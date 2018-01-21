Существует ли намеренное состаривание техники производителем?

В Думе разработали законопроект против «запланированного старения товаров»

Эта тема поднималась уже давно, наверное лет 10 как слышу разговоры об этом. Собственно как начали появляться массово в быту технически сложные изделия так народ начал что то подозревать. Я если честно всегда относился к этому скептически. Люди то как это воспринимали – разработали так детальку, которая обязательно сломается через 1000 часов. Заложили в программу работы устройства то, что через 10 000 оно перестанет работать и остановится.Однако все намного сложнее. И даже в Государственную Думу внесен на рассмотрение экспертного законопроект “о запрете действий производителя по преднамеренному устареванию технически сложных товаров”.Догадываетесь, какой катализатор сработал для этого действия?В частности, предлагается внести изменения в закон “О защите прав потребителей”, дополнив его понятием “действия производителя по преднамеренному устареванию технически сложного товара”, говорится в пояснительной записке. Под этим понятием подразумеваются “умышленные действия производителя, приводящие к невозможности или нецелесообразности использования потребителем технически сложного товара в пределах срока полезного использования”. За нарушение предлагаемой нормы предлагается ввести штрафы до 5 млн рублей для юридических лиц.В частности, в случае принятия инициативы, преднамеренным устареванием будет считаться “проектирование конструктивных особенностей технически сложного товара, предусматривающих его полный или частичный выход из строя в период срока полезного использования”. Исключение будут составлять случаи, когда производитель информирует потребителя о сроках службы товара и его отдельных узлов. Также речь идет об “удаленном обновлении производителем программного обеспечения либо установке программного обеспечения, в результате которого снижается производительность технически сложного товара”, кроме случаев согласия потребителя на такие действия.Прекращение поддержки технически сложного товара в период срока полезного использования также планируется рассматривать как вид преднамеренного устаревания.Предполагается, что срок полезного использования будет устанавливается правительством РФ для каждого вида технически сложного товара. Как напомнили в аппарате депутата, к ним относятся не только смартфоны, но и множество других видов продукции — от автомобилей до холодильников и наручных часов.Как вы уже догадались, катализатором для этого стали действия Apple.“Еще одним способом понуждения потребителя к дополнительным затратам является удаленная модификация производителем программного обеспечения под видом обновления, в результате которой значительно снижается производительность устройств”, — пояснили в Думе.Но это всего лишь один из способов устаревания. А вот самый распространенный: зачастую производители создают такую конфигурацию технически сложного товара, при которой выход из строя определенной детали или узла сопровождается заменой сразу нескольких элементов, а стоимость такой замены может доходить до 70% от первоначальной стоимости товара, что делает нецелесообразным ремонт техники и вынуждает потребителя приобретать новую единицу.Вот в это уже как то больше верится и я думаю такая проблема реально существует. Вопрос только в том, смогут ли производители доказать, что это необходимое конструктивное и техническое решение и без него никак. Мол это никак не связано с намеренным устареванием. И получится, что даже принятый закон опять повиснет в воздухе и не будет исполнятся. Или все же почувствовав вкус всего этого скоро нас вообще начнут разводить производители на право и налево.Так как вы думаете, есть такая проблема? Стоит с ней бороться на законодательном уровне или смысла нет – производители все равно отстоят свое право?Вроде бы несколько лет назад Франция пыталась что то протащить в этом роде в закон, но у них ничего не получилось.МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Депутат Госдумы от “Единой России” Антон Горелкин разработал и внес в четверг на рассмотрение экспертного совета фракции законопроект о запрете действий производителя по преднамеренному устареванию технически сложных товаров.В частности, предлагается внести изменения в закон “О защите прав потребителей”, дополнив его понятием “действия производителя по преднамеренному устареванию технически сложного товара”, говорится в пояснительной записке, копия которой есть у ТАСС. Под этим понятием подразумеваются “умышленные действия производителя, приводящие к невозможности или нецелесообразности использования потребителем технически сложного товара в пределах срока полезного использования”.В частности, в случае принятия инициативы, преднамеренным устареванием будет считаться “проектирование конструктивных особенностей технически сложного товара, предусматривающих его полный или частичный выход из строя в период срока полезного использования”. Исключение будут составлять случаи, когда производитель информирует потребителя о сроках службы товара и его отдельных узлов. Также речь идет об “удаленном обновлении производителем программного обеспечения либо установке программного обеспечения, в результате которого снижается производительность технически сложного товара”, кроме случаев согласия потребителя на такие действия.

Источник: nashaplaneta.su