Фальсификация русской истории 19-20 века. Часть 1
23 января 2018 года в 19-30 по Москве, на Народном Славянском радио состоялся живой эфир на тему – “Фальсификация русской истории 19-20 века”.
Автор-сказитель – Владимир Шемшук
Часть 2 – https://youtu.be/nFArbP5VU0U
«История – это оружие, которое значительно сильнее ядерного, потому что это корни, и связь с нашими божественными предками. Подлинная история – это гордость народа и процветание державы. Это воспитание здорового молодого поколения и становление прекрасного будущего». В. Шемшук «Русь Борейская»
В передаче Владимир Шемшук поведал о том, зачем кому-то нужно было изменять и уничтожать нашу историю.
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Источник: www.youtube.com