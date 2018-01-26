“Роснефть” продали китайцам за российские деньги

Пару лет назад деловые СМИ в РФ и патриотические блогеры выражали бурный восторг по поводу продажи “серьезным иностранным инвесторам” 19,5% акций крупнейшей нефтедобывающей компании страны — “Роснефти”. Тогда это подавалось как прорыв “санкционной блокады”, небывалый успех правительства и лично президента РФ. В декабре 2016 года консорциум из покупателей — это катарский суверенный фонд Qatar Investment Authority и швейцарский трейдер Glencore (ведет свою историю от англо-советско-швейцарской структуры, торговавшей с 80-х годов прошлого века советским сырьем) — договорился заплатить за этот пакет 10,2 миллиарда евро (692,4 миллиарда рублей). Англичане заорали на весь мир о новом, невиданном триумфе “Влада Путина”:



Продажу 19,5% «Роснефти» иностранным инвесторам Financial Times называет сюрпризом и триумфом президента Владимира Путина. FT отмечает, что это крупнейшая сделка в программе приватизации, которую задумало российское правительство в начале года ради пополнения бюджета. Также газета отмечает, что это одно из крупнейших вложений иностранных инвесторов в Россию, которое осуществляется вопреки санкциям ЕС и США, которые, как считалось, отпугнут западные компании от участия в этой приватизационной сделке, хотя напрямую это и не запрещают.



Bloomberg комментирует сделку почти в тех же выражениях. Агентство также говорит о триумфе для президента Путина, «который сам объявил о сделке в телеэфире», о том, что объявление стало сюрпризом и что сделка состоялась вопреки санкциям ЕС.



Forbes пишет о крупнейшей «приватизации» за последние несколько лет. Также издание приводит слова Сечина о том, что наиболее вероятными покупателями акций считались китайские и казахстанские инвесторы, но внезапно «ниоткуда» возникли Glencore и Qatar Investment Authority и перебили их предложение.



Действительно, успех налицо, “не смешите наши искандеры”, но почему на эти акции не накинулись желанныекитайские инвесторы?



Сразу после сделки количество вопросов еще более выросло. Например, выяснилось, что пакет акций был продан ниже той цены, которую предусматривала директива правительства РФ: 10,5 миллиарда евро или 710,8 миллиарда рублей. Затем у “крупных иностранных инвесторов”, решивших вложиться в “Роснефть”, которая только в 2016-2021 годах должна вернуть по займам 48 миллиардов долларов, не оказалось достаточно денег. Ну, такое бывает. Приходит приличный инвестор, бьют патриотические барабаны и гремят литавры, а в кармане у гостя — воздушная пустота. Qatar Investment Authority и Glencore поднапряглись и сообщили, что своих средств на двоих у них аккурат 2,8 миллиарда евро (300 миллионов у шейцарцев и 2,5 миллиарда у неприлично богатых катарцев). А больше, извините, нет.



Поэтому соучастником сделки был назван итальянский банк Intesa Sanpaolo (близкий к Ватикану), готовый выделить на благое дело прорыва “санкционной блокады” путинской РФ 5,2 миллиарда евро. Но недоставало еще 2,2 миллиардов евро для закрытия сделки. Откуда их взять? Об этом парой абзацев ниже.



Странности добавило и то, что российский бюджет получил 692,4 миллиарда рублей до того, как была формально завершена покупка. Морочить голову аналитикам и экспертам по поводу “прорывной сделки” долго смысла не имело. Оказалось, что невиданный триумф оплатил государственный банк ВТБ (61% акций принадлежит РФ), который в декабре 2016 года дал срочный бридж-кредит консорциуму “солидных инвесторов”:



Издания РБК и “Ведомости” в понедельник, 16 января, сообщили, что кредит на эту сумму – 692 миллиарда рублей — государственный банк ВТБ 15 декабря предоставил сингапурской компании QHG Shares Pte. Ltd.



А знаете почему ВТБ дал кредит “серьезным инвесторам”? Потому что правительство и “Роснефтегаз” (прямой продавец 19,5% акций “Роснефти”) выбрали катарцев и швейцарцев за… быстроту:



Glencore и Катар были выбраны покупателями, потому что оказались готовы «быстро заплатить», «быстро обеспечить необходимый объем ликвидности», сказал в четверг премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью пяти телеканалам.



Следите за руками: покупателями был выбран пул уважаемых иностранных инвесторов, способных быстро заплатить деньги, но которые быстро их привлечь не смогли, и чтобы закрыть сделку, государственный банк ВТБ дал им кредит. Это или какая-то шизофрения или очевидный схематоз.



Бридж-кредит ВТБ “инвесторы” как бы вернули. Только помимо катарского фонда, швейцарского трейдера с мутной историей и итальянского банка в их числе внезапно оказались российские Газпромбанк и дочерний банк самой “Роснефти” — ВБРР, которые, очевидно, и закрыли формальную дыру в 2,2 миллиарда евро в структуре сделки. В январе 2017 года российские деловые СМИ дали первую информацию об этом:



Источники «Ведомостей» говорили, что помочь с кредитованием могли Газпромбанк и дочерний банк «Роснефти» — ВБРР.



К весне 2017 года выяснилось, что, по всей видимости, вообще никаких иностранных инвестиций не было, а сама сделка носила характер перекладывания из относительно пустого в относительно порожнее с неизбежной усушкой реальных “процентов за интерес и беспокойство”:



Мы довольно ясно представляем, откуда эти деньги взялись, не очень понятно, куда они делись. Это средства “Роснефти”. “Роснефть” выпустила облигации на сумму 9 миллиардов долларов, которые признаются Центральным банком России. Финансирование покупки акций “Роснефти” было осуществлено в основном благодаря этим средствам. Известно, что фирма Glencore поучаствовала в сделке тремястами миллионами евро, которые были обеспечены контрактами на поставку нефти. То есть в реальности, я подозреваю, она не выделила никаких денег. Суверенный фонд Катара формально предоставил 2 с половиной миллиарда евро. Скорее всего, это тоже не реальные деньги. Часть из них, по-видимому, деньги “Роснефти”, которые, грубо говоря, были отмыты через структуры нескольких российских банков, в том числе Газпромбанка и Внешторгбанка, и поступившие итальянскому Intesa Sanpaolo.



Чтобы идиотия была очевидна всем, сделку стилизовали под обожаемую в северной Евразии “спецоперацию”. В апреле 2017 года “Путин” провел церемонию награждения участников “покупки” акций “Роснефти”. Победа? Но уже осенью 2017 года наступил второй акт комедии и бумаги “Роснефти” продолжили свое путешествие:



Катарский QIA и швейцарский трейдер Glencore оказались лишь временными держателями 19,5% акций «Роснефти», приватизированных в конце прошлого года. Теперь консорциум продал большую часть пакета — 14,2% акций — китайской CEFC за 9,1 миллиарда долларов (примерно 8,6 миллиардов евро). После закрытия сделки у Glencore останется 0,5% акций «Роснефти», у QIA — 4,7%, что соответствует их прямым декабрьским инвестициям в эти бумаги — 300 миллионов и 2,5 миллиарда евро соответственно. Основная часть приватизируемого пакета тогда покупалась у государственного «Роснефтегаза» за кредитные средства. Теперь QIA и Glencore смогут расплатиться полученными от CEFC средствами с основным кредитором сделки банком Intesa (выделил €5,2 млрд), который, как сообщал Reuters, столкнулся с проблемами синдикации кредита.



Неужели “план Путина — победа России” реализовался и северная Евразия таки дождалась прихода “серьезных иностранных инвесторов”? Увы, нет. За пакет акций CEFC обязалась заплатить катарцам и швейцарцам в денежном виде 3,9 милиарда евро, а в виде некоего эквивалента еще 4,576 миллиарда евро. Но платить за китайских инвесторов будут… правильно, российские госбанки. Точнее, все тот же ВТБ. А что такого? Ведь у китайской частной компании CEFC с оборотом в 45 миллиардов долларов в год нет таких денег. Как и нет желания у купающихся в деньгах китайских банков финансировать покупку акций опутанной внушительными долгами и небольшими санкциями “Роснефти”. Так что снова схематоз на марше:



ВТБ подписал соглашение с китайской CEFC о предоставлении кредита на €5 млрд на покупку 14,16% акций «Роснефти». Об этом сообщил глава ВТБ Андрей Костин в среду в кулуарах форума в Давосе. «У нас подписаны все соглашения, открыта кредитная линия, которой компания может воспользоваться в любой момент,— сообщил он.— Они оплатили все комиссии, юридически обязывающие коммитменты с обеих сторон уже существуют». Залогом по этой сделке выступят 14,16% акций «Роснефти», заявил в среду журналистам первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев.



С грехом пополам россиянским менеджерам удалось таки за год с лишним найти китайского инвестора для “Роснефти”. Денег, правда, он не платит, но под сделку можно вытащить бабло из государственного банка ВТБ и попользоваться им. Что будет дальше? По всей видимости, через некоторое время CEFC съест причитающиеся ей “проценты” от сделки (включая дивиденды) и вернет не самые ликвидные, скажем мягко, бумаги сечинской корпорации банку ВТБ. Или продаст еще кому-нибудь при участии все тех же российских госбанков. К тому времени история с бурным триумфом “приватизационной победы Путина” окончательно забудется, а свои потери ВТБ компенсирует траншами от ЦБ РФ или из государственного бюджета.



Не будут внакладе и “партнеры”. Швейцарская и катарская “прокладки” останутся с небольшими пакетами акций и неибежными комиссионными. Как и итальянский Intesa Sanpaolo, который США в 2016 году оштрафовали на 235 миллионов долларов за обход санкций против Ирана, кстати.



Ведь хорошим людям всегда надо помогать.

Источник: https://reddevol.com/articles/rosneft_prodali_kitaytsam_za_rossiyskie_dengi