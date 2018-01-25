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“Это вам доверили наше мирное небо?”

13:17. 25 января 2018 Просмотров - 532 Нет комментариев Опубликовал:

Это вам доверили наше мирное небо? - Военные курсанты ответили ульяновским коллегам

Курсанты военного училища записали видео, осуждающее поведение будущих летчиков из Ульяновска.

В Сети появился видеоответ ульяновским курсантам, опубликовавшим резонансный ролик с откровенными танцами. Новое обращение назвали "Ответ кремлевских курсантов ульяновским".

 
Видео отличает позиция курсантов, которые не поддержали будущих летчиков из Ульяновска, а осудили их.
 
"Это вы - достойные офицеры Родины? Это вам мы доверили наше мирное небо?" - обратились молодые люди к курсантам Ульяновского института гражданской авиации.
Они напомнили о долге, доблести и чести мундира. "Зачем вы так низко позорите нас, зачем подрываете офицерский гарант?" - говорится в обращении к ульяновцам.
 
Военные курсанты также отметили, что в России есть настоящие офицеры, которые "не погубят ее надежды и веру".
 
Пользователи поддержали осуждающий ответ ульяновским курсантам. "Вот это я вижу правильное воспитание, такими и должны быть бойцы, защитники Родины", - написала одна из комментаторов.  
 
Ранее в сети появился клип, в котором курсанты УИГА танцуют в нижнем белье и форменных фуражках под трек Satisfaction. Росавиация обещала принять строгие меры в отношении руководства и студентов вуза.
 
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