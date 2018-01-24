Ядерный миномёт США – Маленький Лесоруб I

17 июля 1962 года, кортеж учёных, военных, и высокопоставленных лиц пересёк отдалённую пустыню на юге Невады, чтобы стать свидетелями исторического события. Среди них были такие ВИП-персоны, как Генеральный прокурор Роберт Ф. Кеннеди, и советник президента генерал Максвелл Д. Тэйлор, приехавшие пронаблюдать за пробным запуском «Маленького Лесоруба I» — финальной стадией операции «Солнечный Луч». Гвоздём программы было таинственное устройство, смонтированное на крыше бронетранспортёра, и называвшееся «Оружейная Система Дэви Крокетт».

Это был один из самых маленьких образцов тактического ядерного оружия. Выпущенная из него мина летела на 2-2.5 км и несла заряд, эквивалентный 10-20 тоннам тротила.

Миномет назвали в честь американского народного героя, конгрессмена Дэйви Крокетта.

Оружие получило кодовое обозначение «М-28″ и предназначалось для использования в Западной Европе на случай, если бы советские войска решились напасть на страны НАТО. Мина в Дэйви Крокетт была создана на основе ядерной боеголовки W-54 и весила около 35 кг. Процесс стрельбы из М-28 чем-то напоминал работу обычного миномета. Мина устанавливалась на пусковую трубу, закрепленную на треноге, и выстреливалась с помощью порохового заряда.

После того как США и СССР разработали первые ядерные бомбы, развитие данного вида вооружений шло по двум направлениям. Первое из них заключалось в «утяжелении» — увеличении мощности и создании новых средств доставки, что в итоге привело к появлению стратегических баллистических ракет и зарядов, чьи разрушительные способности находятся за пределами здравого смысла. Второй путь, сегодня уже полузабытый – это уменьшение габаритов и мощности ядерных устройств. В США такой путь увенчался созданием системы, получившей название «Дэви Крокет» и стрелявшей небольшими ядерными снарядами.

Единственным возможным средством доставки для первых ядерных бомб, разработанных в США и СССР в 40-е годы XX века, была тяжелая бомбардировочная авиация. Между тем военные мечтали заполучить в свои руки ядерное оружие, которое можно бы было применять в полевых условиях, без использования тяжелой авиации. Для этого габариты бомб необходимо было существенно уменьшать. Уже в конце 1950-х годов в данной области был отмечен существенный прогресс. Появились первые ядерные боеприпасы, которые удалось поместить внутрь артиллерийского снаряда.

При этом первые ядерные пушки были достаточно неповоротливыми и громоздкими, для того чтобы использовать их с достаточной эффективностью во время боевых действий. Вместо того чтобы тащить на боевые позиции огромные артсистемы, которые были необходимы для запуска снарядов весом в тонну, гораздо проще было применять обычные бомбардировщики. Однако к началу 1960-х годов размеры ядерных зарядов удалось уменьшить настолько, что ими можно было стрелять уже из обычных полевых гаубиц. Именно тогда ядерный боеприпас стал полноценной частью тактического вида вооружений.

Пределом минимизации и простоты когда-либо создаваемых ядерных артиллерийских систем стало безоткатное орудие «Дэви Крокетт», созданное в США в 1961 году. В основе данной разработки лежало примитивное безоткатное орудие, которое стреляло снарядами, разработанными на основе ядерного боеприпаса W-54. Использование безоткатной компоновки существенно снижало дальность стрельбы, при этом позволяя полностью избавиться от отдачи, делая орудие устойчивым, скоростным и достаточно простым в использовании.

«Дэви Крокетт» (американский политик и военный деятель, живший в XIX веке и ставший фольклорным героем) – это ультимативное выражение тенденции насыщения сухопутных войск тактическим ядерным оружием. Фактически это было тактическое ядерное оружие батальонного уровня. По 2 таких орудия включались в состав мотопехотных и воздушно-десантных батальонов. Данная оружейная система состояла из двух пусковых установок — M28 и M29 и надкалиберного снаряда M388. Снаряд имел калибр 279 мм и вес около 34 кг, его регулируемая мощность составляла от 0,01 до 0,25 килотонн. Снаряд мог применяться в обеих установках. Основным поражающим фактором данного ядерного боеприпаса была проникающая радиация.

Пусковые установки M28 и M29 отличались калибром. Первая имела калибр 120 мм., вторая — 155 мм, также они отличались весом – 49 и 180 кг. и дальностью стрельбы – 2 км и 4 км соответственно. Более легкая установка — М28 — предназначалась в первую очередь для вооружения воздушно-десантных частей. При этом внешне привлекательная система обладала целым рядом неустранимых недостатков. В частности малой точностью стрельбы (рассеивание при стрельбе из M29 на максимальную дальность достигало около 300 метров), недостаточной дальностью, и, как следствие, высокой вероятностью поражения собственных войск. Это стало причинами того, что система, принятая на вооружение в 1961 году, продержалась в войсках всего 10 лет и была снята с вооружения в 1971 году.

По внешнему виду снаряды для установки больше всего напоминали продолговатую дыню с небольшими стабилизаторами. При размерах 78 на 28 см и весе в 34 килограмма снаряд был слишком велик, чтобы поместиться внутри ствола. Поэтому он крепился на конце металлического стержня, уходящего внутрь ствола. 120-мм установка позволяла забросить такую «дыньку» на 2 км, а 155-мм аналог на 4 км. При этом система легко устанавливалась на любом подвижном шасси, в том числе и на армейском джипе. В случае необходимости экипаж мог достаточно быстро демонтировать орудие с машины и поставить его на треноге.

Ядерная Боевая Группа несла службу по охране Европы между 1961 и 1971 годом, и за эти десять лет на вооружение было поставлено 2100 Дэви Крокеттов. В случае Советского вторжения, эти элитные отряды должны были встать на пути развёртывающихся армейских порядков. После размещения на позициях, множество математических расчётов должны были установить требуемые траектории и расчётное подлетное время до целей, дабы боеголовки могли нанести максимальный урон. Пробный выстрел из интегрированного 37мм пристрелочного орудия должен был подтвердить правильность угла и расчётного времени. Затем трое человек орудийного расчёта должны были извлечь снаряд из транспортировочного ящика, установить таймер на подрыв боеголовки приблизительно в шести метрах над целью, и выставить желаемую мощность взрыва в пределах десяти или двадцати тонн.

После получения приказа на выстрел, Дэви Крокетт взлетал в облаке дыма, и по длинной дуге устремлялся в небо навстречу марширующему противнику. Простейшая атомная бомба не была оснащена контуром отмены детонации, так что однажды взлетев Дэви Крокетт был рассчитан исключительно на уничтожение своей цели. Несмотря на наличие пристрелочного орудия и нарезного ствола, обе модификации Дэви Крокетта были не особо точны, так что взрыв вполне мог приключиться в нескольких сотнях метров от цели. Надо сказать, достаточно малогабаритные снаряды не наносили слишком большого урона даже при максимальных настройках детонации. Однако способность оружия распространять радиацию над полем боя уравновешивало его недостатки в роли артиллерии.

Под основным стволом безоткатного орудия крепилась 37-мм пушка, выполняющая роль пристрелочной. Она была необходима для расчета траектории выстрела (ведь ядерными снарядами особо не пристреляешься). Конечно, разброс при стрельбе на дальние дистанции мог превышать 200 метров, но это компенсировалось мощностью заряда и проникающей радиацией. Сразу же после выстрела расчет должен был укрыться в ближайших складках местности или в заранее вырытых траншеях, для того чтобы уберечься от поражающих факторов близкого ядерного взрыва. Детонация бомбы производилась при помощи таймера, который необходимо было выставить перед выстрелом с таким расчетом, чтобы тактический боеприпас взорвался еще в воздухе, находясь над целью. Это существенно увеличивало поражающие способности.

Менее чем через одну минуту после выстрела снаряд подрывался над зоной поражения. Сегодня о внутреннем устройстве данного снаряда известно немного, но, скорее всего, он содержал 12-кг кусок плутония в оболочке из бериллия. При детонации специальный подрывной заряд с помощью тщательным образом рассчитанных ударных волн создавал в центре плутониевого заряда полость и спрессовывал радиоактивный материал, запуская ядерную реакцию. Бериллиевое покрытие увеличивало эффективность оружия, отражая вырабатывающиеся нейтроны обратно в рабочую зону, что позволяло им расщепить как можно большее количество ядер. Такая нарастающая цепная реакция позволяла выработать колоссальную энергию.

Каждый человек, находящийся в радиусе 400 метров от эпицентра взрыва данного заряда, практически неминуемо погибал. Те, кто оказывался в радиусе 150 метров, получали такую дозу радиации, что умирали в течение считанных минут или часов, даже если находились под прикрытием танковой брони. Люди, находящиеся на удалении в 300 метров от эпицентра, испытывали приступы тошноты и временную слабость, которая достаточно быстро проходила, но это было обманчивым явление, через несколько дней они погибли бы мучительной смертью. Те, кому посчастливилось оказаться на удалении более 400 метров, получали лучшие шансы на выживание, но многим из них потребовалось бы проведение интенсивного лечения, а кто-то так и не смог бы избавиться от полученных ран. Лицам, оказавшимся на расстоянии более 500 метров от эпицентра, посчастливилось бы избежать большинства поражающих факторов взрыва, но последующая мутация их ДНК со временем могла привести к развитию раковых заболеваний.

Таймеры, которыми обустраивались снаряды безоткатного орудия «Дэви Крокетта», позволяли осуществить подрыв и на удалении в 300 метров от точки запуска, в таком случае погибал и сам расчет орудия. Но такое применение рассматривалось только в качестве крайнего случая. Приближающиеся войска стран-участниц Варшавского договора планировалось встречать на удалении в 1,5 км, что исключало возможность поражения расчета орудия радиацией. Даже в том случае, если бы неточность установки привела к незначительным потерям среди войск противника, радиоактивное заражение местности сделало бы ее непроходимой на срок минимум в 48 часов, что давало бы вооруженным силам блока НАТО время на мобилизацию и перегруппировку.

Главным предназначением «Дэви Крокетта» было противостояние советским танковым колоннам, которые, по мнению западных стратегов, могли напасть на Западную Европу в начале Третьей мировой войны. Данными безоткатными орудиями были оснащены специальные боевые группы, несшие дежурство на границах стран Варшавского блока в период с 61 по 71 годы прошлого века. Всего по всей Европе было развернуто около 2 000 таких орудий. Однако в начале 1970-х годов стороны пришли к мнению, что полномасштабные боевые действия между ними, по всей видимости, невозможны, и малые ядерные заряды достаточно быстро потеряли свое значение. Все это привело к закату «Дэви Крокетта», для ведения же войн в странах третьего мира вполне достаточно было обычных видов вооружений.

В дополнение к тому, что Дэви Крокетт был самым миниатюрным ядерным устройством, когда-либо разработанным в США, он также был последним ядерным зарядом, протестированным в атмосфере. Пробный запуск 1962 года в пустыне Невады подтвердил эффективность заложенной в него концепции. С разрушительной мощностью в 20 тонн в тротиловом эквиваленте и размерами дыни, кому-либо крайне трудно было бы обойти данный боеприпас по эффективности разрушения на 1 кубический сантиметр объема. При этом даже такой маленький боеприпас мог запустить такую цепную реакцию, которая могла бы привести к полному исчезновению человечества.

Испытания носили кодовое обозначение Little Feller I и Little Feller II (Маленький Дровосек 1 и Маленький Дровосек 2). За тем, как из Дейви Крокетта вылетал ядерный фугас, лично наблюдал Роберт Кеннеди.

В конце 60-х годов миномет сняли с вооружения. Теперь несколько его образцов хранятся в американских военных музеях.

Во время тестов Little Feller американские военные испытали еще одно тактическое ядерное оружие малого размера — т.н. «Специальный Ядерный Фугас». Он представлял собой металлический ранец с ядерной начинкой. Ранец мог переноситься одним солдатом и имел мощность в районе 15 килотонн в тротиловом эквиваленте.

На видео: хроника испытаний Little Feller: