Новую войну на Донбассе, вероятность которой с принятием Верховной радой закона «о реинтеграции Донбасса» устремилась с 80 волкеровских процентов к 100, не так просто начать, как иным комментаторам кажется. Вашингтон и спецпредставитель его Курт Волкер, друг сенатора Джона Маккейна, разжигают войну как могут, оказывая поддержку радикальным националистическим силам в Киеве, но наступать на фронте предстоит ВС Украины под командованием начальника Генштаба Виктора Муженко, по приказу главнокомандующего Петра Порошенко.

Иные комментаторы говорят, что ВСУ настолько окрепло и набралось ума в котлах, что сломит сопротивление корпусов ВС Новороссии, особенно с помощью американского оружия. Вот только само ВСУ в этом сомневается, и наступать не хочет.

Напомним, что всю осень 2017 года американцы пытались бросить ВСУ в наступление на Донбасс, угрожая в противном случае майданом «имени Саакашвили» в Киеве, но министр обороны Полторак и начальник Генштаба Муженко, фактически, пригрозили главнокомандующему Порошенко своими отставками. Муженко дал пресс-конференцию, где выразил озабоченность большими потерями в случае наступления, и намекнул на встречу с президентом по этому поводу. Полторак ставил вопрос о разоружении наци-батов или подчинении их ВСУ, а в прессе циркулировали слухи об его отставке.



Эти отставки не состоялись, но и ВСУ в широкомасштабное наступление не пошли, ограничившись артиллерийскими обстрелами и «жабьими прыжками» в серой зоне на линии фронта, в которых утилизировали, по слухам, в первую очередь неонацистские батальоны. Курт Волкер, остановивший ради наступления на Донбассе майдан Саакашвили, остался ни с чем, по сути дела, его провели как мальчишку.



Издевательство в виде «жабьего наступления» и подвигло, видимо, спецпредставителя Волкера выступить с инициативой захвата Донбасса с помощью «миротворцев», под их крышей, поскольку силовой захват с помощью ВСУ провалился. Но «миротворческий» захват заблокировала Россия: Путин заявил, что не допустит в Донбассе резни как в югославской Сребренице, под прикрытием якобы «миротворцев».



Провал идеи «миротворческой» оккупации Донбасса воскрешает планы Вашингтона по военному решению с помощью принятия закона о войне, чтобы силой закона подтолкнуть ВСУ в наступление, сняв все формальные конституционные ограничения на военные действия в мирное время, за которые цепляются в украинском Генштабе. Не случайно в разработке закона «о реинтеграции Донбасса» принимают участие американские советники. Закон о «реинтеграции» позволяет как бы законно развязать войну — об этом говорят все эксперты, глава ДНР Александр Захарченко назвал его законодательным фундаментом для новой войны.



Однако, в вопросах войны и мира любой закон что дышло: куда повернёшь – туда и выйдет, одного «закона о войне» для начала войны мало. Чтобы войска пошли в бой, американцам нужно заменить командиров, которые ненадёжны, высказывают озабоченность о больших потерях, на тех, которые не будут смущаться большими потерями.



Другими словами, после того как Порошенко подпишет закон «о реинтеграции Донбасса», Вашингтону нужно будет, чтобы гарантировать себя от новых «жабьих прыжков», сменить руководство ВСУ, Полторака с Муженко, поставив на их место безбашенных откровенных нацистов. Для этого нужно убрать главнокомандующего Порошенко, ведь они его ставленники. Поэтому требования импичмента или добровольной отставки Порошенко не ослабевают, к ним, фактически, присоединяется коллективный Запад – «Атлантический совет США», МВФ, Евросоюз и Европарламент — своей якобы «антикоррупционной кампанией».



После подписания Порошенко закона о «реинтеграции» — войне, он становится помехой для Вашингтона и Курта Волкера, поэтому на Украине могут произойти очередные большие события, удобный повод для которых – четвёртая годовщина февральского майданного переворота. А именно: добровольная отставка или «народный импичмент» Порошенко, с возложением его обязанностей, например, на экс-премьера Арсения Яценюка, стойкого нордического националиста, недавно возвратившегося на Украину из США.



Вслед за Порошенко неизбежны отставки Полторака, Муженко и других недостаточно надёжных офицеров ВСУ. Фактически, это будет новый государственный переворот, для всех это будет очевидно, что бы мировая пресса ни лгала по этому поводу, как и его цель: начать войну на Донбассе, с возможными провокациями против «страны-агрессора». Как поведут себя ВСУ, Генштаб в условиях нового госпереворота, понимая что их погонят на убой на Донбассе?



Если США пойдут на силовое отстранение от власти Порошенко, возможен бунт ВСУ. Вопросы жизни и смерти очень усиливают мыслительные способности, а командирам ВСУ очередная «победа гидности» обещает массовую бойню на Донбассе только потому, что кому-то хочется испортить президентские выборы Владимиру Путину.



Какой-нибудь генерал или полковник ВСУ может воспользоваться этим как поводом для бунта. Такому восстанию в армии потребуется, конечно, знамя, и кандидаты на него имеются, взять хотя бы героя Украины Надю Савченко, ставшую оппозиционным политиком, депутатом Рады и высказывающую неординарные взгляды на решение конфликта на Донбассе. Для первоначального успеха восставшим военным нужно будет только разоружить наци-батальоны, отношения с которыми у ВСУ давно неприязненные.