Вакцинация как причина болезней

Концептуал СМИ Число здоровых детей в России не превышает 5%

Почему дети часто болеют без видимых причин? Как сложилось, что на территории Российской Федерации число здоровых детей не превышает 5%? Почему уже ко второму классу у детей появляется ортопедическая патология? Из-за чего дети быстро утомляются, плохо запоминают, жалуются на головные боли и плохой сон? Как вакцинация влияет на самочувствие детей? Что содержит в себе каждая порция вакцины? Как проявляется отравление мозга токсинами? Михаил Сватковский – кандидат медицинских наук, врач-ортопед, флеболог, педиатр – по личной инициативе совместно с Департаментом образования Кировской области провёл исследование здоровья школьников. Он уточнил, как влияет на здоровье ребёнка интоксикация тяжёлыми металлами, и предложил, что можно сделать, чтобы изменить сложившуюся ситуацию.

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