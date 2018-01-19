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Резонанс Грудина. Михаил Величко

19:07. 19 января 2018 Просмотров - 408 3 коммент. Опубликовал:

Наша страна на грани кадровой катастрофы

Доктор экономических наук Михаил Величко объясняет причины огромного общественного резонанса связанного с выдвижением Павла Грудинина.

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Основы социологии. Комплект из четырёх томов, Внутренний Предиктор СССР

Книги ВП СССР

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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    Ъ 19 января 2018 в 20:02 Ссылка Пометить
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    Вот нах…я потратил на это время?????”Я не знаю что сказать,я в замешательстве…но я скажу,хотя смысла нет,но я умею говорить”.Так-то он заявляет себя как научный деятель.Хотя нет,я не прав…ТУТ МЫСЛЬ ПРОСТО БЛИСТАЕТ.

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    mary 19 января 2018 в 20:24 Ссылка Пометить
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    Тут блистает логика мыслителя,непредвзятая.

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      Ъ mary 19 января 2018 в 20:55 Ссылка Пометить
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      Колобок.Потрясающая сказка.Там фантасмагория. Глобальный метафизически смысл.Планетарный масштаб.Сказка о Иване-царевиче и Иване-дураке.Это о планете Марс,и планете Меркурий.Вру я,или нет-непонятно…Ясно одно…Вы-недалекая женщина,неспособная к анализу,вернее способная,но смысл слова меняется на корню.Вы все схаваете.Просто нужно “какаху” под ваше мировосприятие подобрать.Всеядность-не порок.Тролль вы.Женский тролль.И общаюсь я с вами,на уровне,которого вы не достойны.Вы-юстас.

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