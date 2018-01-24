Как делают враждебну Украину. Часть 1: Русский враг русского мира (Познавательное ТВ, Елена Гоголь)
Елена Гоголь: Как делают враждебную Украину. Русский враг русского мира.
Статьи Елены Гоголь: https://www.youtube.com/playlist?list…
Содержание:
0:00:26 – почему украинцы ищут в интернете на русском языке?
0:02:04 – как украинцев заставляют учить новояз
0:03:36 – русскоязычное большинство на Украине
0:05:34 – русский Пётр Порошенко
0:06:47 – во всём виноват Путин
0:08:10 – манипуляция украинскими инстинктами
0:10:07 – приёмы самоликвидации Украины
0:12:52 – почему украинцы хорошие, а русские плохие?
0:14:02 – свобода от ужасного совка
0:14:47 – великое американское будущее Украины
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Источник: www.youtube.com