Бюджетное правило или Почему Россия колония США?
Что такое вообще "бюджетное правило"?
Простое объяснение, как для школьников начальной школы.
Цена на чёрное золото сегодня порядка 69-70 долларов. Цена отсечения — 40. Как минимум половина от этих сорока — это покрытие издержек на добычу и транспортировку. Получается, что в российский бюджет поступает 20 долларов, а в американский бюджет поступает 30 долларов.
То есть бюджетное правило — это фактически определение пропорции: какая часть экспорта чёрного золота обслуживает российский бюджет и какая часть обслуживает американский бюджет.
Получается, американский бюджет получает в 1,5 раза больше, чем российский. Вот вам колониальная модель.
Эту простую правду руководство Министерства экономического развития прикрывает псевдоэкономическими словесами: «На фоне растущей цены нефти действующее бюджетное правило, по оценке Минэкономики, уже в 2018 году позволит добиться профицита бюджета в 1% ВВП (впервые с 2011 года) и пополнить ФНБ на $50 млрд.
Действующий механизм в долгосрочном периоде обеспечивает низкую волатильность всех ключевых экономических показателей — инфляции, темпов роста экономики, заработных плат».
Сколько мы можем идти на поводу у этих, извините, слабоумных людей?
«Эне-бене-раба, квинтер-финтер-жаба» — а мы пытаемся это перевести на русский язык. Это бред. Это бухгалтер Берлага, попавший в палату для умалишённых.
Когда мы на полном серьёзе это обсуждаем, мы начинаем играть по их правилам.
Правильно понимать, что «экономическое развитие» — лишь вывеска.
Фактически это Министерство экономического разрушения, хозяйственного уничтожения. Правительство — это не правительство, а колониальная администрация. Нет экономики, есть просто ограбление.
В. Катасонов
loading...
Нет,но путин то довольный.Все идет верно и правильно..волнений нет.
loading...
тебе Путин это лично доложил?
loading...
А разве он, что ни будь им возразил? Не было такого, он молчит, мало того говорит, что в России начался экономический подъём, где он? Четвёртый год население России нищает, цены растут , как на дрожжах, а Мин Фин искусственно сдерживает курс рубля, утверждая, что крепкий рубль вреден экономике. Получается, что Путин не контролирует ситуацию в стране? А если так, то на кой ляд он нужен?
loading...
Действия правительства можно сравнить с преступлением против государства , надеюсь когда нибудь это оценят по заслугам .
loading...
А зачем сравнивать? Это надо квалифицировать по Особой части УК, причём УК РСФСР, а не РФ, т.к. РСФСР до сих пор легитимна, и её Законы тоже. Судить без права обжалования и амнистии. Расстрелять, предварительно сняв мораторий (для формальности хотя бы).
Список получится внушительный, не только правительство. Но эта санация необходима, иначе разрушат и распродадут Россию под корень.
loading...
Не надо ничего квалифицировать, т. к. ничего не докажешь.Все законы написаны ими под себя. И по этим законам они не преступники. а высококлассные менеджеры.Только время потеряешь.
Я уже писал- это враги.А что делали с врагами под Москвой, под Сталинградом, на Курской дуге и т.д.? И при этом не требовался никакой суд и приговор.
loading...
А кто будет судить коллега? Правоохранительные органы превратились в цепных псов, да ещё во главе их стали барыги. Мы люди в данный момент один на один с тем злом, которое породил приход капитализма в нашу страну и защитить нас от него кроме нас самих не кому…