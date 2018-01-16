Несколько мифов, лежащих в основе манипуляций в СМИ

Центральные средства массовой информации, как один из самых сильных инструментов бесструктурного управления общественными процессами на уровне государства, в пределе могут быть ориентированы на два направления:

либо стремиться предоставить аудитории максимально объективную и востребованную информацию, как необходимую для жизнедеятельности, так и обеспечивающую развитие кругозора и повышение нравственного уровня общества;

либо создавать такой информационный фон, который будет способствовать деградации потребителей информации, а также формировать благоприятную среду для всевозможных обманов и манипуляций в различных сферах общественной жизни.

Во втором случае управленческая сущность средств массовой информации максимально скрывается и подменяется ложными задачами самофинансирования, погони за рейтингами, обязательного плюрализма и так далее.

Предлагаем вам ознакомиться с основными методами формирования хаотичного (калейдоскопического) мировоззрения у массовой аудитории и устоявшимися информационными мифами, доминирование которых в информационном поле обеспечивает использование центральных СМИ преимущественно по второму сценарию.

Мифы, лежащие в основе манипуляций

Миф о нейтралитете

Для достижения наибольшего успеха манипуляция должна оставаться незаметной. Для этого требуется фальшивая действительность, где ее присутствие не будет ощущаться. Важно, чтобы люди верили в нейтральность основных социальных институтов:

Честность и беспристрастность правительства и его составных частей. Коррупция и обман оправдываются человеческими слабостями. Сами институты — вне подозрений.

Люди должны верить, что СМИ лишь освещают события и мнения, а не формируют их.

Наука (которая тесно связана с экономикой) тоже якобы нейтральна и объективна.

Система образования от начальной школы до университетского уровня, согласно утверждениям манипуляторов, свободна от направленного идеологического влияния.

Все эти мифы призваны убедить население в том, что никакие частные взгляды не могут оказывать доминирующее влияние на процессы принятия решений в стране.

Миф о плюрализме массовой информации

Иллюзия информационного выбора основана на том, что люди готовы принимать обилие СМИ за разнообразие содержания. Информационные монополии предлагают лишь одну версию действительности — свою собственную. Но когда схожие мнения приходят из разных источников, создается представление о неуправляемой, свободной и естественной информации. Выбор действительно невозможен без разнообразия, но если на деле предметов выбора не существует, то выбор либо бессмысленный, либо носит манипулятивный характер (когда создается иллюзия того, что он имеет смысл). Мы растрачиваем свою свободу выбора на множество бессмысленных решений (какую передачу посмотреть, какой стиральный порошок купить — а они все очень похожи), но действительно важные вещи все время остаются скрытыми от нашего внимания.

Миф об отсутствии социальных конфликтов

Манипуляторы, рисуя картину жизни внутри страны, отрицают наличие социальных конфликтов. Все внимание отвлекается на другие проблемы — стремление пробиться вверх среднего класса, образ внешнего врага и т. д. Наибольшим успехом и поддержкой со стороны СМИ пользуются те фильмы, телепрограммы, книги и массовые зрелища (Диснейленд), которые предлагают значительную порцию насилия, но не затрагивают социальных конфликтов. Подлинные, признающие реальность произведения теряются в этом потоке штамповок.

Миф об индивидуализме и личном выборе

Выбор и свобода преподносятся как нечто желанное и сугубо личное, индивидуальные права ставятся выше групповых, поощряется стремление к материальному богатству у отдельной семьи. Ориентация на исключительно эгоцентричное мировоззрение, когда проблемы экологии и окружающей среды, социальные разногласия игнорируются, зато все внимание направлено на увеличение темпов производства и потребления. Частная собственность во всех сферах жизни считается нормой: уже никого не удивить тем, что сфера здравоохранения, система образования, культурные учреждения коммерческие и ориентированы в первую очередь на получение прибыли, а не на благо всего общества.

Миф о неизменной природе человека

Продвигаются теории, указывающие на изначально агрессивную сторону поведения человека и неизменность самой человеческой природы. Утверждается, что существующие конфликты заложены в человеке, а не навязаны социальными условиями. Популярен «научный» подход, который подробно измеряет порочные стороны общества, но игнорирует важные социальные параметры. Внимание переключается на физическую сторону жизни: бытовые условия, моду, технические новинки, возможность смены пола и т. д. Если же вдруг появляются сообщения о благоприятных изменениях, возможных путях выхода из кризиса, то они критикуются или высмеиваются, людям быстро помогают «правильно» интерпретировать такую информацию.

Мифы создаются для того, чтобы держать людей в повиновении. Когда их удается незаметно внедрить в сознание масс, мифы обретают огромную силу, поскольку большинство людей не подозревают о происходящей манипуляции.

Способы подачи информации, формирующие калейдоскопическое мировоззрение

Дробление как форма коммуникации

Чтобы эффективно и незаметно внедрять мифы, используется специальный метод для распространения информации, который можно назвать дроблением. Новости на радио и телевидении дробятся на многочисленные не связанные друг с другом сообщения, в газетах и журналах статьи намеренно разбиваются рекламными страницами. Реклама с одинаковым безразличием вмешивается во все информационные и развлекательные программы, независимо от того, о чем идет речь, опуская любые социальные явления до уровня ничего не значащих происшествий. И без того низкая способность людей к критическому анализу информации совсем отключается. Общая особенность большинства центральных СМИ в разнородности подаваемого материала и отрицании взаимосвязи между событиями.

Даже детские передачи строятся по аналогичной коммерческой модели и прерываются блоками рекламы. Объясняется это тем, что дети не могут долго сосредотачивать свое внимание на чем-либо и нуждаются в отдыхе. Но на практике постепенное увеличение промежутка времени, когда дети концентрируют внимание на чем-то одном, является фактором развития их умственных способностей. Дискуссионные программы снижают значение самого предмета полемики и с помощью фрагментации переносят внимание на разрозненные точки зрения и незначительные подробности, упуская главное. Даже если кто-то выскажет здравую мысль, она затеряется в последующем потоке рекламы, сплетен, интимных сцен, плоского юмора. Откровенность подачи информации и поток разнообразной критики создают иллюзию свободы мнения и доступа к информации.

Метод дробления используют не только СМИ. Большая часть культурно-образовательной системы осуществляет распыление, специализацию и микроскопическое разделение. Предметы и дисциплины произвольно и насильно делятся на более узкие, междисциплинарная взаимосвязь отрицается: «экономика — для экономистов, политика — для ученых, изучающих политические науки». Хотя в действительности эти сферы неотделимы друг от друга, в научном отношении эта взаимосвязь игнорируется. В результате в обществе вырастают специалисты, прекрасно понимающие свою узкую тему, но не имеющие знаний для того, чтобы охватить глобальные процессы целиком. Потоки несвязанной информации вызывают информационные перегрузки, тогда как количество значимой информации не увеличивается. Отрывочные сведения предлагаются как достоверная «информация», что в итоге приводит к непониманию, а затем апатии и безразличию.

Немедленность передачи информации

Немедленность не только связана с методом дробления, но и является обязательным элементом для его осуществления. Скорость при передачи информации не всегда является достоинством. Основанная на конкуренции система сделала информацию таким же товаром потребления, как и все остальное. Выгода в том, чтобы заполучить и поскорее продать такой скоропортящийся товар, как новости. В случае возникновения кризисов нагнетается необоснованная атмосфера истерии. Информационные молнии и репортажи с места событий создают ощущение чрезвычайной важности, которая так же быстро рассеивается.

Постоянно чередующиеся сообщения о катастрофах, военных действиях, забастовках и стихийных бедствиях мешают разграничивать информацию по степени важности и не оставляют времени для анализа и взвешенных суждений. Все внимание оказывается сосредоточено на происходящих событиях, а необходимая связь с прошлым разрушается. При этом речь идет не о технических возможностях быстрой передачи информации, которая может играть положительную роль, а именно о приеме манипуляции, использующем эти возможности для распыления и лишения смысла. Мы просто не успеваем осмысливать происходящие события, ведь для этого нужно время.

Важная цель манипуляционного сценария использования СМИ — пассивность общества

При успешном применении манипуляция неизбежно приводит к пассивности индивида, к состоянию инертности, которое предотвращает действие. И содержание (мифы), и способы подачи информации оказывают отупляющее действие.

Снижается физическая активность: человек довольствуется просмотром телевизора, и уже не хочет быть участником событий. Его устраивает роль наблюдателя. Не будет противодействия в случае необходимости. На смену созидателям пришли потребители.

Еще более опасное последствие — снижение интеллектуальной активности, усиление пассивности. Чувства, которые могут заставить предпринимать активные действия, усыпляются. Зритель знает куда больше о жизни вымышленных персонажей с экрана, чем о судьбе реальных исторических героев и своих родителей. Знания утрачиваются.

Подобное воздействие напоминает убаюкивание, не раздражает вас, не вынуждает реагировать, освобождает от необходимости проявлять хоть какую-то активность. Все средства хороши: радио, телевидение, кино, массовые зрелища, всевозможные щоу. Да, изредка встречаются передачи или фильмы, пробуждающие осознанность и обращающие внимание на проблемы огромной важности. Но их не так много, ведь цель манипуляторов не в том, чтобы пробуждать, а в том, чтобы усыплять обеспокоенность экономической и социальной действительностью. Обо всех событиях рассказывают так, будто бы люди не имеют к ним отношения, не могут ничего изменить, а просто должны быть в курсе всевозможных событий. Размывается грань между новостями с реальными событиями и вымышленными сюжетами кинофильмов: для пассивного зрителя уже нет разницы.

Необходимы усилия по преодолению или хотя бы созданию противовеса этой системы, вызывающей пассивность и деградацию.

1) Первостепенная задача — осмысление управленческой функции информационных средств во всех ее проявлениях. Развитие аналитических и критических способностей у широкой аудитории, способности выявлять оглашаемые и неоглашаемые цели СМИ, оценивать влияние комплексно.

2) Творческий подход как способ пробуждения осознанности. Переход от потребления к созиданию, создание и распространение информационного контента, мотивирующего к мировоззренческому и нравственному развитию.

Статья подготовлена на основе материалов книги Г. Шиллера «Манипуляторы сознанием» (М., 1980). Книга немного переосмыслена, ведь 30 лет назад не было того, с чем мы сталкиваемся сегодня. Но предпосылки были уже тогда.

Наталия Васильева

Источник: feedproxy.google.com