В большом спорте РФ лишь один человек, Панов??!

Как глас вопиющего в пустыне, прозвучал голос бывшего нападающего „Зенита” и сборной России Александра Панова на своей странице в Инстаграме. Он опубликовал обращение к российским спортсменам и стихотворение Константина Фролова-Крымского „Пока не потеряли то, что свято”.

Не продавайте Родину, ребята!

Пока не потеряли то, что свято,

Во имя тех, кто не пришел с войны,

Не продавайте Родину, ребята!

Не стоит та медаль такой цены!

Все в мире переменчиво и тленно.

Настало время и „пяти колец".

Забыты идеалы Кубертена.

Повсюду правит Золотой Телец.

Как в балагане, на дешевой сцене,

Где заправляет дьявол во плоти,

Вас нагло опускают на колени

И требуют униженно ползти!

Для них и ложь, и правда – все едино!

И будет не по правилам игра.

Вы веруете в честный поединок,

А за столом напротив – шулера!

Они вас поприветствуют у входа,

Измазав черной грязью – за глаза.

У них в руках – крапленая колода,

А в каждом рукаве – по два туза.