Часть наследства, доставшееся Путину от Ельцина

О создании комиссии при Президенте РФ по возврату незаконно вывезенных ценностей (денег, золота, драгоценных металлов) из России в период 1990 по настоящее время на общую сумму более 4 триллионов долларов США!



По информации Комиссии по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти (далее Комиссией), возглавляемой Кузнецовым В.М., помощником депутата Государственной Думы ФС РФ Черепкова В.И., (доклад Президенту России Д.А.Медведеву № ВК-15\146 http://bolshoyforum.org/forum/index.php?page=56) имеются документально подтвержденные данные о незаконном вывозе из России в период с 1990 года по сегодняшнее время более 1300 тонн золота, большого количества денег, нефти, стали, алмазов и других ценностей, которые в настоящее время являются фактически активами России, размещенными на десятках счетов зарубежных банков на общую сумму более 4 триллионов долларов США, что составляет более 25 ежегодных бюджетов России.

В соответствии требований международного права и ч. 1 ст. 9 Конституции РФ: «Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории».

В докладе указано, что «исходя из материалов многих уголовных дел, тех документов, что обнаружены последнее время в разных органах по АСЭР "Тан" видно, что к формированию и получению денег от незаконно вывезенного золота, алмазов, нефти, стали, заказных многочисленных убийствах имеют отношение следующие высокопоставленные госчиновники: Президент Татарстана М. Шаймиев, Президент Башкирии М. Рахимов, мэр г. Москвы Ю. Лужков, бывший помощник Президента страны по кадрам В. Иванов, бывший глава администрации президента А. Волошин, помощники главы администрации Х. Хапсироков, В. Сурков, бывший Министр МВД В.Ерин, В. Рушайло, В. Куликов, председатель и работники ЦБ В. Геращенко, С. Дубинин, Т. Парамонова, С. Игнатьев, секретарь Союза П. Бородин, бывшие директора ФСБ Н. Ковалев, Н. Патрушев, Начальник Главного следственного управления С. Маркелов, его заместитель Быковский, Председатель Верховного суда РФ Лебедев, бывшие и нынешний Генеральный прокурор РФ Ильюшенко, Устинов, Чайка, их заместители Бирюков, Колмагоров, прокурор Татарстана Амиров, члены Ельцинской семьи: Т. Дьяченко, Б. Березовский, М. Касьянов, Дерепаска, Р. Абрамович, Мордашев, президент Калмыкии К. Илюмжинов, бывшие премьеры правительства Е. Гайдар, В. Черномырдин, М. Касьянов, С. Кириенко, члены правительства Сосковец, А. Починок, Лопухин, Кулик, А. Вавилов, А. Кудрин, Чубайс, Кох., банкиры Лихачев, М. Зотов, Дубенецкий, Смоленский, Малышев, В. Гусинский, М. Фридман, П. Авен, олигархи и бизнесмены: Потанин, Прохоров, А. Усманов, Вексельберг, братья Черные, М. Ходарковский, работники Минфина А. Бычков, Ю. Котляр».

Материалы доклада являются лишь частью особо тяжких признаков преступлений в нашей стране, связанных с враждебной деятельностью в ущерб внешней безопасности Российской Федерации, однако направленных на разрушение объектов жизнеобеспечения населения, в целях подрыва жизни и деятельности народов России, проживающих на соответствующей территории, экономической безопасности и обороноспособности России.

Публикации журналистских расследований, опубликованных в статьях: «Кто и зачем в середине 90-х вывез из России теневой золотой запас, и на кого сегодня работает российское золото», опубликованной в «Совершенно Секретно» №3/226 от 03/2008 г.; «Исторические ХХ-файлы 786 тонн» связаны с преступным и огромным хищением материальных ценностей народа России и их незаконным вывозом за рубеж высшими государственными чиновниками и их доверенными лицами, которых покрывает руководство правоохранительных органов, которое само осуществляет невиданные по своим масштабам признаки преступлений, сопровождаемые многочисленными заказными убийствами и попранием закона в ущерб жизнеобеспечения населения и экономической безопасности, а также обороноспособности России.

Указанные данные были подтверждены членами Комиссии, сотрудниками ФСБ, МВД, ФСК, СВР при анализе изученных материалов уголовных дел № 1416959, 18\230278-02 (чеченские авизо), № 145023 по обвинению Загребельного М.Н., по факту вывозу золота, серебра, нефти, 18\6220-91 (золота партии), № 18\221050, № 18\277048-99, № 18\24393-01, 18\171843-97, № 18\24362-01, № 144107, 87207, 10994, 85536 и многих др., расследуемых в разные годы СК МВД и Генеральной прокуратурой РФ, а также наличием финансовых документов.

Указанная информация полностью подтверждается экс. депутатом Государственной Думы РФ Шашуриным С.П., который подтвердил, что часть указанных средств была вывезена через счета его фирмы АСЭР «ТАН».

В частности Комиссия располагает информацией о наличии указанных активов в бельгийском Kreditbank (ныне КВС-банк) на сумму 7,3 млрд. долларов США, обеспеченных драгоценным металлом золотом и используемые в обращении сертификатами частного капитала, владельцами которых является М. Загребельный.

По уголовному делу № 18\230278-02 М. Загребельный показал, что по предложению деловых кругов Лондона (Великобритания) он лично в оффшоре на острове Мэн при содействии документов, подписанных вице премьером А. Чубайсом и завуправделами Госдумы Брусницыным, создал компанию под названием «МЭТ Корпорейшн ЛТД» с регистрацией в Лондоне.



От имени этой компании он выпустил 5 августа 1996 года под обеспечение активами в виде 786 тонн золота и 460 тонн серебра 162 ценные бумаги – специальные сертификаты частного капитала на сумму 7,3 млрд. дол. США. Подлинность указанных «золотых» сертификатов была подтверждена официальным консультантом Торгово-промышленной палаты Европейского Союза. По данным на 29.08.2006 на личном счете № 4536281560-27 у М. Загребельного в КВС банке находится 108 млрд. долларов США.

Кроме М. Загребельного номинальными собственниками вышеуказанных активов, по мнению сотрудников спецслужб Комиссии, являются Ушаков, Хайрулин, Шакиров, а также граждане США Магелаешу А., гражданин Канады Фрезер, Хаз и др.

Подлинными владельцами указанных активов в настоящее время являются несколько десятков человек, которые также продолжают работать в Администрации Президента России, Правительстве России, Центробанке, центральном аппарате ФСБ, МВД, Прокуратуры России и других государственных органах.

К лицам, которые по мнению Комиссии, имеют непосредственное отношение к управлению указанными активами относятся: Волошин, В.П. Иванов, Черномырдин, Хаджоев, Чубайс, Березовский, Ходорковский, Шаймиев, Вавилов, Геращенко, Пискунов, Смоленский, Туманов, Ласло Бенеджи и многие др. Указанные активы размещены в банках Бельгии, Германии, Англии, Швейцарии, США и других странах Европы, Азии, Канады.

Безопасность проведения всех финансовых «теневых» операций с фиктивными "чеченскими авизо", и вывоза богатств страны, на уровне руководства страны и ЦБ РФ обеспечивало непосредственно высшее руководство Генпрокуратуры РФ, МВД и ФСБ России в лице Генеральных прокуроров и их заместителей В. Устинова, В. Колмогорова, Ю. Бирюкова, МВД – В. Ерина, А. Куликова, В. Рушайло, ФСБ – Н. Ковалева, Жеребчикова и др.

Отсутствие возможности подтверждения законности происхождения указанных активов, делает их абсолютно уязвимыми с точки зрения юридической защиты, а их владельцев абсолютно зависимыми от финансовых капиталов и интересов западных стран и США, где находятся эти активы.

Такая зависимость государственных служащих России категории «А» и «Б» от интересов западных стран и США представляет собой высшую степень угрозы национальной безопасности государства.

В связи с полной юридической уязвимостью указанных активов, сотрудниками спецслужб Комиссии во главе с бывшим сотрудником СВР Кузнецовым В.М. была проведена работа по возврату указанных активов в Российскую Федерацию.

В 1996 году указом президента Б. Ельцина для выполнения международной программы по уничтожению запасов химического оружия на территории Российской Федерации было создано ОАО «Инвестиционная холдинговая компания «Мир».

Президент компании ОАО «Мир» В.М. Кузнецов и руководитель австрийского банка Kreditanstalt-Bankverein г-н Шмидт подписали контракт, согласно которому австрийский банк Kreditanstalt-Bankverein готов был принять все активы М. Загребельного из бельгийского банка Kreditbank в сумме 7,3 миллиарда долларов и предоставить холдингу «Мир» под программы уничтожения запасов химического оружия на территории Российской Федерации кредит на сумму 2 миллиарда 300 миллионов долларов.



Возвращение указанных активов было блокировано коррумпированными чиновниками с использованием лиц ФСБ и МВД России.

В 2009 году было сфабриковано уголовное дело в отношении В. Кузнецова с участием должностных лиц министерства МВД РФ, где старший оперуполномоченный 3-го ОРБ ДЭБ МВД – полковник Борис Калимуллин, используя даже в суде поддельный паспорт Каримова Юсупа Миннигалиевича, дал показания как пострадавшее лицо фирмы «МосИнжСтрой» вместе с другим сотрудником этой якобы пострадавшей фирмы Гридасовым Сергеем Александровичем. Письмом федеральной миграционной службы по Санкт-Петербургу № 1/21/4-1300 от 23.06.2010 года, также подтверждено, что паспорт Гридасова С.А. является поддельным.

Таким образом, используя показания сотрудников правоохранительных органов Б. Калимуллина и Гридасова С., которые по действующему УПК РФ не могут быть свидетелями в соответствии статьи 56, а также на фальсифицированном нанесенном ущербе в суде, их фирмы «МосИнжСтрой», В. Кузнецов был незаконно осужден и лишен свободы в Московских судах г. Москвы на основе провокации по спланированной схеме.

В связи с затянувшимся коррупционно – рейдерским кризисом и сложным экономическим положением Российской Федерации, а также появлением причин и последствий осуществления геноцида русского и других коренных народов России, уничтожения промышленности и сельского хозяйства, считаем необходимым для защиты национальной безопасности государства, восстановления разрушенных объектов жизнеобеспечения населения и экономической безопасности: создать комиссию для возврата вывезенных из России: более 1300 тонн золота, большого количества денег, нефти, стали, алмазов и других ценностей, которые отнесены по международному и конституционному законодательствам: «как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории».

Считаем срочно и необходимо: предпринять все возможные меры для возврата указанных незаконно вывезенных из России финансовых активов на общую сумму более 4 триллионов долларов США.

Для этого считаем необходимым: обеспечить проверку материалов уголовного дела Кузнецова В.М. для пересмотра сфабрикованного против него дела министерством МВД РФ в целях не возврата более 1300 тонн золота, большого количества денег, нефти, стали, алмазов и других ценностей всех граждан России.

Считаем необходимым и срочно: создать комиссию при Президенте Российской Федерации по возврату незаконно вывезенных ценностей (денег, золота, драгоценных металлов) из России в период 1990 и по сегодняшнее время в следующем составе:

1. Представитель Администрации Президента РФ.

2. Представитель ФСБ РФ.

3. Представитель Центробанка РФ.

4. Представитель Генеральной Прокуратуры РФ.

5. Президент ОАО «Инвестиционная холдинговая компания «Мир» В.М.Кузнецов.

6. Экс. Депутат Госдумы РФ – Шашурин С.П.

7. Бывшего сотрудника Счётной палаты РФ, вскрывшего коррупцию в Минфине РФ, Внешэкономбанке и Росбанке Кузнецовой Н.Ю.

8. Эксперт ООД «За права человека», лауреат премии «Серебряное перо Руси» – Степанов В.В.

9. Эксперт Парламентской Ассамблее Совета Европы, адвокат, начальник департамента Общественной организации «Комиссия по борьбе с коррупцией» -Трепашкин М.И.



Приложение:

1. Доклад В. Кузнецова.

2. Статья: «Кто и зачем в середине 90-х вывез из России теневой золотой запас, и на кого сегодня работает российское золото».

3. Статья: «Исторические ХХ-файлы 786 тонн».





г. Москва, 3 августа 2010 г.





подпись М.И. ТРЕПАШКИН – эксперт Парламентской Ассамблеи Совета Европы, адвокат,

Начальник департамента Общероссийской общественной организации «Комиссия по борьбе с коррупцией».

подпись В.В. СТЕПАНОВ – эксперт ООД «За права человека», лауреат премии «Серебряное перо Руси»

подпись С.А. КНЯЗЬКИН – председатель Комитета по защите прав человека Республики Татарстана, кандидат юридических наук, член Международной федерации журналистов.







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