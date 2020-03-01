Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 01 марта 2020

Что есть у России для войны с Турцией?

Одессит Игорь Димитриев, историк по образованию, арабист, политтехнолог и тележурналист, неоднократно бывавший в горячих точках, комментирует происходящее в сирийском Идлибе. «Потери турецкой армии в последние дни почему-то уверили многих экспертов (в кавычках надо было), что вот она ваша хваленая вторая армия НАТО, была да сплыла! Мол, сейчас ее на ладонь российских ПВО положим и ладонью ВКС прихлопнем. Некоторые дошли до того, что пересмотрели русско-турецкие войны и нашли в них только русские победы. Это не так. И сейчас, оказывается, Турция лишь прощупывала обстановку и полноценно не выступала в войну. Напоминаю, Турция — это региональный лидер, развитая страна с большой, хорошо вооруженной и мотивированной армией, базы которой находятся в непосредственной близости от зоны конфликта. Там есть вся необходимая инфраструктура, наверняка заранее проработана логистика. Занятые турками территории тоже освоены, инфраструктура, лояльное население. После потерь среди турок общественное мнение готово к войне. Руководство готово играть на обострение. Что есть у нас? Сирийская армия. Хорошие ребята, свои пацаны. Под раздачу попадут сильно. Авиабаза Хмеймим с ограниченной авиагруппой. Военно-морская база снабжение которой ведётся через проливы, напоминаю. Силы специальных операций. И небольшое число сотрудников частных военных компаний. Чем остановить турок? Что сделать, если они закрывают проливы? Закрывают небо. Если они попрут не отрядами кликливых иддибских гопников, а своей военной машиной. Не знаю. Бомбу ядерную на Стамбул бросать? Наносить удар стратегической авиацией по территории страны-члена НАТО? Вы нормальные? Остановить турок в этом случае можно только невоенными методами. Удар по ним имеющимися в Сирии силами только ухудшит ситуацию. Наверное у наших эти невоенные методы решения есть. По крайней мере было похоже на это, когда начиналась идлибская операция. Я, по правде говоря, был очень ею удивлен. Наши были склонны к компромиссам с Турцией в предыдущих ситуациях и понятно почему — наверху причины. Но в этот раз поперли на них довольно жёстко. Наверное, в Минобороны эксперты получше, чем в телевизоре и есть хитрый расчет, мы о многом нее знаем и все такое Что до НАТО, пусть вас не обманывает их пассивная позиция. Конфликт Турции и России вполне вписывается в их планы. Вот у этих расчеты точно есть. И задекларированный полгода назад вывод американских войск именно к этому подталкивал — выйти и столкнуть лбами. Никаких прогнозов! Иншаалла!» Игорь Димитриев в своём Telegram-канале «Русский ориенталист» на днях в шутливом тоне рассказал, что отвечает «настоящий ориенталист в ответ на просьбу сделать прогноз, рассказать, что же будет дальше» — «Иншаалла! Другие прогнозы делать — харам!» Читайте также: Достойный ответ на гибель генерала Асапова, — известный ополченец прокомментировал удар по турецкой колонне в Сирии

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Сатановский рассказал об уникальной храбрости российских военных в Сирии, поразившей мир

Политолог и востоковед Евгений Сатановский рассказал об уникальной особенности российских военных в Сирии, выделяющей их среди всех остальных. Коллаж: ФБА “Экономика сегодня” По словам Сатановского, во время конфликта в Сирии, участниками которого являются представители самых различных стран и культур, наиболее ярко проявились особенности российского национального характера и менталитета. В условиях смертельной опасности во время боев с террористами россияне проявили себя уникальным образом, поразив представителей остального мира. В качестве примера политолог привел собственные сведения о борьбе с так называемыми “джихад-мобилями” (внедорожниками, начиненными взрывчаткой) и террористами-смертниками. Все военные, кроме россиян, даже не пытались уничтожать подобные угрозы, утверждает он. “От “джихад-мобилей”, джипов, набитых взрывчаткой, шарахаются все, какие угодно военные. Бегут, отступают, пропускают через свои позиции. Так иранцы, которых, вроде бы, считают героическими и чуть ли не фанатичными, и сирийские военные и западники, которых там море, работают в ситуации встречи со смертником. А наши не отступают”, – заявил Сатановский. Подобный подход военнослужащих Вооруженных сил и Сил специальных операций РФ эксперт считает следствием специфики культуры, организации армии, методов управления и “того, что в глубинке” (в голове). Помимо этого, Сатановский обращает внимание на отсутствие у россиян “диких криков и призывов к расправе”, типичных для большинства ближневосточных государств. “Это отмечено на большом опыте последних пяти лет. (Россияне) подбивают (смертников) до последнего, совершенно озверевая, видимо, от самого процесса, что кто-то на тебя пытается “наехать”. Уничтожают – это реальность. Почему это так, никакая армия не расскажет. Сами удивляются. Ну, люди такие”, – заявил Сатановский в эфире “Вести FM”. Ранее политолог рассказал, как ВМФ России вновь гарантировал себе превосходство на море без колоссальных расходов уровня США. Вместо строительства больших и дорогих судов РФ распределила новейшие образцы вооружений между кораблями и подлодками поменьше, получив, таким образом, огромную совокупную огневую мощь.

Григорий Егоров

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Эрдогана загнали в угол: Или война с Путиным, или новый переворот

В Турции сейчас очень напряженная обстановка. Если посмотреть некоторые турецкие телеканалы, то легко понять, чему посвящена основная масса телепрограмм — теме страданий семей погибших в Идлибе турецких солдат. Регулярно показывают, как плачут матери, детишки остаются без пап, а жены не знают, что делать дальше и как дальше жить. Такие тенденции обозначились еще до недавней крупной трагедии, когда всего лишь за день погибло несколько десятков военных. Сейчас ситуация несколько изменилась

После недавнего удара сирийской авиации (по другой версии — российской — авт.) жертвами стали десятки боевиков и почти четыре десятка военнослужащих турецкой армии, которые каким-то образом оказались в одном месте с теми, кого Дамаск и многие другие считают террористами. Впрочем, есть информация, что погибших на самом деле намного больше — под сотню, а удар, унесший их жизни, не был случайным. Будто бы Дамаск или кто-то еще целенаправленно хотел ликвидировать именно турок. По крайней мере, как нам удалось выяснить, в самой Турции активно обсуждается вероятность причастности к этому российских Воздушно-космических сил. Официальные же турецкие лица, похоже, не совсем удачно координируют свои действия, и так выходит, что сначала один говорит о двадцати погибших, другие увеличивают количество на десяток и так далее. Это создает дополнительную напряженность в турецком обществе, которое в последнее время не очень-то доверяет господину Эрдогану и его окружению. И, по всей видимости, опасаясь какого-то кризиса, турецкие власти не придумали ничего интереснее, чем отключить социальные сети.

Впрочем, отключены не только соцсети, но многие другие ресурсы. Кроме Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, даже видеохостинг YouTube не пожалели. Вероятно, посредством таких мер Анкара желала ограничить возможность граждан и различных активистов распространять информацию, в том числе и вбросы, о количестве и обстоятельствах гибели турецких военных в Идлибе. Более того, в Турции даже ввели военное положение, которое, правда, на жизни обычных граждан пока никак не отразилось, если не считать отключенных мессенджеров и соцсетей. Впрочем, и тут ситуация, на самом деле, не такая уж и запущенная. Сегодня никаких проблем с соцсетями и прочими ресурсами в Турции уже нет. По крайней мере, нам без проблем удалось пообщаться с людьми из различных регионов посредством WhatsApp и Facebook. Более того, наши собеседники отметили, что и вчера полноценного отключения не было — наблюдались лишь небольшие задержки в отправке сообщений. Но так было всего несколько часов. То есть угрозы во что-то реальное так и не вылились.

По поводу происходящего в Турции почему-то существует не так много теорий. Одно из наиболее интересных объяснений предлагает российский военный эксперт Алексей Леонков.

— Как я уже говорил, тяжелее всего в этой ситуации Реджепу Тайипу Эрдогану. Высока вероятность, что его просто подставили. Да, турецкие военные погибли, но как они погибли? Оказались под ударами сирийцев, которые уничтожали террористов. Почему они оказались в одном месте? Явно неспроста, но, высоковероятно, что Эрдоган об их местоположении мог вообще ничего не знать. То есть и солдат и Эрдогана подставили.

«СП»: — В одной из наших бесед вы упоминали, что в армии у Эрдогана есть недоброжелатели, и оттого у него не все идет гладко в Сирии. Получается, что такое могли подстроить, например, оппозиционно настроенные генералы? По крайней мере, один из них.

— Возможно, но тут сложно найти конкретного виновника. Нельзя исключать некоего участия Запада, который довольно хорошо осведомлен о происходящем в Идлибе и имеет там своих представителей из числа советников и членов террористических и прочих группировок.

«СП»: — И какова же цель этой подставы?

— Если анализировать происходящее, то можно прийти к выводу, что в Турции готовится очередной военный переворот. Очень активизировались оппозиционные силы Турции, серьезно окрепшие в последнее время за счет побед на различных региональных выборах и получающие некоторую поддержку западных стран. Они совершают регулярные нападки на Эрдогана и его политику, и это находит определенный отклик среди населения. Такое чувство, будто определенные силы подготавливают почву для очередного переворота. А я напомню, что со стороны Штатов была распространена довольно странная информация о том, что второй переворот Эрдоган не переживет. Это серьезный намек ему, что надо опасаться не только за власть, но и за собственную жизнь.

«СП»: — Чего же теперь ждать от Эрдогана, загнанного в угол?

— Как видно, ситуация чуть успокоилась. Надо решить проблемы с координацией на месте, и это не единственный вопрос. Сейчас, вероятно, стороны попытаются перевести все в русло переговоров. И это, наверное, лучшее, что можно сейчас сделать, потому как обстановка накалена. Эрдоган в очень сложном положении, и ему в любом случае не следует идти на конфликт с Россией, иначе это может грозить серьезным усугублением его личного кризиса и обстановки в Турции. Но проблема в том, что даже если стороны сумеют достичь мирного соглашения, террористы и иже с ними не будут сидеть сложа руки. Их главная цель, как я уже многократно говорил, поссорить Россию и Турцию, довести их до конфликта. И, к сожалению, пока что у них частично получается. Однозначно необходимо лишить их такой возможности. Быть может, на ближайших переговорах стороны поднимут это вопрос и предложат решения, которые всех удовлетворят.

Заур Караев

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Подробности авиаудара по турецким военным в сирийской провинции Идлиб

В Telegram-каналах, освещающих ситуацию в Сирии, появился интересный текст, проливающий свет на некоторые обстоятельства гибели десятков турецких солдат и офицеров. «Некая „птичка“, летающая в тех краях, уточнила, что под раздачу попал турецкий центр боевого управления, который, собственно, и руководил наступлением ослолюбов, и что среди погибших несколько старших офицеров, в том числе и командир турецкой бригады, действующей здесь. Центр был нахально развернут непосредственно в полосе наступления „бородатых“ и вскрыт нашей разведкой. Затем мы несколько раз запросили турок о нахождении их подразделений и отдельных военнослужащих в этом районе, на что турки неизменно заявляли (записи переговоров, естессно, имеются), что никаких турецких военнослужащих здесь нет и что против Сирийской армии сражаются исключительно местные борцы за свободу против асадовской тирании. После чего и было произведено накрытие. Сразу после турки завопили о том, что погибли их военнослужащие, и потребовали воздушный коридор для эвакуации. Наши ехидно спросили, а как турецкие военные оказались там, где их не должно было быть? И почему турецкая сторона нас об этом не уведомила? Турки начали блеять про нелепую случайность, несогласованность и о том, что их „колонна“ вообще заблудилась, на что до них было доведено, что никаких колонн никто не бомбил, а удар был нанесен по стационарной цели — выявленному штабу боевиков, о чем есть соответствующие данные объективного контроля. И не там ли находились их военнослужащие? Турки окончательно слились и запросили эвакуацию. Наши ответили, что воздушный коридор предоставить не могут, так как это требует согласования с сирийскими силами ПВО и на это уйдёт время, но готовы убедить сирийцев прекратить огонь и обеспечить эвакуацию раненых и убитых наземным транспортом, на что турки, скрипя зубами согласились. Всю ночь овцелюбы разбирали завал и вытаскивали тела своих „кураторов“ и вывозили в сторону границы. П. С. Вот мне жаль, что действия турецкого военного руководства привели к массовой гибели их военнослужащих. Почему так произошло? Сирийцы, видимо, слишком озлоблены были действиями турецких военных. Турки последние дни планомерно выбивали сирийскую артиллерию и технику. На кадрах с их контроля — несколько страйков по батареям САУшек, ствольной и реактивной артиллерии САА. Также было подбито множество танков и БМПшек. Общее количество поражённой техники весьма существенно — два-три десятка, может, и более. Поэтому сирийцы решили не церемониться, тем более, что турецкая сторона осознанно замолчала наличие своих военных в том районе. Отдельно отмечу, что турецких военных в идлибской зоне за пределами наблюдательных постов быть не должно. А на этих постах из них не только никто не пострадал (несмотря на обстрелы, производившиеся из этих районов), но и не был подвергнут опасности», — пишет канал «ЧВК Медиа». Читайте также: США договорились с террористами — террористы празднуют победу и проводят победный марш (ВИДЕО)

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Достойный ответ на гибель генерала Асапова, — известный ополченец прокомментировал удар по турецкой колонне в Сирии

Известный ополченец, командир бригады «Восток», командир донецкой «Альфы» Александр Ходаковский («Скиф») прокомментировал последние события в Сирии, где в результате удара с воздуха погибло множество турецких военнослужащих «Иранцы врезали американцам, американцы сделали вид, что „мне и не больно — курица довольна“. Турки решили пощипать Россию — та отреагировала, — повисла напряженность. Памятуя, как Эрдогана корежило, когда надо было извиниться за сбитые самолёты, — делаешь вывод, что напряжённость может затянуться или трансформироваться в нечто большее. Про погибших в Афганистане говорили: погиб, выполняя интернациональный долг. Странное, по сути, словосочетание — эдакий адаптированный под ситуацию новодел. Долг защищать Родину прописан в Конституции и присяге, а интернациональный долг как формировался? Когда успели задолжать? И как квалифицировать гибель наших сегодня за пределами границ? Нужно придумать ёмкое определение, чтобы и для Донбасса было актуально. Есть что-то такое… рациональное в словах, что лучше воевать за Родину не на ее территории. Англичане и их колония Америка так и поступают всю новейшую историю. Но Асада жалко. Сирию жалко. Иногда думаешь: это же где он так нагрешил-то? Глупо, конечно, но иногда ставлю себя на его место: ведь человек любит свою страну. Я ведь люблю свой Донбасс? И мне больно, когда его терзают, когда погибают дети, когда разваливается на глазах его потенциал, уезжает работоспособное население, молодёжь… Впрочем, почему глупо? Как раз я его сейчас очень хорошо понимаю. Особенно понимаю в части, когда приходится входить в положение друзей. Когда тебе сотни тысяч голосов говорят: ну как же так? Ну что стоит одним махом семерых побивахом? А ты: геополитика. У друзей свои сложности. И ты должен понимать всех. Так что Асад — герой. Даже не так, не герой — подвижник. Мусульманский такой подвижник. Тебя бьют, а ты — “улыбаемся и машем”… Все, поток сознания приостановлен. Думаю, это достойный, хоть и запоздалый ответ на гибель генерала Асапова и других высокопоставленных российских офицеров…» Читайте также: «Гнусное и отвратительное действо»: посол Израиля шокирован карнавалом с «нацистами» и «газовыми камерами» (ФОТО, ВИДЕО)

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Талибан победил

Главное событие дня это безусловно подписание соглашения США и Талибана о выводе американских войск из Афганистана. Суть соглашения проста – это соглашение о том, что после 18 с хвостиком лет войны США признают, что Талибан победил, а Талибан соглашается дать возможность США сохранить лицо.По сути это вопрос времени. когда после вывода американских войск Талибан возьмет полную власть в стране. Но США смогут говорить, что это произошло уже после ухода войск, а в нарушении соглашения виноват Талибан.Российский представитель Замир Кабулов присутствовал при этом историческом соглашении, которое в теории завершает очередной этап бесконечной афганской войны.Сам договор обеспечивает для США гарантии лишь на несколько месяцев после вывода войск. После этого ничего не мешает Талибану взять всю полноту власти в свои руки.В свете предстоящего ухода американских войск (в течение 14 месяцев) и возрастания роли Талибана в судьбе в Афганистана, представляется интересным вопрос нормализации отношений России с Талибаном и исключением Талибана из списка террористических организаций. Особенно после того, как мировой гегемон де-факто и де-юре заключает договор о мире с формально террористической организацией. Надо отчетливо понимать, что формально террористическая организация одобрена как часть будущего Афганистана, который граничит с Средней Азией, а следовательно с сферой интересов РФ. В интересах России, вменяемый Талибан, которые не лезет в Среднюю Азию, убивает боевиков ИГИЛ и снижает производство героина в Афганистане.После этого тезис о том, что с террористами не ведут переговоры можно считать устаревшим. С террористами действительно не ведут переговоры, кроме тех, которые выиграли войну. Данная история безусловно будет оказывать влияние на формирование пост-вашингтонского мира.Полагаю, вопрос времени, когда Талибан будет выведен из числа террористических организаций и с ним будут установлены полноценные дип.отношения, если конечно талибские радикалы на радостях не начнут творить разную хрень, вроде терактов смертников и разрушения культурных объектов. В интересах РФ, чтобы внутри Талибана верх взяли умеренные круги, которые будет вести курс на постепенное превращение Талибана в вменяемую государственную структуру, которая отвечает за то, что она говорит и делает. С неадекватами понятное дело договориться не получится и это негативный сценарий для РФ и Средней Азии. Впрочем. те делегации, которые Талибан засылал в Москву и Пекин, всячески стремились показать, что они уважают возрастающую роль Китая и России и готовы учитывать ее в пост-военном Афганистане. В целом, Талибану можно пожелать больше адекватности после долгожданной перемоги, а радикалы пускай упокоятся в горах провинций Нангархар, тем более Талибан еще год назад обязался истребить боевиков ИГИЛ на территории Афганистана и искоренить вилаят Хорасан.В целом же, данная договоренность приближает к завершению одну из самых длительных войн последних десятилетий. И Трамп достаточно последовательно выполняет свои предвыборные обещания. На выборах он будет говорить, что 4 года назад он обещал вывести войска из Афганистана (чего не смог сделать Обама) и он это сделал. Редкий случай, когда политик хотя бы пытается выполнить то, что обещал, даже если это и приводит к признанию очевидного факта, что глобальная мировая империя де-юре подписывает договор о ничьей, а де-факто о поражение от террористической группировки.При Обаме и тем более Буша-младшем, это было бы невозможно представить. При Трампе на наших глазах в режиме онлайн вершится история ослабления глобального влияния мировой империи, которая впервые, после Вьетнамской войны вынуждена идти на договор с противником с позиции слабости.

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Россия поможет Ирану, — Путин

По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Владимир Путин выразил соболезнования Хасану Рухани в связи с жертвами в результате вспышки в Иране коронавирусной инфекции и заявил о готовности оказать помощь в целях противодействия распространению инфекции. Затронуты некоторые темы двусторонней повестки дня. Обсуждена также ситуация, сложившаяся вокруг реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Отмечена важность сохранения этого соглашения, являющегося значимым фактором поддержания международной безопасности. Предметно рассмотрена ситуация в Сирии в контексте усиления напряжённости в Идлибской зоне деэскалации. Выражено общее мнение о необходимости полной реализации достигнутых в Астанинском формате договорённостей, касающихся, прежде всего, борьбы с террористами — при уважении суверенитета и территориальной целостности Сирии. Читайте также: Обострение в Идлибе: Эрдоган решил, что заплатил долг России?

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