть обслуживает американский бюджет.

Получается, американский бюджет получает в 1,5 раза больше, чем российский. Вот вам колониальная модель.

Эту простую правду руководство Министерства экономического развития прикрывает псевдоэкономическими словесами: «На фоне растущей цены нефти действующее бюджетное правило, по оценке Минэкономики, уже в 2018 году позволит добиться профицита бюджета в 1% ВВП (впервые с 2011 года) и пополнить ФНБ на $50 млрд.

Действующий механизм в долгосрочном периоде обеспечивает низкую волатильность всех ключевых экономических показателей — инфляции, темпов роста экономики, заработных плат».

Сколько мы можем идти на поводу у этих, извините, слабоумных людей?

«Эне-бене-раба, квинтер-финтер-жаба» — а мы пытаемся это перевести на русский язык. Это бред. Это бухгалтер Берлага, попавший в палату для умалишённых.

Когда мы на полном серьёзе это обсуждаем, мы начинаем играть по их правилам.

Правильно понимать, что «экономическое развитие» — лишь вывеска.

Фактически это Министерство экономического разрушения, хозяйственного уничтожения. Правительство — это не правительство, а колониальная администрация. Нет экономики, есть просто ограбление.

В. Катасонов