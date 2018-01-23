Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 января 2018
- 15:08 Российская операция в Сирии: Взгляд из Франции.
- 10:33 Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная.
- 08:19 ИГИЛ ушёл, «Аль-Каида» осталась — новый виток конфликта в Сирии (ФОТО).
- 00:45 Оливковая ветвь. День третий..
- Вчера 23:06 Турция начинает большую войну в Сирии, или Курдский цейтнот.
- Вчера 21:43 Объяснения Эрдогана.
Российская операция в Сирии: Взгляд из Франции
Интересная оценка российской операции в Сирии от французов. Судя по тексту, писалась она еще до взятия Абу-Кемаля и разгрома войск Халифата на западном берегу Евфрата.
Итоги российской операции в Сирии: анализ западных аналитиков
Во французском журнале DSI за ноябрь-декабрь 2017 года опубликована интересная статья за авторством Michel Goya «Le modele de l’intervention russe». Она примечательна тем, что являет собой зарубежный взгляд на итоге российской операции в Сирии.
Спустя два года после начала, российское вмешательство в Сирии представляет собой успех, так как оно позволило сохранить у власти сирийский режим, что являлось основной задачей, а также способствовать его возможной победе [в гражданской войне]. Оно также позволило восстановить дипломатический вес России, в первую очередь, на Ближнем Востоке. Этот результат был достигнут относительно невысокой ценой, а с учетом применявшихся средств эта операция может рассматриваться как оперативная модель.
Во время Холодной войны американская стратегия говорила о стратегии «неосторожного пешехода» по аналогии с человеком, который внезапно останавливается на дороге, ставя водителя перед выбором между резким торможением и катастрофической аварией. Так как по определению ни пешеход, ни водитель не хотят попасть в аварию, это приводит к тому, что первый останавливается, а второй контролирует ситуацию на дороге. СССР и Россия привычны к таким методам, после вторжения в Чехословакию в 1968 года и до присоединения Крыма в 2014 году, между которыми был захват ключевых объектов в Кабуле в 1979 году или отправка группы десантников на авиабазу в Приштине в 1999 году.
Сирийский случай более сложный по сравнению с предыдущими, так как в этот раз речь не идет о столкновении лицом к лицу, а имеют места «мозаичные» боевые действия, в которые не вовлечены два враждебных лагеря, но при этом имеются различные цели (частные или периферийные), а это делает данный конфликт одновременно сложным и продолжительным.
Что касается внешних акторов, то они выказывают намерение не сталкиваться напрямую. Но вследствие этого, молниеносный захват территории одной стороной, автоматически мешает другим, поставленным перед свершившимся фактом, на нее проникнуть. Имеется только один «пешеход», но вот водителей много, что вынуждает тормозить всех. Этим «пешеходом» является российский экспедиционный корпус, который внезапно был отправлен в Сирию в сентябре 2015 года.
В стратегическом плане неожиданное развертывание войск приводит к тому, что реагировать уже приходится «перепрыгнув» этап публичных переговоров с парламентом или Советом Безопасности ООН. Эти формальности были обойдены летом 2015 года, когда российская исполнительная власть получила право действовать без предварительного одобрения внутри страны, ссылаясь на договор о сотрудничестве с Сирией 1980 года. С оперативной точки зрения данная ситуация подразумевает решение противоречия между подходами к темпам участия в боевых действиях и критической массой.
Это противоречие может быть решено за счет более четкого определения необходимых средств, а также, в первую очередь, за счет возможности их доставить на театр боевых действий либо морским путем, либо благодаря парку военно-транспортной авиации дальнего радиуса действия, в которой все еще имеется порядка 100 военно-транспортных самолетов Ил-76 и девять более тяжелых Ан-124. Эти возможности, а также открытие воздушного пространства Ирака, также позволило сразу перебросить в Сирию почти все необходимое для двух главных тактических систем: ПВО и разведывательно-ударные средства.
Средства ПВО сирийской армии, усиленные российскими советниками, были значительно укреплены переброской в Сирии более совершенных систем: четырех истребителей Су-30М (так в тексте – bmpd), мобильных ЗРК «Панцирь-С1» и «Тор-М1», и в первую очередь комплекса С-300Ф крейсера «Москва». В конце ноября 2015 года в Сирии оказались ЗРС С-400, чьи РЛС могли покрывать практически всю территорию Сирии и значительную площадь соседних стран.
Воздушная угроза от боевиков отсутствовала. Речь шла о том, чтобы создать «запретную зону» для других акторов, в особенности, США, которых постоянно подозревали в том, что они планируют начать воздушную операцию против Дамаска. Это не предотвратило инцидентов. 24 ноября 2015 года российский самолет был сбит турецким истребителем, в июне 2017 года американские войска сбили два иранских БЛА и истребитель-бомбардировщик Су-22 в ходе первого с 1999 года воздушного боя. Это также не предотвратило американские удары по ряду объектов сирийской военной инфраструктуры. Запрет не был полным. Эта зона в основном покрывала основные районы действий сил режима, что позволяло американской коалиции иметь свободу действий в своих ударах по «ИГ» в долине реки Евфрат и востоке страны. Эта зона также пропустила несколько ударов по защищенным объектам, но эти удары проводились крылатыми ракетами. Благодаря своей малочисленности и аккуратности при проведении эти случаи в первую очередь показывают, что небо над Сирией все же контролируется Россией, даже несмотря на то, что ни одной ракеты ЗРС С-400 не было выпущено.
Так же как и королева на шахматной доске, само присутствие средств современных ПВО на ТВД позволяет достичь больших результатов, даже не предпринимая действий. Они вынуждают всех акторов поддерживать постоянный контакт с Россией, и, поэтому, вести с ней переговоры.
Как только было ограничена свобода маневра в воздуха для внешних акторов, второе направление для приложения усилий заключалось в выходе из тактического тупика. С самого начала сирийский конфликт отличался медленным темпов развития событий на земле. Это в первую очередь было следствием слабых ударных возможностей различных враждебных лагерей в сравнении с теми пространствам, за которые шли бои и которые было нелегко захватить, так как они были преимущественно жилыми постройками с плотным населением. Этот тупик мог быть преодолен за счет инноваций, и, в первую очередь, благодаря появлению свежих ресурсов от внешних игроков. Появление свежих пополнений довольно быстро парировалось противоборствующей стороной.
Русские приложили все усилия, чтобы изменить это неустойчивое равновесие в устойчивый хаос, который все же работал на про-Асадовскую коалицию. Для этого можно было бы привлечь одну или две механизированных или воздушно-штурмовых бригады Российской армии. Но было принято решение ограничить присутствие на земле одним батальоном морской пехоты для защиты баз, а также сделать упор на ЧВК численностью не менее 3000 человек, чьи потери не столь видимы и чувствительны [для общественного мнения].
Инструментом выхода из тактического тупика, стал, используя советский термин, разведывательно-ударных комплекс (РУК). Разведывательная составляющая состояла из десятка самолетов, включая самолет радиотехнической разведки Ил-20М1 и несколько БЛА, и в первую очередь группы Сил специальных операций (ССО), которые действовали в тылу противника. Ударная составляющая был представлена 15 гаубицами калибра 152 мм и РСЗО, а также авиационной группировкой численностью 50 летательных аппаратов (штурмовики, истребители-бомбардировщики и боевые вертолеты), причем их численность варьировалось в различные отрезки времени.
Изначально РУК состоял из самолетов 1970-х годов, что могло показаться несколько примитивным по сравнению с западными стандартами. Но впервые русские стали использовать управляемое вооружение, хотя и в ограниченных количествах. Но российская группировка изначально могла действовать с авиабазы Хмеймим, а затем с передовых баз в Шейрате и Тийясе, а затем из Пальмиры, а затем смогла увеличить число боевых вылетов (в среднем 1000 ежемесячно). Российские войска быстро приобретали опыт и компенсировали нехватку высокоточного оружия его массой, а также взаимодополняемости используемых средств, сильно превосходящая возможности западной коалиции, которая по соображениям безопасности полностью полагалась на истребители-бомбардировщики.
Задействованные средства также были ограничены, но хорошо соответствовали задачам и были достаточно для помощи мобильным наземным силам, которые по большей части находились под иранским командованием, позволяя им брать верх в каждом крупном сражении и уходить от тактических окружений. Тот факт, что эти средства были российскими, при этом в этом были задействованы люди, привело к тому, что это давление сохранялось, а любое иностранное вмешательство «в исключительное наземное пространство» было весьма деликатным из-за опасения эскалации конфликта.
Дополняя боевые действия на собственно сирийской территории, российское военное вмешательство дало возможность наносить удары с больших расстояний, которые осуществлялись либо силами ВМФ при помощи ракет «Калибр», или ВКС ракетами Х-555 и Х-101. Эти удары наносились слишком редко, чтобы иметь реальную оперативную ценность. Их настоящие цели лежали в другой плоскости. Речь шла о том, чтобы показать российскому общественному мнению, но самое главное – странам Запада, что у России есть неядерные средства, которые могут наносить существенный ущерб, причем даже тем странам, находящихся под защитой американских средств ПРО, или же наносить существенные потери даже самым современным флотам. Россия оставила за собой возможность «предоставлять» эти средства предотвращения проникновения на ТВД своим союзникам.
Благодаря появлению российского экспедиционного корпуса про-асадовские силы смогли увеличить число комбинированных операций и быстро обезопасить наиболее уязвимые территории, а также окружить, а затем и захватить Восточный Алеппо, отбить Пальмиру и атаковать противника в районе Евфрата без помех со стороны внешних сил. Лоялисты почти полностью контролируют географический центр конфликта: большую ось шоссе М5, которое пересекает Сирию с севера на юг, и вокруг которой проживает большая часть населения страны. Со своей стороны, восставшие отныне разорваны между двумя географическими полюсами – Идлибом и Евфратом, которые удерживаются исламистами, прокси структурами, за которыми стоят Турция, Рабочая партия Курдистана, Иордания, Израиль и США.
Эти результаты были достигнуты при помощи относительно скромных средств. По данным российского Министерства обороны, за это было заплачено жизнями 37 военнослужащих. Но эта цифра, без сомнения, в два-три раза выше, если учитывать «нерегулярные» формирования, половина потерь которых пришлась на первые семь месяцев 2017 года. По сравнению с последними конфликтами советской эпохи или постсоветского времени, эти потери весьма незначительны. Даже в ходе «девятидневной» войны против Грузии в 2008 году официальные потери были выше. Основные материальные потери на момент написания статьи составили три самолета и пять вертолетов, потерянные в результате аварий или огня противника. Средняя стоимость конфликта в размере 3 млн евро в день, также представляется вполне посильной, даже для российской экономики.
Война еще далеко не закончена, но Асад ее уже не проиграет, и эта эволюция в первую очередь является результатом российского вмешательства. В первую очередь это обусловлено наличием более четкого политического видения, а также последовательными действиями, а также готовности рисковать, по сравнению с теми, кто поддерживает оппозицию.
Присутствие русских в первых рядах, даже если это автоматически привело к потерям, за счет своего агрессивного поведения по отношению к внешним игрокам и резкого роста боевого потенциала по сравнению с местными силами, также позволило разблокировать тактический тупик. За счет лучшей концентрации усилий и согласие на переговоры, изменение стали намного большими, чем за предшествующие четыре года войны. Занимая такую позицию Россия также выступает необходимым посредником для любой дипломатической работы, и снова проявляет себя как держава, которая влияет наа мировые дела.
https://bmpd.livejournal.com/3060597.html – цинк
PS. В целом, достаточно типичная для 2017-го года рефлексия западных аналитиков на тему того, почему российская стратегия в Сирии себя оправдала, а американская – нет. Уже традиционно, рассматривая достижения российских военных, на Западе уклоняются от рассмотрения причин, почему же противная сторона, делавшая ставку на ИГИЛ и Аль-Каиду проиграла в вопросе свержения Асада. Ибо конечно проще обсуждать достоинства и недостатки российской стратегии, нежели рассматривать причины стратегической неудачи коалиции действовавшей под флагом "Асад должен уйти".
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Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная
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ИГИЛ ушёл, «Аль-Каида» осталась — новый виток конфликта в Сирии (ФОТО)
Военный корреспондент, автор проекта WarGonzo Семен Пегов — о том, почему победить «Аль-Каиду» будет сложнее, чем ИГИЛ и что означает начавшееся наступление в Идлибе для всего ближневосточного конфликта в целом.
Наше Минобороны сообщило о том, что в Идлибе приступили к ликвидации «Джебхат Ан-Нусры»*. Для тех, кто не в теме, звучит сродни какому-нибудь заклинанию старика Хоттабыча. Поэтому расшифруем.
Ну, во-первых, собственно, к процессу ликвидации террористических анклавов приступили не мы сами, а правительственные силы Башара Асада, которым мы по традиции собираемся оказывать различного рода поддержку.
Насколько весомым будет вклад России в эту кампанию, позволяют судить итоги прошлой. Все-таки наши вооруженные силы сыграли решающую роль в разгроме ИГИЛ* в Сирии, значит, скорее всего, на российскую поддержку в борьбе с «Ан-Нусрой» в Идлибе в сирийской арабской армии рассчитывают не меньше.
Теперь уточним, что это за «Ан-Нусра» такая и чем она отличается от ИГИЛ?
«Ан-Нусра», несмотря на многочисленные ребрендинги, слияния, переименования и союзы, всегда была и остается ячейкой, если хотите, официальным филиалом, дочерней компанией «Аль-Каиды»* в Сирии.
Мало того, на начальном этапе в 2013 году даже ужасный и разросшийся к 2014 году ИГИЛ был всего лишь одной из ячеек «Ан-Нусры». Это к вопросу о различиях. Для нас, людей светского образа жизни, в общем-то нет.
По законам и тех, и других мы подлежим уничтожению. А между собой у радикалов, безусловно, отличия имеются, но они из области настолько тонких исламистских разночтений, что без цикла лекций не разобраться.
Однако с утверждением, что именно «Аль-Каида» стала источником, откуда вышли все радикальные сирийские группировки, ни один эксперт не поспорит.
По сути, даже с учетом разгрома ИГИЛ мы рубили пока что только драконьи головы, но при этом лишь иногда доставали копьем до самого дракона, каковым является «Аль-Каида». Ну, надеюсь, теперь немного понятно, почему к заявлению Минобороны о начале ликвидации самого чудовища нужно отнестись серьезно.
Коротко об Идлибе. Это сирийская провинция, граничащая с Турцией, куда на протяжении последних двух лет фактически стягивались все ресурсы «Аль-Каиды» («Ан-Нусры») в Сирии.
Зачастую делалось это организовано. Отрядам радикалов, попавшим в окружение, например, предоставлялись коридоры, а иногда даже автобусы — настолько опасную силу представляла из себя эта организации. С этими силами приходилось, пусть неофициально, но все-таки считаться на самом высоком уровне.
Договоренности о фактической эвакуации «нусровцев» из того же Алеппо были достигнуты чуть ли не в рамках президентских контактов. По стратегическому замыслу союзники, видимо, решили собрать орды хорошо обученных боевиков в одной географической точке, чтобы затем уничтожить их разом, а не вылавливать по небольшим отрядам в бескрайних ближневосточных пустынях.
По факту, сейчас все силы «Аль-Каиды», некогда брошенные на Сирию, действительно аккумулированы в Идлибе и воевать против них на одном большом фронте удобнее, чем на пятнадцати маленьких.
Но тут возникает второй вопрос, насколько легко будет с ними бороться и когда ждать итогов?
Я бы на этот счет не обольщался. Мне много доводилось общаться с сирийскими бойцами в самый разгар войны с ИГИЛ, а также в периоды жесткого противостояния именно с «Ан-Нусрой», и все они сходились в одном.
Если «игиловцы» — это фанатики, которые могут победить разве что в расчете на эффект толпы и самые громкие их удачи связаны именно с привлечением на свою сторону человеческих масс, то «нусровцы» — это хорошо обученные бойцы, над которыми бились лучшие инструкторы «Аль-Каиды».
Условно говоря, военную задачу, которую «игиловцы» выполняют количеством в сто человек, «Ан-Нусра» может повторить с отрядом в 15–20 человек. А учитывая, что по самым скромным подсчетам в Идлибе сейчас сосредоточены до десяти тысяч боевиков, собранных именно под знаменами «Аль-Каиды», война против них вполне сопоставима с нашей операцией против ИГИЛ.
О чем еще надо знать, когда мы говорим, что Россия готова поддержать САА в ликвидации «Ан-Нусры» в Идлибе? Естественно, о нашем военном союзе с Турцией, который в разрезе регулярных поездок турецкого генералитета в Москву и Сочи приобретает все более прочные формы.
Ура-паникеры после того, как турки приступили к военной операции «Оливковая ветвь» на приграничных с контролируемыми курдами территориях, уже закричали о том, что Россия сдает свои позиции в регионе, мол, турки нас обыграли, а мы испугались.
Такой недальновидный взгляд свойственен людям и экспертам, которые любую фронтовую ситуацию рассматривают прямо и в лоб, и не пытаются разглядеть контекст. На фоне «Оливковой ветви» как-то совершенно случайно главный союзник России на сирийской земле — САА отвоевала у боевиков в Идлибе целый аэропорт (а эти территории негласно входили именно в зону турецкого влияния).
Напомню, по моему глубокому убеждению, мы разгромили ИГИЛ отнюдь не только силой русского оружия, но и во многом благодаря виртуозности российских военных дипломатов. Сейчас эти парни снова выходят на сцену. Так что берегись, «Аль-Каида»!
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* запрещенные в РФ террористические группировки
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Оливковая ветвь. День третий.
Коротко по развитию операции "Оливковая ветвь".
1. К исходу третьего дню сухопутной операции стало очевидно, что Турция смогла обеспечить себе относительную свободу рук на дипломатическом уровне. США, Россия, Иран, НАТО, СБ ООН по разным причинам не оказывают Турции помех в осуществлении операции. Официальный Дамаск протестует только на словах, что очень напоминают ситуацию с сделкой, которая принесла Асаду Алеппо. Как будет на этот раз – зависит от неизвестной пока части договоренностей Турции с Россией и Ираном. Можно конечно поверить на слово Эрдогану https://colonelcassad.livejournal.com/3946373.html, но лучше подождать изменения границ сфер влияния в Африне и Идлибе на практике. Пока Асад и союзники занимаются Дахурским котлом (варка которого займет определенное время), Эрдоган теперь может с чувством, с толком, с расстановкой, осуществить наконец желаемое в Африне, пользуясь полученной свободой рук. Многочисленные митинги в поддержку курдов в Европе вряд ли что-то принципиально изменят. После того, как пресс-служба Белого Дома заявила, что США не заинтересованы в возвращении Африна Асаду, вряд ли Россия и Иран будут слишком уж тормозить Эрдогана с закрытием курдского проекта направленного на вычленения территорий северной Сирии из состава САР.
2. Как и ожидалось, блицкрига у турок не выходит, в основном потому, что "зеленая пехота", которая используется в качестве пушечного мяса, никогда не отличалась высокими боевыми качествами. Тактика турок достаточно прозаична. После авиаударов и артиллерийской подготовки, "зеленые" идут в атаку при поддержке армейского спецназа и бронетехники 2-й армии и занимают что получится. Таким образом турки захватили несколько поселков на границе – называют разные цифры от 7 до 19 (откуда и поступают кадры с пленными и сожженными курдскими флагами). Часть из них курды отбили обратно, из некоторых зеленые отступили вследствии сильного артиллерийского огня. По выявленным курдским резервам и артиллерийским позициям наносятся новые удары артиллерии и авиации, после чего схема повторяется. Это достаточно рациональный подход со стороны турок, которые хотят минимизировать собственные потери. Потери же "зеленых" не существенны. Турки с удовольствием их разменяют на курдов, так как имеют более обширные возможности для восполнения потерь, начиная с возможности восполнять потери с идлибской помойки и перебрасывать из района Аль-Баба и Джараблуса. Собственно, именно поэтому Эрдоган отбивался от попыток США установить сроки операции, так как бросок любой ценой на Африн к определенному дедлайну, мог бы оказаться слишком дорогостоящим в плане убитых турецких солдат и сожженных танков, а при текущей тактике, турецкий Генштаб постепенно нащупает слабину и раздергают скромные курдские резервы по разным направлениям. Основные укрепрайоны в горном Африне туркам только предстоит попробовать на зуб и легко им не будет, поэтому спешка со стороны турок было бы похожа на авантюру. От лобового штурма линии Менаж-Таль-Рифат турки также пока уклоняются.
Пленный курдский ополченец.
3. Быстрое продвижение на севере вряд ли будет, горная местность не позволит туркам сразу прорваться к столице провинции. Больше обещает вариант с сковыванием части курдских сил боями в горных районах, с последующих ударом вглубь Африна в обход авиабазы Менаж и с юго-запада, где местность позволит реализовать туркам подавляющее преимущество в бронетехнике. В этом пока главная проблема курдов – необходимо определить направления главных ударов, чтобы не раздергать скромные резервы на второстепенные направления. Возможным подспорьем для афринских курдов была бы помощь из Манбиджа. SDF заявляет, что рассматривает возможность посылки подкреплений из Манбиджа в Африн. Но проблема тут в том, что отправить ее можно только по территории Асада. Судя по тому, что вопрос только обсуждается, согласия Асада на такой трансфер сил в Африн на данный момент нет. Если Асад не даст коридор, Африн останется в стратегической изоляции сугубо на местных ресурсах, которые конечно не позволят в долгосрочной перспективе отразить турецкое вторжение.
4. По потерям стороны дают достаточно противоречивую информацию. Протурецкие источники дают от 20 до 40 убитых бойцов SDF с начала операции, курдские источники указывают от 30 до 40 убитых ССАшников и несколько турецких солдат. Турки официально признают одного. Кроме того как минимум несколько танков получили повреждения (некоторые курдские источники утверждают, что некоторые из поврежденных машин уничтожены). Кроме того с обеих сторон пострадали десятки гражданских (как в Африне, так и на территории Турции).
Текучка по Африну как обычно вот здесь https://t.me/boris_rozhin (завтра у меня день более свободный, информацию будет больше).
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Турция начинает большую войну в Сирии, или Курдский цейтнот
Мечта курдов о создании независимого государства рассыпается как карточный домик.
Казавшаяся недавно безошибочной, ставка на США сильно подвела курдских лидеров. Вашингтон выжал из незадачливого союзника все, что смог, и «слил» его при первом удобном случае.
Курдские квазигосударственные образования всегда интересовали Белый дом исключительно в качестве инструмента дестабилизации ближневосточных стран с целью свержения неугодных режимов. При этом, как показал пример Ирака, даже при успешной реализации данного сценария, американцы не допустили возникновения курдского государства вокруг Эрбиля.
Абсолютно очевидно, что, несмотря на сложные взаимоотношения последних лет, Анкара останется для Вашингтона приоритетным союзником в регионе. При этом ряд политических ошибок, ранее совершенных Белым домом в отношении Турции, сегодня вынуждает администрацию Трампа идти на серьезные уступки Эрдогану.
Для Эрдогана же уничтожение курдской автономии на южных рубежах Турции является приоритетной задачей, определяющей его образ сильного лидера — Ататюрка XXI века. Поэтому не стоит сомневаться в том, что Африн — это начало большой войны, целью которой является полная ликвидация сирийского Курдистана.
Сегодня участь Африна видится практически решенной. Курдское ополчение и количественно и качественно уступает турецким вооруженным силам. Мотивация Эрдогана решить «курдский вопрос» запредельна. Он не раз это демонстрировал, по ходу сирийского кризиса вступая в серьезную конфронтацию и с Россией, и с США.
Падение Африна грозит большими проблемами для так называемого сирийского Курдистана. При этом судьба Мембиджа (Манбиджа) пока не видится столь однозначной. Она будет зависеть от прозорливости курдских лидеров на северо-востоке Сирии.
Несомненно, после ликвидации афринского плацдарма турки атакуют другие анклавы и будут выдавливать курдов вплоть до иракской границы, а может быть и дальше.
В этих условиях единственным реальным шансом сохранения хоть какой-то автономии для сирийских курдов является возвращение под юрисдикцию Дамаска. Стартующий в ближайшее время Конгресс сирийского национального диалога дает превосходный шанс для обсуждения сценариев реинтеграции курдов в сирийское политическое поле на максимально приемлемых условиях. Однако курдам следует четко понимать, что и это «окно возможностей» стремительно захлопывается.
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Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для «Русской Весны»
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Объяснения Эрдогана
Эрдоган в своем выступлении раскрыл некоторые детали операции в Африне.
1. Операция проходит по согласованию с Россией. Иран, судя по заявлениям из Тегерена "закончить поскорее", тоже в курсе.
2. Операция не будет ограничены какими-то сроками, как пытались настаивать США. Эрдоган парировал тем, что американцы годами сидят в Ираке и Афганистане и не им Турцию учить. США смирились с операцией, но призвали Турцию к избирательному применению силы, чтобы избежать излишних потерь среди гражданских.
3. Турция не собирается оккупировать Африн и покинет кантон после того, как будут разгромлены курдские военно-политические структуры связанные с РПК. Турция официально подтверждает, что будет поддерживать территориальную целостность Сирии, к которой у Эрдогана нет территориальных претензий.
4. Эрдоган также пригрозил разобраться с SDF после того, как закончит с Африном. В целом, международная реакция такова, что у турок фактически развязаны руки. Если курды надеялись, что их защитят США, после того как они отказались от предложения России, то их ждал неприятный сюрприз.
5. Руководство YPG потребовало от России объяснений по поводу согласия на операцию турок в Африне. Несколько запоздалый демарш после того, как преемлемый вариант с Асадом был ими отвергнут. Напоминает позицию Польши, которая перед нападением Германии отказалась от советских гарантий и положилась на гарантии запада.
6. В Москве на эти претензии заявили, что основополагающий принцип РФ в Сирии это поддержка территориальной целостности этой страны. Де-факто, курды, которые отказываются признать власть Асада, очевидно идут против этого принципа и раз проект сирийского Курдистана по хорошему закрывать не хотят, его будут закрывать по плохому, как это недавно было в Ираке.
Сама операция развивается достаточно успешно для Турции, но об этом отдельно.
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