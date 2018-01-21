Результаты эффективной управленческой деятельности Владимира Путина видны невооружённым глазом. Однако люди склонны привыкать к хорошему и впоследствии считают достижения обыденностью. Для того чтобы россияне лучше представляли себе путь, который проделала наша страна за последние 18 лет, национальные достижения собраны на официальном выборном сайте президента России.

Например, существенный прогресс продемонстрировала российская промышленность, в особенности в сфере производства самолётов и автомобилей.

Работники авиационных заводов не дадут соврать о кардинальных изменениях, произошедших в отрасли. За последние 15 лет производство самолётов выросло в 10 раз. В начале 2000-ых производилось около 40 самолётов в год, преимущественно истребителей. Особую роль в развитии авиационной отрасли сыграл Владимир Путин, в том числе постоянно наращивая её финансирование: в 2016 году на развитие авиастроения было выделено 52 миллиарда рублей, в 2017 году – 60 миллиардов.

Аналогично с авиастроением уверенно растёт и автомобилестроение. За 9 месяцев прошлого года на российских заводах было произведено 1,1 миллиона легковых автомобилей. Подобный результат был достигнут благодаря постройке 17 автосборочных предприятий и более 86 новых предприятий по производству автокомпонентов за последние 17 лет. Политика Путина привела к тому, что в настоящее время доля произведённых в России автомобилей на внутреннем рынке составляет 85,9%.

Российский лидер понимает важность роста промышленного производства в улучшении благосостояния граждан: создаются новые рабочие места, растёт качество и снижаются цены на продукцию российских предприятий. Наукоёмкие производственные цепочки создают мощный технологический задел, который позволяет нашей стране уверенно идти в будущее.