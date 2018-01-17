Сирия, ИГИЛ, последние новости 17 января 2018
- 05:30 Бойня в Сирии: Армия сражается с «Аль-Каидой», повсюду трупы, идут жестокие бои — подробности (ФОТО 18+).
- Вчера 23:41 США не будут поддерживать курдов в Африне.
- Вчера 22:48 «Грачи прилетели!» — ВКС РФ громят «Аль-Каиду» в Идлибе, а «Тигры» освобождают города (ВИДЕО).
Бойня в Сирии: Армия сражается с «Аль-Каидой», повсюду трупы, идут жестокие бои — подробности (ФОТО 18+)
Военкор Олег Блохин, известный своими репортажами из Сирии, рассказал о последней информации об обстановке в провинциях Идлиб и Хама, где идут жестокие бои Вооруженных сил САР с «Аль-Каидой»* и союзными ей бандами террористов.
Идлиб-Хама
Несколько дней дождливой погоды и достаточно густого тумана внесли коррективы в ход боевых действий в провинциях Идлиб и Хама. Ожидаемый штурм Абу Духура снова отложен. Сирийцы, не имея достаточной кратности превосходства в живой силе, решили не рисковать потерей личного состава и дождаться возобновления работы летунов.
Плюс в эти дни отдыхать пришлось и артелам, по той же причине непогоды и плохой видимости. Духи снова решили рискнуть, подтянув силы, начав атаковать позиции ополчения вдоль железки. Основные бои развернулись за населенные пункты Ачан (или Атшан, — прим. ред.), Абу Дали и Мешерфа, которые уже успели трижды побывать как под контролем духов, так и под контролем правительственных сил. Изначально духам удалось захватить позиции ополченцев вместе с техникой и бк. Возвращать утраченные позиции приходилось уже регулярным частям САА.
На данный момент самые горячие бои происходят в районе Ачана, который важен для обеих сторон. Для духов — перспективой дальнейшего взятия н. п. Абу Раш, для сирийцев — угрозой его потери.
Вторая жесткая заруба происходит за н. п. Абу Дали. Вначале такой накал боев именно за этот н. п. вызывал удивление. Сам по себе Абу Дали совсем маленький н. п., который и деревней назвать трудно, он по числу построек больше напоминает хутор. Оказалось, причина таких страстей более чем уважительная для этих мест. Абу Дали — родной посёлок Шейха Мубарека, чей отряд воюет на стороне правительственных сил. Поэтому сохранение над ним контроля — дело принципа для бойцов этого отряда. Ну как для выполнения задачи, вполне хорошая мотивация.
Сегодня «Тиграми» взяты три новых населенных пункта — Расм Абед, Ум Джрен, Абу Джуни.
В районе железки взяты под контроль САА н. п. Зафр Кебир и Зафр аль Кебир.
По итогу имеем пять взятых населенных пунктов и три — Ачан, Абу Дали и Мешерфа, пока постоянно переходящих под контроль противоборствующих сил.
Сегодня первый день хорошей погоды, поэтому после возобновления работы летунов и арты будем ожидать дальнейшего наступления САА и долгожданного взятия н. п. Абу Духур и одноимённой аэробазы.
16 января 2018 год. Сирия, провинция Идлиб, провинция Хама.
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От редакции РВ: Члены бандформирований ежедневно выкладывают фотографии убитых боевиков в своих социальных медиа, счет уничтоженных исламистов идет на сотни. Ниже небольшая подборка убитых в последние дни.
*запрещенная в РФ террористическая организация
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США не будут поддерживать курдов в Африне
Ситуация вокруг Африна продолжает накалятся.
1. Издание "Аль-Сура" с ссылкой на военные источники указывает на то, что вторжение турецкой армии в Африн неизбежно. Эрдоган в очередной раз пообещал уничтожить гнезда террора в Манбидже и Африне.
2. В Африне по заявлениям турецкой прессы отмечаются признаки эвакуации гражданского населения. Курдские источники указывают, что несмотря на угрозу нападения, обстановка достаточно спокойная.
3. Из Рожавы в Африн через сирийскую территорию якобы проследовали военные подкрепления для YPG (ранее на курдских ресурсах речь шла о нескольких десятках автомобилей их Камышлы и Кобани). Курдское командование заявляет, что готово встретить турецкое вторжение. По разным оценкам у курдов под ружьем в Африне от 8 до 10 тыс. человек.
4. В течении дня над Африном отмечалась высокая активность турецкой авиации и БПЛА. Ряд источников отмечают, что ударные самолеты Турции находятся в состоянии полной боевой готовности и готовы наносить удары при наличии политической отмашки.
5. США заявили, что зона ответственности коалиции не распространяется на Африн и никаких ПЗРК они в Африн не поставляли. Также было отмечено, что YPG в Африне и YPG в Рожаве это две большие разницы.
6. Ряд группировок ССА подтвердили, что готовы принять участие в турецком ударе по Африну. Эрдоган также подтвердил, что турецкая армия будет взаимодействовать с отрядами боевиков "сирийской оппозиции".
7. Начальник Генштаба Турции Хулуси Акар заявил, что Турция никому не позволит поддерживать курдские террористические организации и призвал США и НАТО прекратить практику двойных стандартов, приравняв YPG к Курдской Рабочей Партии, ибо борьба с курдским терроризмом для Турции столь же важна, как и борьба с ИГИЛ, а также с гюленистами.
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«Грачи прилетели!» — ВКС РФ громят «Аль-Каиду» в Идлибе, а «Тигры» освобождают города (ВИДЕО)
Медиа-ресурсы бандформирований опубликовали серию роликов, на которых боевые самолёты ВКС России атакуют позиции боевиков вблизи границы провинций Идлиб и Хама, где идут тяжелые бои Сирийской армии с силами «Аль-Каиды»* и ее союзников.
На помощь сирийским союзникам прилетели штурмовики Су-25 и истребители Су-34, сеющие панику в рядах банд на юге Идлиба.
«Грачи» Су-25 — это бронированные штурмовики, предназначенные для непосредственной воздушной поддержки наземных войск. На видео они наносят удары неуправляемыми ракетами.
При поддержке российской авиации Сирийская Арабская армия сегодня вернула еще один ключевой город на юго-востоке Идлиба, который несколько дней назад был взят исламистскими боевиками в рамках мощного контрнаступления, которое теперь идет на спад.
«Тигры» взяли город Тал Марак, который является своеобразными воротами для дальнейшего наступления на север, у города находится стратегический перекресток дорог.
Следующей целью армейцев является городок Хувейн, после взятия Тал Марака артиллерия САА начала интенсивно обстреливать боевые позиции банд в этом районе.
Хотя еще предстоит выяснить, был ли полностью израсходован наступательный потенциал повстанцев, недавняя череда повторных захватов сирийской армии в течение последних 36 часов, по-видимому, указывает на то, что это вполне может быть так.
По данным арабских СМИ, за последние 3 дня террористы в Идлибе дважды применили химическое оружие против подразделений САА. Атаки с использованием хлора были осуществлены исламистами в районах городов Хувейн и Синджар. Большого эффекта они не имели, нескольким солдатам была оказана медицинская помощь.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su