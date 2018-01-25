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Фальсификация русской истории 19-20 века. Часть 1

11:39. 25 января 2018 Просмотров - 22 Нет комментариев Опубликовал:

23 января 2018 года в 19-30 по Москве, на Народном Славянском радио состоялся живой эфир на тему – “Фальсификация русской истории 19-20 века”.

Автор-сказитель – Владимир Шемшук

Часть 2 – https://youtu.be/nFArbP5VU0U

«История – это оружие, которое значительно сильнее ядерного, потому что это корни, и связь с нашими божественными предками. Подлинная история – это гордость народа и процветание державы. Это воспитание здорового молодого поколения и становление прекрасного будущего». В. Шемшук «Русь Борейская»

В передаче Владимир Шемшук поведал о том, зачем кому-то нужно было изменять и уничтожать нашу историю.

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Источник: www.youtube.com

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