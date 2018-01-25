“Это вам доверили наше мирное небо?”

Курсанты военного училища записали видео, осуждающее поведение будущих летчиков из Ульяновска.

В Сети появился видеоответ ульяновским курсантам, опубликовавшим резонансный ролик с откровенными танцами. Новое обращение назвали "Ответ кремлевских курсантов ульяновским".

Видео отличает позиция курсантов, которые не поддержали будущих летчиков из Ульяновска, а осудили их.

"Это вы - достойные офицеры Родины? Это вам мы доверили наше мирное небо?" - обратились молодые люди к курсантам Ульяновского института гражданской авиации.

Они напомнили о долге, доблести и чести мундира. "Зачем вы так низко позорите нас, зачем подрываете офицерский гарант?" - говорится в обращении к ульяновцам.

Военные курсанты также отметили, что в России есть настоящие офицеры, которые "не погубят ее надежды и веру".

Пользователи поддержали осуждающий ответ ульяновским курсантам. "Вот это я вижу правильное воспитание, такими и должны быть бойцы, защитники Родины", - написала одна из комментаторов.

Ранее в сети появился клип, в котором курсанты УИГА танцуют в нижнем белье и форменных фуражках под трек Satisfaction. Росавиация обещала принять строгие меры в отношении руководства и студентов вуза.