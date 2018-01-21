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Сатановский о ситуации в Сирии: заявления «мы из Америки» больше не работают

12:33. 21 января 2018 Просмотров - 663 2 коммент. Опубликовал:

Фото; wikipedia.org/A.Savin

Российский политолог Евгений Сатановский прокомментировал намерение Соединенных Штатов поддерживать свое военное присутствие в Сирии. По словам эксперта, в нынешней ситуации следует говорить о том, что США будут продолжать пытаться свергнуть Башара Асада.
 
Напомним, накануне глава внешнеполитического ведомства США заявил, что Соединенные Штаты собираются сохранить свое присутствие на территории Сирии, чтобы продолжать борьбу с террористами, а также Ираном. Евгений Сатановский считает, что не стоит обращать большого внимания за заявления американских политиков, так как они ни к чему не приведут. Об этом сообщает «РИА ФАН».
 
«Нужно понимать, что США будут пытаться и дальше свергнуть Асада, а Тиллерсон будет обрабатывать эту тему до той поры, пока он будет на своем посту. Это такой секрет Полишинеля. Да и зачем вообще обращать внимание на заявления американских политиков, либо государственных деятелей? Они что, какими-то другими бывают?» – рассказал Сатановский.
 
Собеседник журналистов отметил, что в данный момент на Ближнем Востоке разыгрывается большая шахматная партия, от результатов которой будет зависеть судьба всего региона. «Остальные стороны ближневосточной шахматной партии будут делать все, чтобы они (США) там не присутствовали. Если говорить проще и вежливей — достали сильно. Мы им не дали свергнуть Асада, но это вовсе не значит, что мы должны сейчас начинать ядерную войну с США для того, чтобы американцы горько заплакали и ушли из Сирии. Это тоже надо понимать. А вот другими методами, и этих методов более чем достаточно, действовать можно», – отметил эксперт
Сатановский считает, что «время гегемонистских доктрин США прошло». Американцы больше не могут действовать так как хотят. Стоит отметить, что количество стран, откуда американцы с позором ушли, ничуть не меньше, чем количество стран, куда они заявились. «Заявления в стиле «мы из Америки, поэтому мы будем делать все что хотим и где хотим» — не работают», – подытожил эксперт
Метки: мнение
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2 коммент.»

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    Руса 21 января 2018 в 14:50 Ссылка Пометить
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    Сирийским курдам надо было не выпендриваться под опекой США, а воевать вместе с Асадом и его союзниками, под флагом Дамаска против ИГИЛ, Аль-Каиды и прочих боевиков за освобождение страны.
    Правительство Сирии предложило Африну взять населенные пункты в свое управление, но курды отказались. Теперь они остались одни против Турции и Вашингтон вряд ли им уже поможет. Предательство курдов обернется для них возмездием.

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