Сирия, ИГИЛ, последние новости 16 января 2018
- 12:33 О планах вторжения в Африн.
- 11:20 США снова пытаются перевести в военную плоскость зачатки политического урегулирования в Сирии.
- 10:47 Брифинг Центра примирения враждующих сторон в САР за 15 января.
- 09:06 США тайно передали курдам в Сирии переносные зенитно-ракетные комплексы.
- 04:31 В Москве и Анкаре раскритиковали США и их приспешников за провокации в Сирии.
- Вчера 23:32 Сирия: Турки атаковали союзников США после заявления Вашингтона о создании новой армии боевиков.
О планах вторжения в Африн
В турецкой прессе появились "подробности" вероятного вторжения Турции в Африн. С учетом того, что озвучиваются существенные военные детали, все это может быть и дезинформацией для сокрытия реального плана турецкого Генштаба, с целью введения в заблуждение курдского командования. Впрочем, нельзя исключать и банальной турецкой самоуверенности, когда они рассказывают в газетах, как они собираются побеждать (на чем турки уже больно обожглись в период операции против ИГИЛ, которая развивалась совсем не так, как хотелось авторам газетных прогнозов).
Наземную фазу военной операции Вооруженных сил Турции в городе Африне будет предварять массированный авиаудар по почти 150 целям курдских "Сил народной самообороны" (СНС). Об этом во вторник пишет газета Haberturk со ссылкой на свои военные источники.
Турецкая разведка наблюдает за Африном и прилегающими территориями, находящимися под контролем СНС, с октября 2017 года, используя для этого беспилотники и оперативные разведданные с места от действующих там лояльных Анкаре сил. На 16 января были определены 149 целей, по которым планируется нанести первый удар в случае начала операции. Это как стационарные объекты, используемые СНС, так и транспортные средства. Отмечается, что первая фаза операции продлится до шести суток, а параллельно с авиацией будет активно задействована и размещенная на границе артиллерия.
Haberturk пишет, что в дальнейшем при необходимости в Африн для окончательной зачистки могут быть направлены подразделения армейского спецназа, в том числе элитные и имеющие опыт ведения позиционных боев. Газета отмечает, что бойцы СНС возвели укрепления и выкопали окопы в девяти регионах Африна и могут их использовать, чтобы вынудить турецкие силы вести позиционные бои. На данный момент Турция перебросила к границам Сирии большое количество бронетехники и артиллерии. Фактически, исходя из географических условий, Африн окружен со стороны турецкой границы с трех сторон – восточной, западной и северной. В случае начала массированной атаки курдские бойцы могут начать отходить на юг и юго-восток в направлении подконтрольной Дамаску территории. По информации газеты Milliyet, турецкий Генштаб пока что склоняется к тактике бронетанкового наступления на позиции СНС, которое последует за авиаударом. Для защиты от бомб с дистанционным взрывателем техника будет продвигаться с работающими "джеммерами" – приборами, которые глушат большую часть радиосигналов.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4876249 – цинк
На границах Африна и Рожавы продолжились перевозки турецкой бронетехники.
Встреча начальника генерального штаба Турции Хулуси Акара с председателем комитета начальников штабов армии США Джозефом Данфордом в Брюсселе. Обсуждали ситуацию вокруг Африна.
Россия достаточно традиционно призывает стороны не доводить до войны и соблюдать режим перемирия, настаивая на том, что курды должны быть включены в межсирийский переговорный процесс.
В Турции в свою очередь продолжается массированная информационная кампания по обоснованию необходимости вторжения в Африн. Кроме того, в турецком официозе напрямую задают риторические вопросы в духе "Хотят ли США воевать с Турцией?" http://www.hurriyetdailynews.com/opinion/murat-yetkin/is-it-worth-fighting-turkey-mr-trump-125786 и высказываются версии, что это "плохие бояре обманывают хорошего Трампа" и что Трамп еще может все остановить, если откажется от поддержки курдского терроризма. Хотя сообщения о том, что США тайно поставили YPG ПЗРК, вызвало самую настоящую истерику, так как это означает, что Трамп банально обманул Эрдогана давая ему обещания не поставлять курдам оружие. А ведь не так давно турецкий премьер хвастался в прессе, что лично слышал, как Трамп обещал не поставлять оружие курдам. Это весьма болезненный удар по турецкому самолюбию.
Карикатура в турецкой прессе.
- "Щит Евфрата" близко. Срочно убираем флаг YPG.
- И какой мы будем использовать сегодня?
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
США снова пытаются перевести в военную плоскость зачатки политического урегулирования в Сирии
Создание очередной вооруженной группировки, подконтрольной США, на территории Сирии вновь столкнет разрешение конфликта из политического русла в военное.
Подробности на http://tvzvezda.ru
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Брифинг Центра примирения враждующих сторон в САР за 15 января
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
США тайно передали курдам в Сирии переносные зенитно-ракетные комплексы
Курдские формирования в Сирии получили от Америки партию переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК, MANPADS) «земля-воздух» в рамках секретного соглашения.
Об этом сообщает новостное агентство Al-Masdar со ссылкой на свои источники в рядах курдских отрядов.
Как утверждает агентство, ПЗРК были доставлены в район города Африн в провинции Алеппо примерно неделю назад.
В сообщениях сирийский оппозиции говорится, что эта сделка является «эксклюзивной» и «исключительной», речь идёт о прямых договорённостях между курдами и Вашингтоном, в обход так называемой антитеррористической коалиции во главе с США.
Если эти сообщения верны, то оружие будет использовано курдами для налаживания противовоздушной обороны на случай атаки со стороны Турции и контролируемых ей группировок.
А США, очевидно, продолжают преследовать свои цели в регионе, а именно: систематическую дестабилизацию, кулуарные договоренности против своих официальных союзников по НАТО и вооружение несистемных группировок с целью предотвращения полного прекращения огня в регионе.
Как сообщала «Русская Весна», Турция атаковала союзников США в провинции Алеппо после заявления Вашингтона о создании новой армии боевиков.
Читайте также: Школьник, устроивший резню в Перми, поддерживал Навального и призывал развалить «страну рабов»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В Москве и Анкаре раскритиковали США и их приспешников за провокации в Сирии
Вашингтон, пытаясь навязать всему миру свое мнение, так и не признает, что Россия внесла огромный вклад в уничтожение радикального ислама.
Они считают, что именно США сделали все необходимое, чтобы добиться истребления террористов в Сирии, и даже после того, как Владимир Путин объявил о сворачивании военной кампании в САР, американцы продолжили не просто разрушать регион, но и прикрываться абсолютно глупыми обоснованиями для того, чтобы остаться в арабской республике.
Накануне, без всяких на то веских оснований, возглавляемая США международная коалиция приступила к созданию очередного непонятного военного формирования — так называемых Сил безопасности границ.
Бойцам этого военного соединения, по словам представителя пресс-службы коалиции Томаса Вала, предстоит располагаться на подконтрольной США и их партнерам территории.
«Коалиция работает совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС) над созданием и обучением новых сирийских сил безопасности границы (СБГ)», — сказал Вил.
Правда, такое вольничество США пришлось абсолютно не по вкусу другим государствам, среди которых Россия. Председатель комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков выступил с резким осуждением действий США, написав короткий комментарий в Twitter.
Также с обвинениями в агрессивных действиях успело уже выступить внешнеполитическое ведомство Турции. Там заявили, что решение возглавляемой США коалиции о подготовке СДС угрожает национальной безопасности Турции и Сирии.
«Сотрудничество США с партией „Демократический союз“ (ДС) и отрядами „Сил народной самообороны“ (СНС), которое противоречит данным Вашингтоном обязательствам и сделанным ранее заявлениям, угрожает нашей национальной безопасности и территориальной целостности Сирии», — заявили в Анкаре, добавив, что Турция «оставляет за собой право устранять любого рода угрозы».
Причем, как российский сенатор Пушков, так и власти Турции абсолютно правы, и оправданно «набросились» на коалицию, возглавляемую США, так как Вашингтон, по сути, собирается продолжать работу с теми формированиями, которые, прежде всего, видят будущее в свержении легитимного президента Сирии Башара Асада, а также раздел республики.
Именно по этой причине американские власти, управляющие всеми процессами в коалиции, лоббируют сейчас идею создания некоего отряда, который якобы повлияет на урегулирование сирийского кризиса.
Между делом, не стоит забывать, что призывы России к сотрудничеству и решению политических вопросов будущего Сирии, как США, так и их марионетки стараются избегать. Там находят всякие поводы, чтобы оправдаться, но не хотят садиться за стол переговоров, так как понимают, что не добьются там своих целей.
Так что критика в адрес американских гегемонов и их приспешников абсолютно обоснованна, так как своими действиями Вашингтон заслужил даже большего.
Антон Орловский, для «Русской Весны»
Читайте также: Новый скандал: Польша назовёт свои корабли «Львов» и «Тернополь», чтобы напомнить, чьими были эти города
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Сирия: Турки атаковали союзников США после заявления Вашингтона о создании новой армии боевиков
Сегодня военные Турции атаковали Сирийские демократические силы (SDF) в северо-западной части провинции Алеппо, нанеся удары по подконтрольным им городам.
По данным курдских YPG, турецкие военные обстреляли города Басуфан и Аль-Газавиях, что привело к мощному ответу со стороны Курдских сил.
На данный момент сообщений о жертвах не поступало.
Сегодняшнее нападение турецких военных произошло всего через несколько часов после того, как США объявили, что Пентагон формирует воинский контингент для охраны границ в районах, удерживаемых YPG на Севере Сирии.
Как сообщала «Русская Весна», сразу после этого Турция выступила против создания отрядов проамериканских боевиков в Сирии.
Читайте также: Шумеры снова разбомбили базу ВКС в Сирии: «слив доказательств» уничтожения С-400 в Хмеймим (ФОТО, ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su