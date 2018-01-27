Дом Солнца. Часть 1

24 января 2018 года в 19-30 по Москве, на Народном Славянском радио состоялся живой эфир на тему – “Дом Солнца”.



Автор-сказитель – Александр Фирсов



часть 2 https://youtu.be/AlamR7A24DQ



В передаче Александр поделился своим опытом создания классического экопоселения: каких основных ошибок нужно избегать, чтобы достигнуть лада и процветания в поселении. Также поведал о создании экопоселения нового типа и проекте “Дом Солнца” (https://vk.com/sun8home ) , и почему будущее за экологией и экологическим самоосознанием, где человек выступает частью ноосферы земли, а не царём природы. Как, начав с себя, можно повлиять на экологию всей планеты.



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Источник: www.youtube.com