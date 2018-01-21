Главная » Политика

Цифры Владимира Путина: производство самолётов выросло в 10 раз, 85,9% автомобилей на рынке сделаны в РФ

16:17. 21 января 2018 Просмотров - 271 3 коммент. Опубликовал:

00f1c681b62c.jpg

Результаты эффективной управленческой деятельности Владимира Путина видны невооружённым глазом. Однако люди склонны привыкать к хорошему и впоследствии считают достижения обыденностью. Для того чтобы россияне лучше представляли себе путь, который проделала наша страна за последние 18 лет, национальные достижения собраны на официальном выборном сайте президента России.

Например, существенный прогресс продемонстрировала российская промышленность, в особенности в сфере производства самолётов и автомобилей.

Работники авиационных заводов не дадут соврать о кардинальных изменениях, произошедших в отрасли. За последние 15 лет производство самолётов выросло в 10 раз. В начале 2000-ых производилось около 40 самолётов в год, преимущественно истребителей. Особую роль в развитии авиационной отрасли сыграл Владимир Путин, в том числе постоянно наращивая её финансирование: в 2016 году на развитие авиастроения было выделено 52 миллиарда рублей, в 2017 году – 60 миллиардов.

Аналогично с авиастроением уверенно растёт и автомобилестроение. За 9 месяцев прошлого года на российских заводах было произведено 1,1 миллиона легковых автомобилей. Подобный результат был достигнут благодаря постройке 17 автосборочных предприятий и более 86 новых предприятий по производству автокомпонентов за последние 17 лет. Политика Путина привела к тому, что в настоящее время доля произведённых в России автомобилей на внутреннем рынке составляет 85,9%.

Российский лидер понимает важность роста промышленного производства в улучшении благосостояния граждан: создаются новые рабочие места, растёт качество и снижаются цены на продукцию российских предприятий. Наукоёмкие производственные цепочки создают мощный технологический задел, который позволяет нашей стране уверенно идти в будущее. 

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
У Президента России Владимира Путина появилась бомба, страшнее ядерной
...то получится вообще фантастическая цифра: тысяча миллиардов, то ...четыре раза», — заявил Владимир Путин в Кремле 23 марта ...эффективность». То есть на производство максимально возможного количества качественной...что обходится танк или самолёт такого же класса,...
Зачем остаётся Путин?
... простой вопрос: зачем Владимиру Путину оставаться во власти?...для сбыта товаров импортного производства, включая продукцию машиностроения,... всего около 600 самолётов, из которых подняться...факт – несоответствие названной цифры финансовым возможностям страны. ...
Послание Владимира Путина Федеральному Собранию — Пресс-служба Президента России
...информации. * * * В.ПУТИН: Уважаемые члены Совета Федерации!... принял крещение князь Владимир, а затем и ... ракеты или боевые самолёты, а именно нормы...для размещения новых производств нужны подготовленные площадки ...чего складывается эта цифра? Сегодня около двух...
Что увидели американцы и что было вырезано из интервью В.В.Путина каналу CBS
..., что это боевые самолёты и системы ПЗРК, которые...истратили сколько. Называют большие цифры – до пяти миллиардов, ... высокотехнологичной экономики, промышленности, производства и научной сферы. Это... миру, чего хочет Владимир Путин. В.Путин: Я хочу, чтобы...
Бэкграунд, выпуск-236 за 26 ноября 2011
...неизлечимых пороков капиталистического способа производства становится все более ...млн. тонн. Окончательная цифра будет названа, когда ...вроде бы супернадёжной модели самолёта компании Эрбас - ...инициативу. Между тем Владимир Путин не стал ограничиваться одним...
Да кто же он, этот «ЦЕНТРОБАНК РФ»?
...поправок в первом чтении Владимир Путин вносит в Думу поправки... банки промышленное и сельскохозяйственное производство, наука были уничтожены,... запасов ЦБ. Эти цифры публикуют каждый день. ...становится собственником танка или самолёта, на котором ему ...

3 коммент.»

  • 100 88
    Славарий 21 января 2018 в 17:07 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Результаты эффективной управленческой деятельности? Неужели после того, как начали сыпаться купленные по дешёвке, списанные американские самолёты? Катастрофы одна за другой. Это не понимание, а жизнь заставила.

    Ответить
  • 1146 846
    Имя Фамилия 21 января 2018 в 17:57 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    видимо дела в стране реально в ужасном состоянии,если в достижения записывают такую чушь.с таким же успехом можно написать количество литров кока-колы (произведённой и разлитой в РФ), которое выпили наши граждане при Путине больше чем при Ельцине.умишко то не хватает смекнуть,что “успехи” эти не наши,т.е. не граждан РФ, а западных жирных котов-которые и получают всю реальную прибыль и доход от развёрнутого ими у нас дешёвого производства.а если и найдёте где-то отечественный продукт, то обязательно выяснится,что технология производства, либо больше половины его комплектующих или необходимое оборудование, обязательно из-за бугра. реальное “достижение” Путина – это 95% крупных российских предприятий, которые находятся в офшорах!!!

    Ответить
  • 157 113
    Riman 21 января 2018 в 18:09 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    В 1990 году было построено 170 гражданских самолетов, в 2017 планировалось построить около 35 SSJ-100. При этом стоит учесть что в СССР существовал полный цикл авиастроения, в то время как сегодня большая часть комплектующих для SSJ1-100 поставляется из-за границы.

    Для автостроения это также справедливо!
    О каких достижениях идет речь непонятно!

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>