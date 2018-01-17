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Маразмы: Freedom House обвинила Крым в отсутствии демократии

15:49. 17 января 2018 Просмотров - 116 3 коммент. Опубликовал:

ан1

Пожалуй, сразу стоит расставить акценты: американская(!) правозащитная(!) организация Freedom House составила рейтинг гражданских и политических свобод в мире. Правозащитники поделили страны на «правильные», т.н. «демократические», и «неправильные», которые живут по законам, признающим и защищающим права и свободы своих граждан, и не пытающиеся соответствовать американским национальным интересам.

После данного пояснения, полагаю, вы сможете самостоятельно определить степень демократичности того или иного государства. Достаточно оценить степень взаимодействия с Белым домом, наличие независимой внутренней и внешней политики, способность противостоять давлению со стороны американских «демократизаторов». Впрочем, вот вам и карта в помощь, составленная правозащитниками в США. Просто руководство к действию!

         

 

Россия оказалась на стороне, где американской демократии нет. Область, выделенная синим цветом, означает, что уровень ее чрезвычайно низок, что не может не радовать. Зато зеленеющие участки говорят, по мнению FH, о том, что в этих странах демократия «цветет и пахнет».

Особая печаль для Белого дома – Крым, ускользнувший из его цепких лап. Развязанная на Украине гражданская война, начавшаяся после госпереворота в Киеве, должна была поставить точку на пророссийских устремлениях украинцев и превратить полуостров в базу США в регионе. Не срослось…

Теперь американские политики, эксперты и политологи соревнуются, обвиняя Россию и Крым в нарушениях прав человека. К слову, Крыму присвоен очень низкий балл – 9 из 100. России выделили, расщедрившись, баллов двадцать, а Сирии с Ираном, например, соответственно 1 и 17 баллов.

Демократия процветает, само собой, в США, скандинавских странах, Австралии (аж 98 баллов), ряде европейских, южноамериканских и африканских государств. Украина набрала 62 балла. Да, и мне тоже смешно.

Правда, правозащитники не только хвалили Штаты, но и немного покритиковали, отметив, что их страна не должна отступать от почетной роли светила и образца демократии. Необходимо продвигать и дальше права ЛГБТ, свободу печати, свободные и справедливые выборы во всем мире. Все то, что не пользуется особой популярностью в самих Штатах, но помогает развалить суверенные государства, не поддающиеся давлению Вашингтона.

Потому и Крым набрал так мало баллов. Отказался становиться военной базой для натовцев, разрушил многолетние мечты Вашингтона о ведущей роли в Черноморском регионе и не позволил занять позиции, угрожающие национальной безопасности России. За такие преступления немудрено, что он вообще сумел набрать хоть какие-то баллы.

Анекдотическая ситуация, выдающая, как всегда, истинные намерения янки. Насадить американскую демократию в Крыму любым способом, чтобы затем ликвидировать на корню и права человека, и свободы, и, вероятно, тех крымчан, которые не поддадутся зомбированию. Мечты, бесплодные мечты.

Метки: демократия, крым, США
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3 коммент.»

  • 7774 6672
    Вячеслав 17 января 2018 в 15:56 Ссылка Пометить
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    Нечего ко всякой шелупони прислушиваться… Собака лает, караван идёт…

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  • 4537 3741
    Ирбис 17 января 2018 в 16:47 Ссылка Пометить
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    Freedom House http://ru-wiki.org/wiki/Freedom_House Это американская структура вмешательства во внутренние дела независимых государств. практически спец служба США! Иву что тут обсуждать? Давить её выкормышей надо как врагов народа.

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  • 3596 424
    krikunoleg 17 января 2018 в 17:16 Ссылка Пометить
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    “Необходимо продвигать и дальше права ЛГБТ…” – ну вот опять – “права” – ну расскажите что ЭТО ЗА ПРАВА такие???????????? Может я чего упустил… может мне тоже этих прав не хватает… Ноя не знаю что ЭТО ЗА ПРАВА… Ну приведите пример этих пресловутых прав за которые ЛГБТ-шные “герои” готовы жизнь (или жо…у) отдать!

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