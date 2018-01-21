Существует ли намеренное состаривание техники производителем?
11:20. 21 января 2018 Просмотров - 620 4 коммент. Опубликовал: brahman
Эта тема поднималась уже давно, наверное лет 10 как слышу разговоры об этом. Собственно как начали появляться массово в быту технически сложные изделия так народ начал что то подозревать. Я если честно всегда относился к этому скептически. Люди то как это воспринимали – разработали так детальку, которая обязательно сломается через 1000 часов. Заложили в программу работы устройства то, что через 10 000 оно перестанет работать и остановится.
Однако все намного сложнее. И даже в Государственную Думу внесен на рассмотрение экспертного законопроект “о запрете действий производителя по преднамеренному устареванию технически сложных товаров”.
Догадываетесь, какой катализатор сработал для этого действия?
В частности, предлагается внести изменения в закон “О защите прав потребителей”, дополнив его понятием “действия производителя по преднамеренному устареванию технически сложного товара”, говорится в пояснительной записке. Под этим понятием подразумеваются “умышленные действия производителя, приводящие к невозможности или нецелесообразности использования потребителем технически сложного товара в пределах срока полезного использования”. За нарушение предлагаемой нормы предлагается ввести штрафы до 5 млн рублей для юридических лиц.
В частности, в случае принятия инициативы, преднамеренным устареванием будет считаться “проектирование конструктивных особенностей технически сложного товара, предусматривающих его полный или частичный выход из строя в период срока полезного использования”. Исключение будут составлять случаи, когда производитель информирует потребителя о сроках службы товара и его отдельных узлов. Также речь идет об “удаленном обновлении производителем программного обеспечения либо установке программного обеспечения, в результате которого снижается производительность технически сложного товара”, кроме случаев согласия потребителя на такие действия.
Прекращение поддержки технически сложного товара в период срока полезного использования также планируется рассматривать как вид преднамеренного устаревания.
Предполагается, что срок полезного использования будет устанавливается правительством РФ для каждого вида технически сложного товара. Как напомнили в аппарате депутата, к ним относятся не только смартфоны, но и множество других видов продукции — от автомобилей до холодильников и наручных часов.
Как вы уже догадались, катализатором для этого стали действия Apple.
“Еще одним способом понуждения потребителя к дополнительным затратам является удаленная модификация производителем программного обеспечения под видом обновления, в результате которой значительно снижается производительность устройств”, — пояснили в Думе.
Но это всего лишь один из способов устаревания. А вот самый распространенный: зачастую производители создают такую конфигурацию технически сложного товара, при которой выход из строя определенной детали или узла сопровождается заменой сразу нескольких элементов, а стоимость такой замены может доходить до 70% от первоначальной стоимости товара, что делает нецелесообразным ремонт техники и вынуждает потребителя приобретать новую единицу.
Вот в это уже как то больше верится и я думаю такая проблема реально существует. Вопрос только в том, смогут ли производители доказать, что это необходимое конструктивное и техническое решение и без него никак. Мол это никак не связано с намеренным устареванием. И получится, что даже принятый закон опять повиснет в воздухе и не будет исполнятся. Или все же почувствовав вкус всего этого скоро нас вообще начнут разводить производители на право и налево.
Так как вы думаете, есть такая проблема? Стоит с ней бороться на законодательном уровне или смысла нет – производители все равно отстоят свое право?
Вроде бы несколько лет назад Франция пыталась что то протащить в этом роде в закон, но у них ничего не получилось.
В Думе разработали законопроект против «запланированного старения товаров»
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Депутат Госдумы от “Единой России” Антон Горелкин разработал и внес в четверг на рассмотрение экспертного совета фракции законопроект о запрете действий производителя по преднамеренному устареванию технически сложных товаров.
В частности, предлагается внести изменения в закон “О защите прав потребителей”, дополнив его понятием “действия производителя по преднамеренному устареванию технически сложного товара”, говорится в пояснительной записке, копия которой есть у ТАСС. Под этим понятием подразумеваются “умышленные действия производителя, приводящие к невозможности или нецелесообразности использования потребителем технически сложного товара в пределах срока полезного использования”.
В частности, в случае принятия инициативы, преднамеренным устареванием будет считаться “проектирование конструктивных особенностей технически сложного товара, предусматривающих его полный или частичный выход из строя в период срока полезного использования”. Исключение будут составлять случаи, когда производитель информирует потребителя о сроках службы товара и его отдельных узлов. Также речь идет об “удаленном обновлении производителем программного обеспечения либо установке программного обеспечения, в результате которого снижается производительность технически сложного товара”, кроме случаев согласия потребителя на такие действия.
Источник: nashaplaneta.su
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Выход есть, это установить гарантию на весь нормативный срок эксплуатации. Заявил что изделие проработает 5 лет, так будь добр соблюдай свое обещание. Заявил один год, так и никто не купит или ценник будет ниже плинтуса. Пример производители светодиодных светильников, обещают 30000 часов горения, а гарантия один год, что это как не преднамеренное введение в заблуждение.
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Это началось где то в конце прошлого века. Фирмы стали закладывать элементы, которые через три с половиной года должны выйти из строя, а потом пошли дальше стали целые цепи строить, для выжигания целых блоков. При чём их да же обнаруживали и были скандалы. Вот и стали вай-фвй да же в утюги вставлять. В один момент поступила команда и всё, надо менять ТВ, Холодильник, мобильник и прочие чудеса техники.
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Это ностальгия по советской бытовой технике. Конечно, не сравнить ту сложность и нынешнюю, но у меня на стиралке “Simmens” ремень летел несколько раз. А купленная матерью в 60-е бочкообразная стиралка до сих пор работоспособна. Менял только вилку на проводе – наступил и раздавил. Я почему про ремень? Да потому, что ремень, он и в Африке ремень, его долговечность и надёжность просчитываются, как и у любой детали и узла. Под это планируются запчасти, которые надо купить и установить. Считалось ранее, что на 1 руб. стоимости запчастей надо взять с потребителя ещё 1-2 за работу по ремонту. А у нас раньше считали на весь срок службы с запасом.
Теперь новая мода: Надо заставить заменить вообще всё изделие.
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Почему ломается бытовая техника? 1. Мало кто читает инструкцию по эксплуатации, а если и читают то не соблюдают. 2. Есть ещё такое понятие как профилактический ремонт, тоесть через 5 лет эксплуатации необходимо заменить все резинотехнические изделия, проверить сопротивление изоляции, очистить все от скопившейся грязи. Кто это делает? Да никто.. 3. При поломке стремимся сделать сами, но не имея соответствующего инструмента и опыта только усугубляет неисправность, в итоге необходимо менять все изделие.