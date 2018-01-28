В большом спорте РФ лишь один человек, Панов??!
Как глас вопиющего в пустыне, прозвучал голос бывшего нападающего „Зенита” и сборной России Александра Панова на своей странице в Инстаграме. Он опубликовал обращение к российским спортсменам и стихотворение Константина Фролова-Крымского „Пока не потеряли то, что свято”.
Не продавайте Родину, ребята!
Пока не потеряли то, что свято,
Во имя тех, кто не пришел с войны,
Не продавайте Родину, ребята!
Не стоит та медаль такой цены!
Все в мире переменчиво и тленно.
Настало время и „пяти колец".
Забыты идеалы Кубертена.
Повсюду правит Золотой Телец.
Как в балагане, на дешевой сцене,
Где заправляет дьявол во плоти,
Вас нагло опускают на колени
И требуют униженно ползти!
Для них и ложь, и правда – все едино!
И будет не по правилам игра.
Вы веруете в честный поединок,
А за столом напротив – шулера!
Они вас поприветствуют у входа,
Измазав черной грязью – за глаза.
У них в руках – крапленая колода,
А в каждом рукаве – по два туза.
Озлоблена, убога и сутула,
Европа вся хронически больна:
От имени „Россия" сводит скулы,
И бешеная капает слюна.
Вновь побеждает „избранная раса",
Соперников зажавшая в тиски.
И прыгают куски живого мяса…
Напичканные допингом куски.
У „избранных" есть Право, нет Запрета.
Не получилось? Можно повторить!
А в качестве примера – эстафета!
Все, как всегда! О чем тут говорить?
Вы можете поехать. Ваше право.
Решайте сами – быть или не быть.
Но знайте, что сегодня честь Державы
Вам легче уронить, чем защитить.
И Вам уже условия создали,
Чтобы свести на нет ваш тяжкий труд.
А если и добудете медали,
Не факт, что их потом не отберут.
Пока не потерли то, что свято,
Во имя тех, кто не пришел с войны,
Не продавайте Родину, ребята!
Не стоит та медаль такой цены!
Спортивный бой всегда зовет к экрану.
И Слава тем, кто победил в бою!
Но эти игры я смотреть не стану.
Здесь унижают Родину мою.
Но его врядли услышат. Тщеславие выше чести – вот девиз сборной атлетов из преданной ими России.
Отсюда.
Источник: ss69100.livejournal.com
loading...
“Но эти игры я смотреть не стану.
Здесь унижают Родину мою.” Мы – большинство народа сразу были против поездки на Олимпиаду безымянными и бесконечно униженными – впереди ещё больше унижений и издевателств. Это и ко всей России относится, коли есть такие люди у нас. И – немало. Вот где надо бы прежние правила КГБ-ФСБ – на лишение гражданства. Жестоко? Но так бы ещё, зная это, отъсеялись.
И смотреть большинство народа точно не будет. Так что можно сэкономить – и не транслировать. Или хотя бы наши комментаторы, если поедут туда, не уделяли отдельного внимания – безымянным. Белорусам и казахам – другое дело. Они и будут воплощать наш СНГ
loading...
Дааа нелегок у .утина(российской элиты) выбор,- лечь под Запад или потерять заработанное “непосильным” трудом..
loading...
Спасибо,соратник!!!