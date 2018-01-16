Сирия, ИГИЛ, последние новости 16 января 2018

Вашингтон, пытаясь навязать всему миру свое мнение, так и не признает, что Россия внесла огромный вклад в уничтожение радикального ислама.

Они считают, что именно США сделали все необходимое, чтобы добиться истребления террористов в Сирии, и даже после того, как Владимир Путин объявил о сворачивании военной кампании в САР, американцы продолжили не просто разрушать регион, но и прикрываться абсолютно глупыми обоснованиями для того, чтобы остаться в арабской республике.

Накануне, без всяких на то веских оснований, возглавляемая США международная коалиция приступила к созданию очередного непонятного военного формирования — так называемых Сил безопасности границ.

Бойцам этого военного соединения, по словам представителя пресс-службы коалиции Томаса Вала, предстоит располагаться на подконтрольной США и их партнерам территории.

«Коалиция работает совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС) над созданием и обучением новых сирийских сил безопасности границы (СБГ)», — сказал Вил.

Правда, такое вольничество США пришлось абсолютно не по вкусу другим государствам, среди которых Россия. Председатель комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков выступил с резким осуждением действий США, написав короткий комментарий в Twitter.

Также с обвинениями в агрессивных действиях успело уже выступить внешнеполитическое ведомство Турции. Там заявили, что решение возглавляемой США коалиции о подготовке СДС угрожает национальной безопасности Турции и Сирии.

«Сотрудничество США с партией „Демократический союз“ (ДС) и отрядами „Сил народной самообороны“ (СНС), которое противоречит данным Вашингтоном обязательствам и сделанным ранее заявлениям, угрожает нашей национальной безопасности и территориальной целостности Сирии», — заявили в Анкаре, добавив, что Турция «оставляет за собой право устранять любого рода угрозы».

Причем, как российский сенатор Пушков, так и власти Турции абсолютно правы, и оправданно «набросились» на коалицию, возглавляемую США, так как Вашингтон, по сути, собирается продолжать работу с теми формированиями, которые, прежде всего, видят будущее в свержении легитимного президента Сирии Башара Асада, а также раздел республики.

Именно по этой причине американские власти, управляющие всеми процессами в коалиции, лоббируют сейчас идею создания некоего отряда, который якобы повлияет на урегулирование сирийского кризиса.

Между делом, не стоит забывать, что призывы России к сотрудничеству и решению политических вопросов будущего Сирии, как США, так и их марионетки стараются избегать. Там находят всякие поводы, чтобы оправдаться, но не хотят садиться за стол переговоров, так как понимают, что не добьются там своих целей.

Так что критика в адрес американских гегемонов и их приспешников абсолютно обоснованна, так как своими действиями Вашингтон заслужил даже большего.

Антон Орловский, для «Русской Весны»

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