Как делают враждебну Украину. Часть 1: Русский враг русского мира (Познавательное ТВ, Елена Гоголь)

Елена Гоголь: Как делают враждебную Украину. Русский враг русского мира.

Статьи Елены Гоголь: https://www.youtube.com/playlist?list…

Содержание:

0:00:26 – почему украинцы ищут в интернете на русском языке?

0:02:04 – как украинцев заставляют учить новояз

0:03:36 – русскоязычное большинство на Украине

0:05:34 – русский Пётр Порошенко

0:06:47 – во всём виноват Путин

0:08:10 – манипуляция украинскими инстинктами

0:10:07 – приёмы самоликвидации Украины

0:12:52 – почему украинцы хорошие, а русские плохие?

0:14:02 – свобода от ужасного совка

0:14:47 – великое американское будущее Украины

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Источник: www.youtube.com