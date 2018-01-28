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33 редких снимка, которые перевернут твое представление о мире.

20:15. 28 января 2018 Просмотров - 686 Нет комментариев Опубликовал:


Развитие Интернета и доступность различной информации заставляют нас чувствовать себя настоящими всезнайками. Но мир вдруг подбрасывает новую загадку, и мы застываем в изумлении.

В такие моменты стоит признать, что наша планета полна удивительных явлений и тайн. И с этим трудно поспорить.

Сегодня мы собрали для тебя редкие фотоснимки, на которых удачливым фотографам удалось запечатлеть другую сторону нашего мира. И даже если ты повидал много чудесных фотографий, мы всё равно найдем чем тебя удивить.

1. Эта паутина выглядит как мультяшная

2. Оказывается, это просто огромный термитник

3. Черный айсберг возле Аляски

 

4. Ледниковый водопад на Шпицбергене

5. Беременный перчик

6. Сорвавшийся с горы валун-разрушитель

7. Лесопосадка в форме гитары

8. Огромная виноградина, похожая на тыкву

9. Эти альпаки выглядят как разбойники с большой дороги

10. Поразительной формы лес

11. Морской скат. Вид снизу

12. Место встречи Атлантического и Тихого океанов

13. Аэрогель, который состоит из воздуха на 99,9 %

14. Рукотворное чудо — станция метро в Стокгольме

15. Здание в форме отпечатка пальца

16. На улице холодно. Без штанов никуда

17. Один из старейших замков Словении, построенный прямо в пещере

18. Китайская достопримечательность — Врата в небеса

19. 261-метровая плотина Вайонт в Италии

20. Безэховая камера — самое тихое место на планете

21. Ночной Нью-Йорк, напоминающий электронную плату

22. Аквапарк под куполом, Германия

23. Идеально ровный берег

24. Когда пытаешься быть в тренде

25. Изобретательность пернатых зашкаливает

26. Сбор лаванды, Франция

27. Кто-то зеленый рассекает на изумрудном байке

28. «Отремонтированный» листик

29. Луна, или Еще одно кольцо для олимпийской эмблемы

30. Закат в Нью-Йорке

31. Северное сияние в Норвегии

32. След от скоростного бомбардировщика-ракетоносца Ту-95

33. Остров Маргарита, Венесуэла

Эти чудеса, как рукотворные, так и созданные природой, мотивируют нас больше познавать мир. Ведь он настолько многогранный и захватывающий, что кажется, будто над каждой его деталью работали талантливые фантасты и художники.




Источник: nashaplaneta.su

Метки: мир вокруг нас
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