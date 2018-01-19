Резонанс Грудина. Михаил Величко
19:07. 19 января 2018 Просмотров - 408 3 коммент. Опубликовал: brahman
Наша страна на грани кадровой катастрофы
Доктор экономических наук Михаил Величко объясняет причины огромного общественного резонанса связанного с выдвижением Павла Грудинина.
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Основы социологии. Комплект из четырёх томов, Внутренний Предиктор СССР
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Концептуал ТВ
Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Вот нах…я потратил на это время?????”Я не знаю что сказать,я в замешательстве…но я скажу,хотя смысла нет,но я умею говорить”.Так-то он заявляет себя как научный деятель.Хотя нет,я не прав…ТУТ МЫСЛЬ ПРОСТО БЛИСТАЕТ.
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Тут блистает логика мыслителя,непредвзятая.
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Колобок.Потрясающая сказка.Там фантасмагория. Глобальный метафизически смысл.Планетарный масштаб.Сказка о Иване-царевиче и Иване-дураке.Это о планете Марс,и планете Меркурий.Вру я,или нет-непонятно…Ясно одно…Вы-недалекая женщина,неспособная к анализу,вернее способная,но смысл слова меняется на корню.Вы все схаваете.Просто нужно “какаху” под ваше мировосприятие подобрать.Всеядность-не порок.Тролль вы.Женский тролль.И общаюсь я с вами,на уровне,которого вы не достойны.Вы-юстас.